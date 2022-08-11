Пройди обследование груди: какие методы помогут снизить риск развития самого распространенного вида рака у женщин

Очень важно поймать неблагоприятные изменения в молочных железах как можно раньше.

Главный и самый действенный способ защиты от любого вида рака сегодня - регулярные обследования, говорят врачи-онкологи. Если болезнь обнаружена на ранней стадии, а в некоторых случаях и в состоянии, которое называют «предраковым», то шансы на успешное лечение наиболее высоки. Особенно актуально это для рака молочной железы (РМЖ).

Ежегодно в нашей стране такой диагноз впервые ставят в среднем 70 тысячам женщин. Тем, кто обратился к врачу на 1 - 2-й стадии, как правило, проводят органосохраняющие операции. То есть у пациенток сохраняется ткань молочной железы, удается обойтись без мастэктомии (операции по удалению груди).

Чтобы убедиться, что в молочных железах нет патологий или поймать неблагоприятные изменения как можно раньше, эксперты рекомендуют обязательно проходить онкоскрининг. Какие обследования в него входят в разном возрасте и как часто их нужно проходить? Рассказываем вместе с врачом онкологом-маммологом «СМ-Клиника» Эсет Кузиковой.

Врач онколог-маммолог «СМ-Клиника» Эсет Кузикова

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Семь причин, когда женщине нужно пройти обследование молочных желез

1. Всем здоровым женщинам старше 18 лет - для профилактики, чтобы убедиться в здоровье молочных желез.

2. Если есть отягощенная наследственность, то есть раком молочной железы болели родственницы: бабушка, мама, тетя, сестра.

3. Если ранее были обнаружены доброкачественные новообразования в груди.

4. Если у женщины было раннее начало менструаций (до 12 лет) и поздняя менопауза (после 55 лет) - это считается факторами риска, повышающими вероятность развития РМЖ.

5. Если у женщины есть лишний вес - это также серьезный фактор риска развития рака молочной железы.

6. Если у женщины ранее были диагностированы онкологические заболевания молочной железы и назначалось лечение - важно убедиться, что оно было эффективно, не возник рецидив.

7. Если женщина прошла генетическое исследование и обнаружены мутации в генах, повышающие риск развития рака молочной железы, - это мутации в генах BRCA1 и BRCA2.

ВАЖНО

Симптомы, которые нельзя оставить без внимания

Онкологи выделяют также ряд характерных симптомов, при которых рекомендуется обязательно обратиться к врачу-маммологу для исключения рака молочной железы или постановки диагноза и назначения лечения.

Обратите внимание: эти признаки встречаются не только при злокачественных новообразованиях, но и при других патологиях. Поэтому не стоит паниковать. В любом случае диагностика поможет определить истинную причину и подобрать эффективные способы решения проблемы.

Вот какие симптомы нельзя игнорировать:

- Уплотнения в молочной железе.

- Изменение формы, размера груди.

- Появление язвочек, покраснений на коже груди.

- Появление втяжения кожи молочной железы.

- Выделения из сосков.

- Изменение формы, втяжение соска.

- Боли в молочной железе.

- Чувство дискомфорта (ощущение инородного тела) в подмышечной области.

ОБСЛЕДОВАНИЯ: КОМУ И КАКИЕ РЕКОМЕНДУЮТСЯ

Решающее значение в выборе метода исследования имеет возраст пациентки, поясняют эксперты «СМ-Клиника». А именно:

- в возрасте до 40 лет чаще всего рекомендуется УЗИ молочных желез;

- после 40 лет, как правило, назначается маммографическое исследование (маммография).

Такое различие обусловлено структурой ткани молочной железы - она меняется с возрастом, и требуется изменение методов исследования. В то же время в зависимости от индивидуальных особенностей пациентки УЗИ может назначаться и в более старшем возрасте. А в некоторых случаях для точной диагностики могут потребоваться оба метода исследования - и УЗИ, и маммография, поясняют врачи-онкологи.

Что касается периодичности обследований молочной железы, то по критериям Минздрава России сроки такие:

- Маммография: для женщин 40 - 75 лет - раз в два года.

- УЗИ молочных желез - 1 раз в год.

- Осмотр маммолога - раз в год в любом возрасте старше 18 лет.

Важно: речь идет о периодичности профилактических обследований, когда у женщины нет жалоб, подозрительных симптомов, отягощенной наследственности. При наличии факторов риска развития рака молочной железы сроки обследований и наблюдения определяются врачом индивидуально.

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