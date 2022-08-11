Гастроскопия и колоноскопия: кому на самом деле требуются эти процедуры и как пройти их безболезненно

Эндоскопия помогает обнаружить заболевание на ранней стадии, когда наиболее высоки шансы на успешное лечение

При современном ритме жизни - частых стрессах, нерегулярном питании, гиподинамии - редко кому удается избежать тех или иных проблем с желудком и кишечником. «Если лечащий врач назначил вам эндоскопическое исследование органов желудочно-кишечного тракта, не откладывайте процедуру. Сделать ее вовремя очень важно, чтобы снизить риск развития опасных заболеваний, включая онкологические, и тяжелых осложнений», - говорит Михаил Матвеев.

Кому какие виды обследований необходимы и какие щадящие методы позволяет использовать современная медицина? По просьбе «Комсомолки» эксперт ответил на самые частые вопросы.

Врач-эндоскопист «СМ-Клиника» Михаил Матвеев

СЕМЬ ПРИЧИН ПРОЙТИ ЭНДОСКОПИЧЕСКОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ

К эндоскопическим исследованиям органов ЖКТ относятся гастроскопия (полное медицинское название - эзофагогастродуоденоскопия, или ЭФГДС) и колоноскопия. Вот кому и в каких случаях требуются такие процедуры:

1. Всем здоровым мужчинам и женщинам старше 40 лет - для профилактики, чтобы исключить опасные заболевания ЖКТ.

2. Если есть отягощенная наследственность - у кого-то в семье были онкологические заболевания ЖКТ.

3. Есть жалобы на боли в животе разной локализации.

4. Мучают изжога, отрыжка, вздутие живота.

5. Снижен аппетит.

6. Есть проблемы со стулом: запоры либо диарея.

7. Ранее были заболевания ЖКТ, такие как язва желудка, двенадцатиперстной кишки, онкологические заболевания ЖКТ и др. - важно убедиться, что лечение было эффективно, не возник рецидив.

Что касается изжоги, вздутия и болей в той или иной части живота, то время от времени они бывают у всех. Как понять, что пора пройти серьезное эндоскопическое исследование?

- Конечно же, прежде всего нужно обратиться к врачу-терапевту или гастроэнтерологу, - поясняет Михаил Матвеев. - После осмотра, выслушав жалобы и выяснив анамнез, доктор принимает решение о медпоказаниях для эндоскопии. Все индивидуально, но основной ориентир - выраженность симптомов. Бывает, что у человека болит чуть-чуть и изредка. А бывает - постоянно и сильно. Также играет роль возраст. После 40 лет повышается риск онкологических заболеваний органов желудочно-кишечного тракта. Эндоскопия помогает обнаружить заболевание на ранней стадии, когда наиболее высоки шансы на успешное лечение, или даже в так называемом предраковом состоянии. В частности, к таким состояния относятся некоторые типы полипов в кишечнике.

КАК ЧАСТО ТРЕБУЕТСЯ ЭНДОСКОПИЯ

* Если у пациента нет жалоб и не обнаружено заболеваний ЖКТ, обследования нужно проходить раз в 5 лет.

* Если обнаружена патология, то периодичность обследований зависит от заболевания. «Скажем, при обнаружении аденоматозных полипов в кишечнике обследование рекомендуется через год после их удаления, - приводит пример Михаил Матвеев. - Далее врач назначает эндоскопические исследования, исходя из результата операции. Если же говорить о достаточно распространенном хеликобактер-ассоциированном гастрите, то через год после проведенного лечения нужно повторить текст на хеликобактер и гастроскопию. Если заболевание излечено, то в дальнейшем при отсутствии симптомов гастроскопия рекомендуется раз в пять лет».

ВАЖНО

Какие опасные заболевания можно выявить на ранней стадии благодаря эндоскопии

- Эзофагит, гастрит, бульбит (воспаление луковицы двенадцатиперстной кишки).

- Язва желудка и двенадцатиперстной кишки.

- Полипы в кишечнике.

- Рак желудка и кишечника.

- Воспалительные заболевания кишечника.

КОМФОРТ И БЕЗОПАСНОСТЬ: КАК ПРОЙТИ ЭНДОСКОПИЮ БЕЗБОЛЕЗНЕННО

Многие пациенты боятся гастроскопии и колоноскопии из-за болезненных ощущений и непростой подготовки. В частности, бытует представление, что перед эндоскопическим исследованием кишечника придется выпить чуть ли не 10 литров воды и неоднократно делать клизмы. Какие возможности дает современная медицина?

- Мы предлагаем пациентам эндоскопию «во сне», - рассказывает врач-эндоскопист Михаил Матвеев. - Перед исследованием внутривенно вводится препарат для седации, то есть легкого наркоза. Это препарат короткого действия, он быстро выводится из организма, его применяют даже у маленьких детей. Человек засыпает и ничего не чувствует. Просыпается, когда все уже сделано, с ощущением, что хорошо выспался.

Что касается подготовки к колоноскопии, то сегодня есть щадящие препараты. Минимальный объем, который нужно выпить, - два флакона по 500 мл плюс 1,5 - 2 литра воды либо яблочного сока, светлого чая или подслащенной воды с медом, например. Клизма при использовании современных препаратов не требуется вообще, успокаивает врач.

БУДЬ В КУРСЕ!

Преимущества эндоскопии в «СМ-Клиника»

- Специалисты клиники регулярно стажируются и повышают квалификацию в крупнейших медицинских центрах Европы и Японии.

- Применяются инновации для сверхточной диагностики.

- Трехуровневая система стерилизации, соблюдение строгих требований к гигиене и безопасности проведения процедуры.

- Дополнительные диагностические возможности: забор тканей на биопсию, тест на Хеликобактер пилори и др. Также возможно проведение лечебных манипуляций.

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