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Диагностика для каждого10 августа 2022 22:00

Гастроскопия и колоноскопия: кому на самом деле требуются эти процедуры и как пройти их безболезненно

Почему такие обследования нельзя откладывать и как часто они нужны, рассказал врач-эндоскопист «СМ-Клиника» Михаил Матвеев
Эндоскопия помогает обнаружить заболевание на ранней стадии, когда наиболее высоки шансы на успешное лечение

Эндоскопия помогает обнаружить заболевание на ранней стадии, когда наиболее высоки шансы на успешное лечение

При современном ритме жизни - частых стрессах, нерегулярном питании, гиподинамии - редко кому удается избежать тех или иных проблем с желудком и кишечником. «Если лечащий врач назначил вам эндоскопическое исследование органов желудочно-кишечного тракта, не откладывайте процедуру. Сделать ее вовремя очень важно, чтобы снизить риск развития опасных заболеваний, включая онкологические, и тяжелых осложнений», - говорит Михаил Матвеев.

Кому какие виды обследований необходимы и какие щадящие методы позволяет использовать современная медицина? По просьбе «Комсомолки» эксперт ответил на самые частые вопросы.

Врач-эндоскопист «СМ-Клиника» Михаил Матвеев

Врач-эндоскопист «СМ-Клиника» Михаил Матвеев

СЕМЬ ПРИЧИН ПРОЙТИ ЭНДОСКОПИЧЕСКОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ

К эндоскопическим исследованиям органов ЖКТ относятся гастроскопия (полное медицинское название - эзофагогастродуоденоскопия, или ЭФГДС) и колоноскопия. Вот кому и в каких случаях требуются такие процедуры:

1. Всем здоровым мужчинам и женщинам старше 40 лет - для профилактики, чтобы исключить опасные заболевания ЖКТ.

2. Если есть отягощенная наследственность - у кого-то в семье были онкологические заболевания ЖКТ.

3. Есть жалобы на боли в животе разной локализации.

4. Мучают изжога, отрыжка, вздутие живота.

5. Снижен аппетит.

6. Есть проблемы со стулом: запоры либо диарея.

7. Ранее были заболевания ЖКТ, такие как язва желудка, двенадцатиперстной кишки, онкологические заболевания ЖКТ и др. - важно убедиться, что лечение было эффективно, не возник рецидив.

Что касается изжоги, вздутия и болей в той или иной части живота, то время от времени они бывают у всех. Как понять, что пора пройти серьезное эндоскопическое исследование?

- Конечно же, прежде всего нужно обратиться к врачу-терапевту или гастроэнтерологу, - поясняет Михаил Матвеев. - После осмотра, выслушав жалобы и выяснив анамнез, доктор принимает решение о медпоказаниях для эндоскопии. Все индивидуально, но основной ориентир - выраженность симптомов. Бывает, что у человека болит чуть-чуть и изредка. А бывает - постоянно и сильно. Также играет роль возраст. После 40 лет повышается риск онкологических заболеваний органов желудочно-кишечного тракта. Эндоскопия помогает обнаружить заболевание на ранней стадии, когда наиболее высоки шансы на успешное лечение, или даже в так называемом предраковом состоянии. В частности, к таким состояния относятся некоторые типы полипов в кишечнике.

КАК ЧАСТО ТРЕБУЕТСЯ ЭНДОСКОПИЯ

* Если у пациента нет жалоб и не обнаружено заболеваний ЖКТ, обследования нужно проходить раз в 5 лет.

* Если обнаружена патология, то периодичность обследований зависит от заболевания. «Скажем, при обнаружении аденоматозных полипов в кишечнике обследование рекомендуется через год после их удаления, - приводит пример Михаил Матвеев. - Далее врач назначает эндоскопические исследования, исходя из результата операции. Если же говорить о достаточно распространенном хеликобактер-ассоциированном гастрите, то через год после проведенного лечения нужно повторить текст на хеликобактер и гастроскопию. Если заболевание излечено, то в дальнейшем при отсутствии симптомов гастроскопия рекомендуется раз в пять лет».

ВАЖНО

Какие опасные заболевания можно выявить на ранней стадии благодаря эндоскопии

- Эзофагит, гастрит, бульбит (воспаление луковицы двенадцатиперстной кишки).

- Язва желудка и двенадцатиперстной кишки.

- Полипы в кишечнике.

- Рак желудка и кишечника.

- Воспалительные заболевания кишечника.

КОМФОРТ И БЕЗОПАСНОСТЬ: КАК ПРОЙТИ ЭНДОСКОПИЮ БЕЗБОЛЕЗНЕННО

Многие пациенты боятся гастроскопии и колоноскопии из-за болезненных ощущений и непростой подготовки. В частности, бытует представление, что перед эндоскопическим исследованием кишечника придется выпить чуть ли не 10 литров воды и неоднократно делать клизмы. Какие возможности дает современная медицина?

- Мы предлагаем пациентам эндоскопию «во сне», - рассказывает врач-эндоскопист Михаил Матвеев. - Перед исследованием внутривенно вводится препарат для седации, то есть легкого наркоза. Это препарат короткого действия, он быстро выводится из организма, его применяют даже у маленьких детей. Человек засыпает и ничего не чувствует. Просыпается, когда все уже сделано, с ощущением, что хорошо выспался.

Что касается подготовки к колоноскопии, то сегодня есть щадящие препараты. Минимальный объем, который нужно выпить, - два флакона по 500 мл плюс 1,5 - 2 литра воды либо яблочного сока, светлого чая или подслащенной воды с медом, например. Клизма при использовании современных препаратов не требуется вообще, успокаивает врач.

БУДЬ В КУРСЕ!

Преимущества эндоскопии в «СМ-Клиника»

- Специалисты клиники регулярно стажируются и повышают квалификацию в крупнейших медицинских центрах Европы и Японии.

- Применяются инновации для сверхточной диагностики.

- Трехуровневая система стерилизации, соблюдение строгих требований к гигиене и безопасности проведения процедуры.

- Дополнительные диагностические возможности: забор тканей на биопсию, тест на Хеликобактер пилори и др. Также возможно проведение лечебных манипуляций.

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