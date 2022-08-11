В пророчестве схимонахини Нины о России и Украине названа дата окончания конфликта

До конца года боевые действия должны закончиться. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Еще в 2012 году прямо перед ожидаемым концом света, якобы предсказанным индейцами майя, в KP.RU обратился читатель. Назвался Анатолием Сергеевичем. Фамилию не сообщил. Да я и не спрашивал. Рассказал о своем визите к волгоградской целительнице и прорицательнице Нине – в миру Любови Лаптевой. Мол, приняла, не отказала во встрече, на просьбу исцелить от надоевших болячек, благословила. А на вопрос о судьбе мира посетовала, что скоро будет большая война на Востоке, которую начнет Запад. Но нам не надо её боятся. Потому что Россию это возвеличит, правда, не сразу, а после тяжелых испытаний.

Посетитель спросил, что это за испытания? Провидица рассказала, что та – далекая от нас война - закончится, но начнется совсем уж близкая. Грядет конфликт на востоке Украины - в Донбассе. И сильное противостояние с Западом. Но мы выдержим благодаря Путину. Заметила, что конфликт продлится 8 лет. Говорила понятно, недвусмысленно. Записывать ничего не велела. Это – читателю. И я не записывал. Но запомнил. Особенно про 8 лет.

В то время меня – редактора отдела науки «Комсомолки» - свидетельства впечатлили, но не убедили. Кто такая Нина? В первый раз о ней слышал, а пророкам вообще не сильно доверял. Уж слишком много их развелось перед «концом света». К тому же о противостоянии России и США и вообще западного мира тогда не говорил только ленивый. А предсказания о борьбе с Украиной вообще казались полным бредом. В любом случае писать об этом было бы опрометчиво. Даже потом – в 2013 году - после так называемого евромайдана, и в 2014 году, когда к власти пришел Порошенко и спровоцировал конфликт в Донбассе, и в 2018 году, когда США, Франция и Великобритания начали бомбить Сирию. Но сейчас – иное дело.

А теперь подсчитаем: боевые действия в Донбассе начались в 2014 году. Плюсуем 8 лет, как предрекала старица, и получаем 2022 год. До конца года конфликт должен завершиться.

Схимонахиня Нина целила и пророчила.

Верить ли Нине? Хотелось бы. Правда, кое в чем она ошибалась. Как потом выяснилось. В числе стран, которые поддержат Россию, схимонахиня называла Японию и Южную Корею. А они примкнули к санкциям. Напрасно верила и в то, что Трамп заключит союз с Россией, чтобы вместе навести порядок в мире. Хотя и предсказала его победу в конкуренции с Хиллари Клинтон. С другой стороны… подождем 2024 года. Вдруг, в итоге, и такое предсказание сбудется.

Схимонахиня умерла 29 декабря 2016 года в возрасте 93 лет. А прежде принимала ненамного меньше посетителей, чем Ванга когда-то. Но была, конечно, не столь известна.

Схимонахиней Нина стала в 2005 году. Приняла схиму – дала торжественную клятву православных монахов соблюдать особо строгие аскетические правила поведения.