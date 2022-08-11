Для сильного пола: самые важные обследования, чтобы сохранить мужское здоровье

Эффективные исследования позволяют «поймать» заболевания, многие из которых на ранней стадии протекают бессимптомно.

Урологические проблемы - бич современных мужчин. Хронические стрессы, повышенная ответственность, недостаток физической активности из-за нехватки времени - все это бьет по здоровью мочеполовой сферы. По статистике, частота урологических заболеваний за последнее время увеличилась почти на 20%. Хорошая новость в том, что многие нарушения можно успешно лечить, предотвращая тяжелые осложнения, обнадеживают врачи. Главное - диагностировать болезнь: чем раньше, тем лучше.

Вместе с врачом-урологом-андрологом высшей категории, врачом-онкоурологом «СМ-Клиника» Александром Сысоевым мы составили перечень самых актуальных и эффективных исследований. Они позволяют «поймать» заболевания, многие из которых на ранней стадии протекают бессимптомно. Пройдя такую проверку, мужчина может получить уверенность в своем здоровье. Либо, если подтвердятся нарушения, своевременно начать лечение с высокими шансами на успех.

Врач-уролог-андролог высшей категории, врач-онкоуролог «СМ-Клиника» Александр Сысоев

БУДЬ В КУРСЕ

Шесть причин для мужчин проверить свое здоровье

1. Для профилактики заболеваний мужской половой сферы и чтобы убедиться, что все порядке: рекомендуется раз в год всем здоровым мужчинам от 18 лет.

2. При наличии признаков заболеваний мужской половой сферы: зуд, жжение, боли, патологические выделения, затруднение мочеиспускания.

3. Если есть родственники с заболеваниями мужских половых органов - риск развития может передаваться по наследству.

4. При подозрении на инфекции, передаваемые половым путем (ИППП).

5. Если ранее уже были заболевания мужской половой сферы - важно убедиться, что проблема устранена, не возник рецидив.

6. При наличии сексуальных дисфункций: проблем с эрекцией, импотенции и т. д.

«СТАНДАРТНАЯ ПРОГРАММА»

Стандартный комплекс обследований нацелен на проверку органов мочеполовой сферы для выявления заболеваний (в том числе инфекций, передаваемых половым путем) и профилактики развития патологий. А также позволяет оценить риски для мужского здоровья.

В программу входят:

- Прием врача-уролога.

На основании результатов проведенных исследований и детального осмотра врач делает заключение о наличии (или отсутствии) заболевания, его осложнений. Дает рекомендации по лечению, профилактике и при необходимости - дообследованию.

- Микроскопическое исследование мазка из уретры.

Такое исследование позволяет выяснить: есть ли воспалительный процесс в мочеполовых органах? Кроме того, может быть определен ряд возбудителей инфекций

- Исследование «Андрофлор».

Это комплексная оценка состава микрофлоры урогенитального тракта мужчины. Диагностируются инфекционные агенты - возбудители заболеваний мочеполовой системы.

- Микроскопическое исследование секрета предстательной железы.

Такое исследование позволяет диагностировать различные формы простатита.

- Определение уровня простатспецифического антигена в крови (ПСА).

Этот важный анализ применяется для диагностики воспалительных процессов в простате, доброкачественных новообразований, онкологических процессов в предстательной железе.

- УЗИ почек и мочевого пузыря с определением остаточной мочи.

Современный неинвазивный, безболезненный метод обследования позволяет оценить состояние почек, интенсивность кровотока в них, состояние и структуру мочевого пузыря, полноценность его опорожнения. Также врач может увидеть инородные образования в этих органах: камни, кисты, опухоли и др.

- УЗИ предстательной железы.

При отсутствии жалоб и перенесенных заболеваний мочеполовой сферы, как правило, назначается трансабдоминальное УЗИ. То есть врач водит датчиком снаружи нижней части живота. По результатам обследования оценивается структура предстательной железы, наличие патологических образований.

ДЛЯ «ПРОДВИНУТЫХ» ПАЦИЕНТОВ

Расширенная программа обследований позволяет выявить острые и хронические заболевания предстательной железы, органов мошонки, мочевого пузыря. А также определить инфекции, передаваемые половым путем, гормональные нарушения, эректильные и другие дисфункции. Кроме того, комплексное обследование помогает предотвратить развитие многих заболеваний мужской мочеполовой системы, отмечают врачи-урологи.

Кроме перечисленных исследований (см. выше «Золотой стандарт») в программу входят:

- биохимические исследования крови (холестерин, глюкоза, тестостерон);

- УЗИ органов мошонки;

- трансректальное ультразвуковое исследование (ТРУЗИ) предстательной железы.

При углубленном комплексном обследовании добавляются:

- «Комплекс ИППП-12» (определение возбудителей ИППП);

- определение чувствительности к расширенному спектру антибиотиков;

- определение уровня мочевой кислоты в крови (важный показатель функции почек).

ЧЕКАП «МУЖСКОЕ ЗДОРОВЬЕ»