Обновленные библиотеки встречают читателей роботами, детскими зонами и свободным Wi-Fi

Национальные проекты ощутимо влияют на жизнь каждого из нас. Даже на тех, кто живет в глубинке, далеко от городов федерального значения: государство делает многое для того, чтобы люди чувствовали себя включенными в культурную жизнь страны, имели возможности для развития независимо от места жительства. Какие эпохальные изменения произошли благодаря национальному проекту «Культура», рассказали в программе «Женские истории» на радио «Комсомольская правда».

Ведущие - заместитель генерального директора медиа-группы «Комсомольская правда» Анжелика Сулхаева и заместитель генерального директора по коммуникационным проектам АНО «Национальные приоритеты» Ирина Осадчая.

Гостями студии стали Надежда Безносова, руководитель Центра развития библиотечной деятельности департамента модельных библиотек Российской государственной библиотеки (РГБ) и Татьяна Затейкина, заведующая отделом экспозиционных мультимедийных проектов Исторического музея.

Дизайнерские стеллажи, детские зоны и VR-очки

- Считается, что чем ближе к большим городам, тем больше у человека возможностей, чтобы соприкасаться с культурными ценностями, самому творить. А вот у жителей небольших городов, сел с этим есть сложности, - начали беседу ведущие программы. – Мы поговорим о том, как нацпроект «Культура» успешно создает почву и возможности для творчества и развития не только в центральных регионах, но и в самых дальних уголках России. Центром культурной жизни провинции традиционно была библиотека. Когда-то там можно взять на дом книжные новинки, полистать популярные журналы, послушать выступления местных поэтов, а то и выступить самому. А что сейчас?

- Все помнят строгих библиотекарей в очках с цепочкой, длинные стеллажи с книгами, каталожные шкафы… - подхватила разговор Надежда Безносова. - Это все замечательно и здорово, но сейчас XXI век, пришло время модельных библиотек. Это совершенно новые, модернизированные пространства. Я бы даже сказала, настоящие ресурсные центры, в которые посетитель идет и за бумажной книгой, и за электронной. Он может посетить мероприятия, получить новые знания, встретиться с каким-то известным писателем или экспертом в той области, которая его интересует. В конце концов, может просто зайти в теплое, яркое, современное место с Wi-Fi, заниматься, учиться, писать диплом или диссертацию. Мы хотим, чтобы библиотеки воспринимались не только как место, где хранятся книги, но как центры, которые помогают людям развиваться в самых разных направлениях.

- Создавая в рамках национального проекта «Культура» модельные библиотеки, мы ставим цель, чтобы даже в самом отдаленном селе или деревне появилась возможность доступа к информации, возможность получать новые знания и навыки практически наравне с жителями мегаполисов, - подчеркивает Надежда Безносова. - Поэтому модельные библиотеки работают не только в городах, но и на селе. Их уже сейчас 634, а к 2024 году модульных библиотек в стране станет больше тысячи. Тогда даже в самых маленьких населенных пунктах по всей России вы обязательно найдете хотя бы одну модельную библиотеку, которая является точкой притяжения местного населения.

Национальный проект «Культура» позволил не только отремонтировать и модернизировать помещения библиотек в большинстве регионов страны, закупить и обновить книжные фонды. Программа «Новая библиотека» подразумевает, что специальное переобучение пройдут библиотекари. Ведь они теперь не просто помощники в выборе книг. А сотрудники, которые по-новому работают с аудиторией, изучают ее запросы на развитие, занимаются проектной деятельностью, консультируют на совершенно ином уровне.

- После того как библиотеку модернизировали, она открывает свои двери в совершенно новом формате, - объясняет Надежда Безносова. – Это и современное пространство, и книжные новинки, и детские зоны, и очень много интересных приспособлений, таких как 3D или VR очки, роботы, которые консультируют посетителей на входе, и т.д.

Ирина Осадчая:

- Вы рассказываете о модельной библиотеке какие-то совершенно фантастические вещи. Давайте все-таки поговорим на конкретном примере удаленного от Москвы или Санкт-Петербурга города или районного центра. Какие там зоны, как разрабатывается их дизайн, что они включают?

- Примеров на самом деле очень много, - утверждает руководитель Центра развития библиотечной деятельности. - Потому что у нас много регионов, и они все разные, у них разные достижения, интересные культурные особенности. Вот один из таких классных примеров – это село Ташла в Оренбургской области. Там находится один из крупных молокоперерабатывающих заводов. И когда открывалась модельная библиотека в этом районе, там появилось интересное дизайнерское оформление, связанное с коровами, молоком: стеллажи в виде Буренок - огромные, вместительные, и т.п.

Не место красит человека, а гений – место!

- Как мы понимаем, модельные библиотеки – это уже не только место для получения информации, но стартовая площадка для развития, творчества, - заметила Анжелика Сулхаева. - В 2021 году именно на их базе благодаря стратегической инициативе «Придумано в России» был запущен проект «Гений места». Что это за проект, расскажите?

- Вы, наверняка знаете, что креативная индустрия в последнее время активно развивается. Но не многие понимают, что это такое, как начать в ней работать, какие навыки нужны. И проект «Гений места» на базе библиотек как раз работает над развитием у населения навыков креативной индустрии. Посетители любого возраста, образования и работы могут прийти в библиотеку, которая является точкой концентрации талантов «Гений места». Во-первых, чтобы узнать, что такое креативная индустрия, во-вторых, выбрать внутри интересное именно ему направление, , и углубиться в него. Сотрудники библиотеки могут пригласить эксперта, который расскажет, например, что такое саунд-дизайн, покажет, как это делать, и человек заинтересуется и дальше выберет эту траекторию для себя. В принципе человек может прийти с готовой идеей в этот проект. В каждой библиотеке есть куратор, к которому можно обратиться, и он как консультант поможет собрать свой проект. Поможет найти партнеров, обсудит и докрутит идею…

- В любых творческих направлениях можно развиваться?

- Мы работаем в проекте «Гений места» по следующим направлениям: дизайн, музыка и саунд-дизайн, IT, искусство, телевидение, мода, образование, издательское дело, журналистика, разработка игр, маркетинг, новые медиа, кино, компьютерная графика и архитектура и урбанистика, - перечислила Надежда Безносова. - Помимо того, что все эти направления сами по себе очень интересные, они еще и связаны между собой, что позволяет объединять внутри библиотеки много разных экспертов, специалистов и на стыке находить какие-то новые интересные проекты и решения, чем, собственно, и занимаются наши посетители вместе с кураторами.

Нужна идея для бизнеса? Выбирай любую!

Ирина Осадчая:

- И что, такие проекты уже стартовали?

- Стартовала обработка идей этих проектов. И у нас в этом году запустился конкурс «Гений – это ты», в рамках которого можно было подать заявку, заявиться с идеей того, что ты хочешь делать, и получить возможность бесплатно обучиться по одному из четырех направлений. К концу этого года мы ожидаем первые результаты. И уже сейчас в нашей группе ВКонтакте «Модельные библиотеки» публикуем эти яркие идеи, интервью с нашими конкурсантами, которые рассказывают о своих задумках. Одно из главных условий конкурса – предложить идею, которая поможет развиваться твоей территории или региону. То есть основная польза будет в этом.

Например, есть идея по созданию гастробренда территории. Жительница одного из регионов задумала создать гастробренд, основываясь на уникальном растении, которое произрастает только в этой области. И вокруг этого построить такой уникальный проект, который позволит (в том числе для туристов) подсветить регион, рассказать, что же в нем такого интересного и особенного.

К 4-му кварталу этого года планируется открытие раздела на сайте «новая библиотека.рф», который будет посвящен проекту. И там мы будем выкладывать как раз идеи наших конкурсантов. Любой, в том числе и инвесторы, присматривающие себе яркие идеи для вложения денег, могут прийти, посмотреть, получить контакты и поддержать этот проект.

Анжелика Сулхаева:

- Сколько регионов уже принимает в этом участие?

- 189 библиотек в 70 регионах России с нами в этом году. А в следующем году мы планируем, что охватим скорее всего, всю Россию. За исключением Москвы и Санкт-Петербурга, которые занимают особое положение.

Кстати, набор на следующий год у нас планируется в сентябре этого года. Подача заявки совершенно несложное. Самое главное – хотеть вступить в проект и запастись силами и терпением, чтобы его развивать.

А В ЭТО ВРЕМЯ

Музеи дополнили свою реальность

Но и музеи не застряли в прошлом веке, они активно выходят в мир цифры, причем не просто вешают фотогалерею на сайт, но проводят отдельную полноценную работу для тех, кто физически не может попасть на интересную выставку.

- Татьяна, расскажите, пожалуйста, как у вас это направление развивается, - спросила Ирина Осадчая заведующую отделом экспозиционных мультимедийных проектов Исторического музея.

- Да, физически не у всех есть возможность посетить Исторический музей, Эрмитаж и другие крупные федеральные музеи, - подтвердила Татьяна Затейкина. - Мы в Историческом музее используем самые разные способы, чтобы сделать коллекции, хранящиеся у нас, максимально доступными. И приложение «Артефакт» - одна из цифровых возможностей, которую мы используем для расширения нашей аудитории.

ДЛЯ СПРАВКИ: «Артефакт» - это проект, который развивается в рамках национального проекта «Культура». Он включает в себя развитие цифрового приложения, электронного гида, которое позволяет изучать экспонаты музеев, проходить виртуальную экскурсию.

- Наш музей уже дважды поучаствовал в создании такого гида в рамках нацпроекта «Культура». Мы подавали заявку сначала по экспозиции Музея Отечественной войны 1812 года, в дальнейшем нам понравилось то, как это работает, насколько это интересно и доступно, и мы в прошлом году еще раз подали заявку в нацпроект и сделали мультимедийный гид по основной экспозиции нашего главного здания.

Анжелика Сулхаева:

- А чем конкретно будет полезно российскому туристу приложение «Артефакт»?

- Если человек не берет экскурсию, пошел самостоятельно осматривать экспозицию, он может скачать приложение, получить всю информацию по выставленным предметам, узнать интересные факты о коллекциях. Причем – передвигаясь по залам музея с комфортной для себя скоростью. Согласитесь, музей тяжело осмотреть за 2 часа, и многое остается незамеченным, неувиденным. А в приложении помимо визуального есть еще аудиосопровождение. То есть посетитель может выбрать экспонат, рассматривать его и слушать аудиодорожку, как бы не отвлекаясь от визуального контакта с предметом. При этом находясь в комфортном положении.

- То есть человек может использовать приложение «Артефакт» как будучи в музее, когда он пришел туда ногами, так и не выезжая из своего региона, не вставая со своего дивана?

- Если посетитель заходит на экскурсию в удаленном режиме, он может посмотреть на изображение предметов коллекции, прочитать информацию о них, узнать в целом про музей, про его экспозицию, - объясняет Татьяна Затейкина. - Если речь идет о мультимедийном приложении для телефона, посетитель может использовать свой смартфон прямо в музее: наводить камеру на экспонат и получать дополнительную информацию. Здесь используется технология дополненной реальности, и это достаточно интересно, технологично и современно.

Благодаря национальному проекту «Культура» только за один год создается 75 таких гидов «Артефакт» в российских музеях. Это кропотливая работа большого количества людей. Просто снять каждый экспонат в самых разных ракурсах и приближениях – огромный труд. А ведь нужно еще и сделать несколько фото предметов внутри витрины – чтобы камеры смартфонов посетителей смогли взаимодействовать с дополненной реальностью. Научные сотрудники тем временем ищут интересные факты об экспонатах, готовят тексты для так называемых точек интереса, наведя на которую телефон, посетитель погружается в виртуальную экскурсию. Это на самом деле глобальная работа по цифровому переоснащению наших музеем. И она идет полным ходом. К 2024 году таких гидов «Артефакт» будет более 450.