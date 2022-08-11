Про угнанный танк, плохого Урганта и землетрясение из-за кота

Главный редактор радио «Комсомольская правда» Андрей Горбунов родился и вырос в Нижнем Тагиле. Фото: Личный архив

Я так хотел родиться в Нижнем Тагиле, что даже не дождался, пока маму довезут до роддома. Появился на нижнетагильский свет прямо на пороге нашей квартиры по Учительской, 20. В доме, который своими руками построил мой дедушка Ефим Андреевич. Для Тагила вообще в порядке вещей то, что в других местах кажется чем-то экстраординарным. Однажды, например, на моей малой родине случилось землетрясение. Не жесткий катаклизм. Но дома среди ночи тряхнуло порядочно. Звоню бабушке, чтобы узнать, как она. Мария Осиповна в ответ отмахнулась: «Землетрясение было, да? А я думала, это Тишка с подоконника спрыгнул». Для понимания, Тихон — это 15-килограммовый кот бабы Маши.

Вид на город Нижний Тагил. Фото: Shutterstock

Нас — тагильчан — вообще просто так не испугаешь. Мой папа раньше работал испытателем танков на УВЗ. Тысячи километров проехал на опытных образцах Т-72. Однажды я спросил его: «Сложно на танке ездить?» «Проще некуда, - ответил папа. - Садишься и едешь». Кстати, в 90-е коллега моего отца по УралВагонЗаводу, когда пятый месяц подряд им не дали зарплату, так психанул, что угнал танк. Милиция гналась за ним по всем Тагилу. Зарплату мужик потом еще долго не видел, сидя за решеткой. Зато другим заводчанам деньги заплатили в тот же день.

Нам вообще свойственны эксцентричные поступки. Тагильский писатель Алексей Бондин в конце жизни попросил, чтобы его похоронили в местном парке аттракционов. Блин, как такое вообще может прийти в голову? Вокруг дети катаются на каруселях, влюбленные парочки прогуливаются вдоль набережной. И в центре всей этой идиллии стоит могила. Но Бондин пользовался настолько большим авторитетом, что городские власти выполнили последнюю волю прозаика. Несколько лет назад я предложил тогдашнему мэру Тагила Носову: «Сергей Константинович, а давайте перенесем тело классика на кладбище!» Градоначальник хладнокровно замотал головой: «Нельзя нарушать волю Алексея Петровича...». Носов хоть и не коренной тагильчанин, но главное в нашем городе усвоил — мы держим свое слово. Если в парке аттракционов, значит, в парке аттракционов (и сахарную вату не забудьте купить)!

Андрей Горбунов и Сергей Носов во время прогулки по городу.

Очень бесит, когда люди, которые не имеют ни малейшего представления о Нижнем Тагиле, начинают говорить о нем, как о городе зон. Вон в 2015 году Ургант в своей передаче выдал: «Когда житель Нижнего Тагила попадает в тюрьму, он себя чувствует, как дома». После этого я позвонил ведущему и предложил публично извиниться перед всеми тагильчанами. Иван сказал, что подумает. А через минуту со мной связалась пресс-служба «Вечернего Урганта» и потребовала больше не беспокоить знаменитость.

Просторы Нижнего Тагила. Фото: Shutterstock

Не знала столичная звезда, что в Нижнем Тагиле гопники покультурнее интеллигентов из других городах. Доказательство из собственной жизни. Я с детства был высоким. Казалось бы, хулиганы с района точно должны были дать мне кодовое имя «дылда», «шпала» или еще хуже. Но юные джентльмены тагильской удачи упорно дразнили меня Пушкиным — за мои кудрявые волосы. Вот ведь оскорбление так оскорбление — назвали солнцем русской поэзии. Естественно, после такого прозвища путь был только в писатели. А в декабре 2021 году старейшая и самая крутая — Краеведческая библиотека Нижнего Тагила — попросила меня передать им в фонд мой роман «Великая кошачья революция». У библиотеки есть собрание книг уральских писателей с их автографами. И хранители раритетов добавили «В.К.Р.» с моим росчерком в эту коллекцию!..

В 2018 году перед тем, как уехать в Москву, я написал стихотворение:

Моя гора осталась сзади.

С неё лисички смотрят зорко

На парк, где был зарыт писатель,

И где подростки в пляс до зорьки.

Но на самом деле Лисья гора, конечно же, не осталась за спиной. Она всегда в моем сердце, как и весь Нижний Тагил (земляки, не бейте ногами за пафос). С 300-летием, родной город!