Много патриотизма и новых уроков: что изменится в школах с 1 сентября

Мы собрали главные новшества 2022/2023 учебного года Фото: Иван МАКЕЕВ

Начинаем неделю с флага

Торжественные церемонии будут проводить в начале и в конце учебной недели, а также во время школьных торжеств, соревнований и в дни государственных праздников. Поднимать Государственный флаг РФ доверят лучшим ученикам (в учебе, спорте, творческой деятельности), педагогам и даже родителям. Стяги, флагштоки и гербы закупают за госсчет.

А перед уроками будет звучать государственный гимн. Детворе предстоит не просто слушать, но и подпевать, поэтому кто еще не знает слова, к сентябрю выучить!

Политинформация возвращается

«Разговоры о важном» - так назвали классный час, на котором учителя станут обсуждать с детьми общественно-политические события, наши ценности. Темы уже придуманы и расписаны на весь год с разбивкой по классам. Все строго и серьезно, как было с политинформациями в нашем детстве, когда раз в неделю кто-то зачитывал дайджесты из советских передовиц - такой установки нет. Напротив – можно хоть квесты с викторинами устраивать, лишь бы вызвать у детворы интерес и доверие.

Еще один формат для бесед – киноуроки. Это большой проект для российских школ, уже отсняли 42 короткометражки для разного возраста. О дружбе, взаимовыручке, верности идеалам, патриотизме, трудолюбии, милосердии, здоровом образе жизни. Фильмы продолжают снимать в разных городах, а актеров подбирают из обычных школьников. Сделаны здорово, есть в свободном доступе на сайте проекта, можно посмотреть всей семьей дома.

История с первого класса

Одна из главных позиций обновленных ФГОСов (образовательных стандартов) – историческое просвещение с первого класса. У малышей история России не будет отдельным предметом (это только с пятого класса), но исторические темы впишут в уроки «Окружающий мир» и «Основы религии и светской этики». Плюс походы в музеи и на выставки. Старшеклассникам добавят курс «Россия – моя история», тоже не дополнительными часами, а как часть блока «Россия в мире».

Учебники перетряхнули

Федеральный перечень учебников пересмотрели: выбросили 900 устаревших, добавили новые, которые прошли экспертизу на соответствие новым ФГОСам. Из новинок – учебники для ребят с ОВЗ, а также по родным языкам, в том числе на алтайском, адыгейском, татарском, карачаевском и чувашском.

Уроки по искусственному интеллекту

Появятся в 3-11 классах. Пока не везде – охватят примерно треть школьников из 70 субъектов РФ. А для учителей организуют повышение квалификации.

Для учеников 8−11 классов проведут Всероссийскую олимпиаду по ИИ – уже вторую, регистрация участников начнется 1 сентября.

Старшеклассникам, которые увлечены информатикой, придумали двухгодичные бесплатные курсы по программированию – как дополнение к базовой школьной программе по математике и информатике. То есть в школе можно будет освоить первую IT-специальность.

Итоговые сочинения: больше тем

«Зачет» по итоговому сочинению является для 11-классников допуском к государственной итоговой аттестации. Тем будет не пять, а шесть, по две из трех разделов: «Духовно-нравственные ориентиры в жизни человека», «Семья, общество, Отечество в жизни человека» и «Природа и культура в жизни человека». Образец комплекта объявят в начале года, объяснят требования. Процедура проведения сочинения и критерии оценивания – прежние.

Продленка: и домашка, и физ-ра

Группы продленного дня (ГПД) были примерно в трети российских школ, в основном для младшеклассников. В эти 3-4 часа после уроков за детьми «осуществляли присмотр и уход», то есть следили, чтобы носы не расшибли. А уроки потом школяры делали дома с родителями. Теперь продленку приведут к единому стандарту и помимо присмотра и ухода обещают подготовку к занятиям, физкультурно-оздоровительные и культурные мероприятия, кружки с секциями. Министр просвещения Сергей Кравцов даже дал слово открыть в каждой школе свой театр, чтобы разнообразить внеурочку. Школам пообещали дополнительное финансирование на продленку, а родителям – снизить плату.

КСТАТИ

Какие идеи на подходе

Студентам разрешат преподавать, а подросткам работать

Законопроекты в работе. Один, по задумке, разрешит брать на работу в школы старшекурсников педагогических вузов. На полставки, чтобы совмещали с учебой, зато официально. Таким образом хотят и молодежь поддержать, и свободные вакансии занять, ведь сейчас в школах не хватает порядка 40 тысяч профильных педагогов. Второй законопроект – о трудоустройстве подростков с 13 лет (сейчас можно с 14). Опросы показывают, что детвора все равно подрабатывает, и не только на каникулах.

В ТЕМУ

Педагогов уважили

Из закона «Об образовании в РФ» убрали обидный для учителей термин «образовательная услуга», который ассоциировался с коммерческими услугами. Теперь учителя будут учить, что и суть работы точнее отражает, и звучит как надо. Также снизили бюрократическую нагрузку (было около 50 видов отчетов и документов, обязательных для заполнения или подготовки, оставили 5). Скоро сделают единую зарплатную систему, чтобы труд педагогов и столичных, и в глубинке оплачивался одинаково. А с 1 сентября в 15 регионах начнётся апробация федеральной государственной информационной системы «Моя школа», где можно брать материалы для проведения уроков и внеклассных занятий. С 1 января 2023 года к ФГИС подключат все школы страны.

ДЕНЕЖКИ

По 10 000 на сборы не дадут

«Выплат по 10000 рублей на ребенка к школе, как было в прошлом году, в 2022 не будет» - ответ на многочисленные вопросы родителей опубликовали в телеграм-канале Госуслуг. Почему? Потому что «президентская» выплата была разовой акцией финансовой поддержки в связи с пандемией». Папы с мамами даже петицию с просьбой повторить активно подписывали – не помогло. Разовой акцией финансовой поддержки в связи с пандемией.

…но разрешили тратить маткапитал

Да, теперь можно будет использовать материнский капитал на оплату образовательных услуг, предоставляемых индивидуальными предпринимателями. Речь идет о частных детских садах, школах и т.д.