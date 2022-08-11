Владимира Путина пригласили в замок Шереметьева на Волге

Президент поговорил по видеосвязи с врио главы Марий Эл Юрием Зайцевым. Фото: Михаил Климентьев/пресс-служба президента РФ/ТАСС

Президент поговорил по видеосвязи с врио главы Марий Эл Юрием Зайцевым, первым делом спросив:

- Освоились за эти несколько месяцев, пока работаете в республике?

- Освоился, - ответил Зайцев. - Погрузился. Считаю, ситуация в регионе под моим контролем.

Тогда Владимир Путин сам перечислил болевые точки Марий Эл, по которым хотел бы услышать доклад. Это качество воды, аварийное жилье, изношенные сети ЖКХ, медицина…

Есть вещи и обнадеживающие:

- У вас строительство идет хорошими темпами, сельское хозяйство, инвестиции в животноводство, зерно...

Зайцев подтвердил, что урожай приличный, зарплаты растут. И дорог, отвечающих нормам, в 2019 году в Марий Эл был всего 1% (да, именно так - 1%!), а теперь - уже 30%.

Но особо врио главы республики попросил Путина помочь с ремонтом аэропорта Йошкар-Олы.

- Там здание аэровокзала старое — мой ровесник, 1970 года. Взлетная полоса плохая... А нам это нужно как воздух.

Зайцев вообще решил сделать регион туристическим. Его самого там зацепил замок Шереметева.

- Я «заболел» им, - признался врио главы Марий Эл. - Вот село селом и вдруг в центре, на берегу Волги стоит замок уровня Царицыно, Архангельского. Красотища нереальная! Он входит в топ-5 самых интересных замков России. В общем, топ. У меня просьба, мы своими силами (реставрацию) не потянем. Это очень дорого, где-то в 2 миллиарда. Я хочу пригласить вас посмотреть этот замок и наш город.

Президент на это приглашение ничего не сказал. И лишь напомнил:

- У вас проблема - местные дороги. Нужно привлекать для этих работ своих жителей.

Путин заметил, что ремонт дорог и перевозки по ним снизят безработицу, оживят экономику и вольют в нее деньги.