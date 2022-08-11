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11 августа 2022 12:45

Как поддержать свое здоровье, когда атмосферное давление на максимуме

Врачи назвали четыре правила для хорошего самочувствия при повышенном атмосферном давлении
Оксана НАРАЛЕНКОВА
На повышение атмосферного давления так или иначе реагируют все люди, но есть и особо чувствительные, те, кого еще называют «метеозависимыми».

На повышение атмосферного давления так или иначе реагируют все люди, но есть и особо чувствительные, те, кого еще называют «метеозависимыми».

Фото: Shutterstock

В Москве сегодня зарегистрирован рекорд атмосферного давления, суточный максимум составил 755,9 мм ртутного столба, и это наибольшее значение за весь период наблюдений, вплоть с 1997 года. Виной тому мощный антициклон, в центре которого оказался столичный регион. Основные правила заботы о своем самочувствии и здоровье, которые помогут поддержать себя в дни повышенного атмосферного давления, KP.RU рассказали врач – кардиолог, ведущий научный сотрудник Национального медицинского исследовательского центра профилактической медицины, эксперт «Лиги здоровья нации» Ольга Молчанова и врач – терапевт, иммунолог, доктор медицинских наук Владислав Жемчугов.

Кому особенно стоит быть внимательным к своему здоровью в условиях повышенного атмосферного давления и как поддержать себя?

На повышение атмосферного давления так или иначе реагирует все люди, но есть и особо чувствительные, те, кого еще называют «метеозависимыми».

1. Если вы почувствовали недомогание - слабость, повышенную утомляемость, головную боль, - измерьте артериальное давление. Особенно важно это сделать тем людям, которые страдают артериальной гипертонией.

- В случае, если давление пониженное, никаких препаратов принимать не надо. Так бывает, нормализуется атмосферное давление, и ваше тоже восстановится, - говорит врач – кардиолог Ольга Молчанова. - Если вы почувствовали себя плохо на работе, стоит отпроситься домой. Дома и стены помогают. Еще поможет успокоиться настой мяты, и хорошо бы прилечь, устроившись так, чтобы ноги оказались чуть выше уровня тела, например, подложив под них подушку. Эта поза очень расслабляет, в ней можно немного подремать.

2. Если ваше давление повысилось, то никаких дополнительных лекарств себе назначать тоже не стоит.

- Это, скорее всего, временное повышение или просто в состоянии волнения вы могли неверно измерить давление, - говорит Ольга Молчанова. - Но если вы провели повторные измерения через какое-то время, тревога нарастает, а давление продолжает повышаться, стоит вызвать врача.

3. Человек очень хорошо приспособлен к изменению атмосферного давления, напоминает врач – терапевт, иммунолог Владислав Жемчугов.

- Если вы знаете о чувствительности своей сердечно-сосудистой системы при реакции на стресс, то вам стоит обратиться в эти дни к врачу общей практики, чтобы понять, а почему у вас повышенная чувствительность рецепторов, которые отвечают за давление, - говорит Владислав Жемчугов. – О перепадах давления точно стоит помнить, когда вы отправляетесь в отпуск, например, в Сочи. Не бегите на самый верх гор после того, как прилетели, вам действительно может стать плохо. Лучше поживите день - два на промежуточной площадке, и все будет хорошо. Ну а в случае недомогания, обратитесь к грамотному доктору.

4. У каждого кардиологического пациента есть набор прописанных ему медикаментов, говорит Владислав Жемчугов. Это и препараты, регулирующие давление, и те, что помогают отладить ритм сердца. Еще одни таблетки, которые лечащий врач обязательно должен дать, предназначены на экстренный случай, на случай стресса, испуга, или если в жизни произошли чрезвычайные незапланированные события.

- При реакции на острый стресс у людей с проблемной сердечно-сосудистой системой действительно может начаться гипертонический криз, или произойдет спазм, - говорит врач. – Поэтому под рукой должны быть назначенные врачом таблетки для экстренной ситуации. И хорошо бы, чтобы был свой лечащий доктор, которому можно было бы позвонить в случае кризиса. А перепады давления человек испытывает каждый день, например, когда он поднимается с первого на двадцатый этаж, а то и на сотый в каком-нибудь небоскребе, это тоже временный перепад давления, и организм вполне способен адекватно адаптироваться к подобной нагрузке.

Красота и здоровье