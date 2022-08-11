У актера из кинофильма «Ширли-мырли» в Москве украли два джипа

Столичная полиция проводит проверку по заявлению Алексея Якубова Фото: Руслан ВОРОНОЙ, Экспресс газета

Отдел полиции Тверского района Москвы разбирается с таинственным исчезновением двух джипов желтого и красного цветов. В последний раз их видели в районе полудня 7 августа в центре Москвы, а к вечеру того же дня машины пропали.

Актер Алексея Якубов (зрителю он известен по фильмам «Ширли-мырли», «Таксистка», «Принцесса цирка и др.) обратился с заявлением в полицию. Вот только выяснилось, что украдены были… игрушечные автомобили.

- Сумма ущерба составила примерно три тысячи рублей, - уточнили в столичной полиции. – По заявлению сейчас проводится проверка.

По предварительным данным, машинки находились не в квартире артиста, а в коридоре первого этажа возле входной двери. Мог ли кто-то из посторонних проникнуть туда, сейчас разбираются силовики. Подъезд жилого дома на Бутырском валу уже осмотрели опера. Удалось ли найти какие-либо улики, пока что не сообщается.