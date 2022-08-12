«Санкции - не пандемия, переждать не получится. Это на 10-15 лет»: эксперты назвали три сценария развития экономики России

Макроэкономисты назвали три сценария развития России на фоне конфронтации с Западом
Фото: Светлана МАКОВЕЕВА
Вопрос "что будет дальше?" в нынешние времена самый актуальный. В экономическом смысле он звучит более остро. Жива еще в народе память о нестабильных 90-х годах и отката в прошлое никто (ну, почти) не хочет.
Эксперты Центра макроэкономического анализа и краткосрочного прогнозирования (ЦМАКП) выпустили прогноз о будущем России, и вот главная мысль из документа:
«Санкционное давление против России сохранится в ближайшие 10-15 лет. «Переждать» санкции подобно пандемии не получится».
При этом руководитель направления анализа и прогнозирования макроэкономических процессов Дмитрий Белоусов предлагает три возможных сценария развития нашей экономики.
Это самый вероятный сценарий. По оценке экспертов, его вероятность - 47%.
По сути, это затяжная стагнация с попытками поддержать стабильность экономики и неизбежным отставанием в технологическом развитии. В докладе ЦМАКП отмечается, что эта политика хорошо знакома россиянам по последним годам.
Прогнозы такие:
- до 2030 года производительность труда и зарплаты остаются на прежнем уровне,
- уровень безработицы - 5,5–6%,
- прирост серого сектора экономики за счет параллельного импорта.
- рост инвестиций, не превышающий 2,5% в год,
- уровень потребления людей растет также, как инвестиции.
- В целом же уровень жизни населения будет стагнировать, - подводит итог Дмитрий Белоусов.
Вероятность реализации - 40%.
Если говорить в общем, то это модернизация российской экономики в новых условиях. При этом сценарии нас ждет активное сотрудничество власти и бизнеса, заимствование технологий (по примеру Китая), максимально активный выход на доступные рынки.
Прогноз:
- рост доходов населения на 2,5–3,7% в год,
- уровень безработицы - 4,5–5%,
- рост инвестиций в основной капитал - 3,5% в год и выше.
Вероятность реализации — 13%.
Автаркия – это закрытая экономика, которая взаимодействует с внешней средой по-минимуму. Если в двух словах – Северная Корея. В этом сценарии Россия максимально «делает все сама», достигая почти полной независимости в производстве, снижая при этом качество выпускаемой продукции и безнадежно отставая технологически. Уровень жизни россиян при этом неизбежно падает.