Курорт, который строит Сбер

Подпись к фото: пресс-служба ВК «Манжерок»

И поэтому сегодня наш собеседник — Василий Чеканов, вице-президент, директор Департамента строительства Сбербанка. Он рассказал о том, что сейчас строит Сбер, чем гордится, какие технологии использует и как справляется с трудностями.

— Василий Александрович, как главный строитель Сбера, каким возведённым объектом гордитесь лично вы? Или его ещё предстоит построить?

— Все возведённые объекты вызывают у меня чувство гордости, ведь в каждый вложено огромное количество усилий нашей команды и каждый по-своему уникален. Обычно в год мы сдаём 15–20 объектов общей площадью 400–500 тысяч квадратных метров, и ни за один из них мне не стыдно.

Больше всего мне запомнилось возведение олимпийских объектов в Сочи—в силу их грандиозности и полученного опыта. А вот тем проектом, которым больше всего горжусь, в котором был от начала и до конца, я бы назвал строительство штаб-квартиры Сбера на Кутузовском проспекте в Москве. Он уникален во всём — от планировочных решений, предполагающих отказ от «кабинетной» системы и создание многофункциональных, стимулирующих к созиданию пространств, до умных технологий автоматизации систем управления светом, воздухом итак далее.

И в настоящее время мы реализуем ещё один проект, уникальный не только для нас, но и для всей страны. Это всесезонный курорт «Манжерок» — интересный для всех поколений, сочетающий новейшие технологии, комфорт и экологичность. Он находится в живописном месте Горного Алтая у подножия горы Малая Синюха на берегу озера Манжерокское, всего в 30 километрах от аэропорта Горно-Алтайска.

Отличительной особенностью курорта является его всесезонность—здесь есть чем заняться и летом, и зимой. В зимнее время курорт нравится как начинающим спортсменам, так и профессионалам сноуборда и лыж. В 2022году здесь прошло сразу два спортивных мероприятия всероссийского масштаба —этап розыгрыша Кубка России по горнолыжному спорту и финал розыгрыша Кубка России по зимнему триатлону.

А в летний сезон гвоздь программы — богатая адреналином трасса для даунхилла, скоростного спуска на горном велосипеде. Любителям более спокойного отдыха мы предлагаем тематизированные терренкуры разной сложности, окутанные мифами и легендами: они перенесут гостя в древний Алтай, где богатыри оживают, а границы миров размываются.

Сегодня на курорте работают три канатные дороги, 22 километра горнолыжных трасс, гостиница 3 звезды на 82 номера и ресторан. Однако курорт динамично развивается. Прямо сейчас мы строим пятизвёздочный гостиничный комплекс на 304 номера, включающий рестораны, SPA-комплекс, конференц-холл, семейный досуговый центр иski-сервис. Его общая площадь составит 52 тысячи квадратных метров. Вскоре начнём возводить уникальный панорамный ресторан на горе Малая Синюха на высоте 1040 метров, продолжим развивать горнолыжную инфраструктуру. В результате «Манжерок» станет курортом № 2 в России по протяжённости горнолыжных трасс — 52 километра. А ещё — одним из самых высокотехнологичных, экологичных и уютных мест отдыха в стране.

Подпись к фото: пресс-служба ВК «Манжерок»

— Но почему Сбер вообще взялся за возведение «непрофильного актива»?

— Сбер уже много лет больше, чем просто финансовое учреждение: мы помогаем нашим частным и корпоративным клиентам решать широчайший спектр задач в различных сферах жизни, включая рекреацию. Сам по себе «Манжерок» долгое время был убыточным, однако опыт, накопленный во время подготовки к сочинской Олимпиаде-2014, помог нам выйти в плюс и сгенерировать стабильный поток гостей на курорт — даже с той устаревшей инфраструктурой, которая досталась нам в наследство от предыдущего собственника.

В итоге мы вселили в инвестора уверенность в том, что данный проект может стать не просто региональным, но и мировым лидером в индустрии гостеприимства и горнолыжного отдыха. Этот пример показывает, что мы работаем не просто как строители, но и как девелоперы.

Хочу подчеркнуть, что курорт имеет и большое социальное значение, являясь одним из градообразующих предприятий Республики Алтай. Речь идёт и о налоговых поступлениях в бюджет, и о новых рабочих местах: сейчас их 400, а уже совсем скоро станет 1450. Мы будем рады расширить свою команду специалистами – руководителями проекта, сметчиками, главными инженерами. Уверяю, каждому в «Манжероке» найдется работа.

На базе курорта в 2021 году мы создали Центр компетенций по управлению горными территориями. Это уникальная профессиональная площадка для горнолыжной индустрии, где обсуждаются ключевые вопросы отрасли, осуществляется подготовка кадров для всей горнолыжной индустрии России, тестирование и подбор лучших горнолыжных ратраков, снегоуплотнительных машин. Запланировано открытие Центра компетенции Hospitality, проведение семинаров по обучению судей Федерации горнолыжного спорта и сноуборда России, разработка образовательных программ, обучение и переквалификация специалистов, обучение операторов снегоуплотнительных машин «Вельветовый слёт», подготовка и аттестация специалистов, обслуживающих горнолыжные трассы, канатные дороги и международные спортивные соревнования.

Ведётся системная работа по обеспечению здоровых и безопасных условий труда, надёжности оборудования, устойчивого функционирования горной инфраструктуры и повышению компетентности сотрудников. Мы постоянно модернизируем и совершенствуем спасательную службу курорта, оснащаем её лучшим оборудованием. Так что успешная деятельность курорта во всех этих направлениях— часть общей политики и стратегии развития Сбера.

Подпись к фото: пресс-служба ВК «Манжерок»

— Какие современные технологии применяются при строительстве в «Манжероке»?

— Отмечу BIM-технологии. С помощью интеллектуальных 3D-моделей наши специалисты по архитектуре и строительству могут не только точнее планировать, проектировать и строить, но и эффективнее эксплуатировать здания и объекты инфраструктуры.

Для контроля строительства инфраструктурных объектов на проекте мы применяем технологию таймлапс-мониторинга. Новые подходы и технологии повышают не только безопасность, но и эффективность процессов надзора в сфере капитального строительства.

В горной инфраструктуре используется самая высокотехнологичная и современная система механического (искусственного) оснежения, которая работает в автоматическом режиме без участия человека.

На стадии строительства мы разработали и совместно с производителями внедрили собственную уникальную технологию модульного монтажа фасадов. В реализации дизайн-проекта задействован искусственный интеллект, который занимается формированием дизайнерских элементов пространства.

Мы стремимся найти оптимальный баланс между эффективностью рабочих процессов и внедрением инновационных технологий, который в конечном итоге поможет вывести наш курорт на новый уровень.

Подпись к фото: пресс-служба ВК «Манжерок»

— Ситуацию в мире сложно назвать спокойной —сказывается ли она на темпах строительства, хватаетли стройматериалов?

— Безусловно, в строительной сфере, как и в других, сформировалась своя среда, были налажены цепочки, выстроены определённые правила, существуют мировые лидеры —признанные бренды в производстве того или иного оборудования и стройматериалов, — а также компании второго и третьего эшелонов. И поэтому, когда некоторые компании в одностороннем порядке свернули свою деятельность, их место заняли другие: сработала невидимая рука рынка. Мы, естественно, стали изучать продукцию не столь именитых производителей, и нас приятно удивило то, что зачастую она не уступает лидерам по качеству.

Наша команда постоянно занимается мониторингом рынка, подбирает отечественные аналоги материалов и оборудования. Например, вместо лифтов известных европейских марок мы выбрали отечественные и южнокорейские аналоги, не уступающие по качеству. Начинаем внедрять на наших проектах российские трансформаторные подстанции, индивидуальные тепловые пункты, чиллер-фанкойлы, не говоря уже об отделочных материалах, которых и раньше было предостаточно.

Конечно, на ряде проектов было непросто пересмотреть уже утверждённые технические решения, были контракты, которые сорвались в последний момент. Но, как показала практика, профессионализма нашей команды более чем достаточно, чтобы грамотно управлять всеми возможными рисками и нивелировать их последствия.

К тому же мы уже несколько лет применяем технологии информационного моделирования для наших крупных проектов и разрабатываем два собственных программных продукта. Одна система служит для управления портфелем проектов и позволяет всем нам получать доступ ко всей необходимой информации по проектам из удобного мобильного приложения. А вторая система — это единая среда данных для всех участников проекта, основа для реализации проектов с применением информационного моделирования. Это отечественная разработка, которая эффективно заменяет популярное решение Autodesk BIM 360.

Подпись к фото: пресс-служба ВК «Манжерок»

— Башни Сбера на Кутузовском проспекте, 32 регулярно занимают верхние строчки в различных рейтингах. Что это означает для вас?

— Премии —это объективный показатель качества работы команды, и мы получаем их не только за башни на Кутузовском. К примеру, санаторно-курортный комплекс «Мрия» получил уже 66 наград международного уровня, включая премию «Лучший развлекательный курорт в Европе» WorldTravelAwards 2021. Штаб-квартира Сбера получила Гран-при BestOfficeAwards 2022. Курорт «Манжерок» был назван «Лучшим инвестиционным проектом России 2021 года» — и я надеюсь, что его главные награды впереди.

— В чём заключается секрет успеха строительных проектов Сбера?

— Секрет успеха — это всегда трудолюбие, атмосфера в команде, понимание того, что ты делаешь, способность признавать свои ошибки и работать над ними. И, как показывает сегодняшняя действительность, — это и способность адаптироваться к новым вызовам. Не надо бояться перемен, жить прошлым или сожалеть — нужна трансформация, но начать её должен каждый с себя. И в преддверии Дня строителя я хочу пожелать всем коллегам по цеху крепкого здоровья, новых интересных проектов — и чаще улыбаться! Ведь у нас, строителей, благородная миссия: мы в буквальном смысле строим будущее, создаём новый облик страны, делая её ещё прекраснее.