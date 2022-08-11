Суперлуние 12 августа 2022 года: последнее в этом году

Суперлуна ярче и крупнее обычной Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Московский планетарий напоминает: 12 августа 2022 года в 04 часа 36 минут мск наступит полнолуние. А чуть раньше Луна окажется в перигее. То есть, близко к Земле.Такое сочетание считается суперлунием. Нынешнее – последнее в этом году - называют «осетровым». Расстояние от Земли до нашего естественного спутника составит 359829 километров. Это дальше, чем было в прошлый раз, например, во время суперлуния 13 июля 2022 года, когда до Луны было 357263 километров.

Фото: Андрей МИНАЕВ

Чем Луна дальше, тем нам спокойнее, тем меньше ее гравитационное влияние на земные литосферные плиты, которые двигаются под этим влиянием, упираются друг в дружку и копят напряжение. Тем самым увеличивается риск, что оно разрядится землетрясениями. Исследования, которое в свое время провели геофизики из Вашингтонского университета в Сент-Луисе (Washington University in St. Louis), свидетельствуют: суперлуний страшатся не напрасно. По их расчетам, небесная соседка «держит человечество в напряжении» примерно две недели — начинает активно влиять на процессы в недрах за неделю до суперлуния и продолжает еще неделю после. До тех пор, пока снова не окажется на достаточном расстоянии.

Фото: Андрей МИНАЕВ

Прошлое сближение не принесло серьезных катастроф. Возможно, и нынешнее закончится благополучно.

Москвичам повезет - небо ясное. Полная Луна будет видна во всей своей красе. И даже не сильно помешает наблюдению метеорного потока Персеиды, максимум которого тоже ожидается в ночь на 12 августа. Астрономы обещают до 100 падающих звезд в час. Они полетят с северо-востока после захода Солнца.