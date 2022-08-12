Бывший муж Бритни Спирс опубликовал видео, в котором певица кричит на сыновей и употребляет нецензурные слова

Кевин Федерлайн и Бритни Спирс поженились в 2004 году и развелись в 2006-м. Фото: EAST NEWS

Бывший муж Бритни Спирс Кевин Федерлайн продолжает публично обвинять певицу в том, что она плохая мать. Освободившись от опеки отца, 40-летняя звезда делает немало странных вещей. Бритни то и дело публикует в соцсетях свои снимки в обнаженном виде. Дав первое за десять лет интервью, Кевин Федерлайн сообщил, что ее сыновья - 16-летний Шон и 15-летний Джейден уже несколько месяцев не виделись с матерью. По словам экс-супруга артистки, мальчики приняли это решение, потому что стыдятся обнаженных снимков певицы.

В ответ Бритни опубликовала в Инстаграме пост, в котором раскритиковала бывшего мужа и детей. Она заявила, что делает все, чтобы мальчики ее любили. Кевин не стал игнорировать слова экс-супруги. На своей странице в соцсети он поделилась двумя видеороликами, демонструющими, как Бритни кричит на своих сыновей, употребляя нецензурные выражения.

- Я не могу сидеть сложа руки и видеть, как моих сыновей обвиняют после того, через что они прошли. Как бы нам ни было больно, мы всей семьей решили опубликовать эти видео, снятые мальчиками, когда им было 11 и 12 лет. Это еще не самое худшее. Ложь должна прекратиться, - заявил Федерлайн.

Бритни с сыновьями. Фото: соцсети.

В первом видео слышен голос Бритни, которая агрессивно спорит с сыновьями. Один из мальчиков умоляет позволить ему лечь спать, но певица требует, чтобы он сначала нанес крем на лицо.

- Вы все должны начать относиться ко мне как к достойной женщине. Я женщина, ясно? Будь добр со мной. Ты понял?, - завершает свою тираду звезда.

Второе видео было снято в автомобиле. Один из сыновей разозлил Бритни, и она начала кричать на него.

- Ты с ума сошел? Мне все равно, но я в шоке от тебя. Я не знаю, что делать, и я боюсь тебя, потому что ты странный, - кричала артистка.

Бритни Спирс и танцор Кевин Федерлайн поженились в 2004 году. Пара пошла под венец, когда Бритни забеременела. В течение двух лет, один за другим, на свет появились их сыновья. В ноябре 2006 года, через два месяца после рождения Джейдена, Спирс подала на развод, сославшись на непримиримые разногласия. Певица запросила в суде единоличную опеку над сыновьями.

Кевин нанял адвокатов и смог отсудить совместную опеку. А потом Бритни попала в больницу после передозировки наркотиков. В январе 2008 года Федерлайн получил единоличную опеку над сыновьями. А еще спустя месяц Бритни была принудительно помещена под опеку своего отца Джейми Спирса. В течение 13 лет Джейми контролировал жизнь и финансы своей дочери. Опекунство прекратилось лишь в прошлом году, когда Бритни смогла добиться его отмены в суде.

44-летний Кевин и по сей день остается единоличным опекуном сыновей, но при этом он никогда не запрещал им видеться с матерью. Сейчас мальчики живут в его доме в Лос-Анджелесе.

Освободившись от опеки отца, Бритни то и дело публикует в соцсетях обнаженные снимки. Фото: соцсети.

В интервью Кевин дал понять, что Шон и Джейден за последние годы во время визитов в дом Бритни видели немало вещей, которые оказались травмирующими для психики подростков.

- Происходило много вещей, которые мне не нравились, - утверждает экс-супруг звезды.

По его словам, Шон и Джейден сами приняли решение пока не встречаться с матерью. И это несмотря на то, что певица, недавно сыгравшая свадьбу с 28-летним манекенщиком Сэмом Асгари.

Между тем, нынешний муж Бритни Сэм Асгари заявил, что ее сыновья должны гордиться обнаженными снимками матери. Сэм объяснил, что таким образом Спирс самовыражается.

- В конце концов они поймут, что выбор их матерей безобиден и является выражением вновь обретенной свободы. Стыдиться нечего, есть чем гордиться, - заявил Асгари.

Сэм отметил, что ее сыновья «очень умные» и скоро смогут приниматься решения самостоятельно, когда станут совершеннолетними. После этого им не придется оглядываться на мнение отца, который, по словам Асгари, не был для них «примером для подражания».