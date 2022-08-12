Не все дорогие и популярные телефоны хороши: как выбрать первый смартфон для ребенка

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Выбор гаджета для ребенка – задачка для родителей. Смартфон должен быть и модным, и достаточно производительным, и при этом безопасным и, желательно, недорогим. В Центре цифровой экспертизы Роскачества KP.RU рассказали, на что стоит обратить внимание, покупая ребенку его первый умный телефон.

1. ЖЕЛАНИЯ И РЕАЛЬНОСТЬ

Не всегда то, что дорого и хорошо разрекламировано, будет приносить пользу. Смартфоны с «наворотами» ребенку могут быть просто ни к чему, хотя он и может страстно просить последний айфон. Разумно будет определиться с потребностями, для каких нужд будет использоваться телефон.

2. С КАКОГО ВОЗРАСТА ПОКУПАТЬ?

Хотя не существует определенного возраста, после которого можно считать, что ребенок готов иметь свой смартфон, эксперты рекомендуют оценить уровень его зрелости – относится ли он к вещам ответственно, часто ли что-то теряет. Если ребенок забывает вещи дома или в школе, — это явный признак, что о покупке дорогого мобильного телефона пока не стоит вести речь.

3. ЦИФРОВОЙ ЭТИКЕТ

Дети часто могут брать телефоны родителей или пользоваться общим компьютером. Расскажите, что виртуальное пространство имеет свои законы и свои опасности. Программы родительского контроля помогут, но важно донести до ребенка, что все, что делается в Интернете — комментарии, лайки, публикации — это его проявления, по которым люди понимают, кто он такой. Что в Интернете можно столкнуться и с проявлениями агрессии в виде кибербуллинга, а за определенные действия может грозить и уголовная ответственность.

4. СМАРТФОН И ОТВЕТСТВЕННОСТЬ

Гаджет — это еще и инструмент социализации. Сейчас в школах широко используются такие возможности телефона, как чаты, электронные дневники, приложения, не говоря уже о развлечениях и играх в кругу сверстников.

Заключите с ребенком соглашение и обговорите правила пользования телефоном в разных ситуациях: перед сном, за обеденным столом, в школе, во время выполнения домашних заданий, в других самых распространенных ситуациях.

Также ребенок должен понимать, что все «хотелки» он может реализовывать только в пределах тарифного плана, не загружать приложения без вашего разрешения и бережно обращаться с устройством.

ЧЕК-ЛИСТ ФУНКЦИОНАЛЬНОСТИ:

1. Ударопрочный корпус — лучше отдать предпочтение матовому из пластика: царапины и сколы на нем оставить не так просто, и цена приемлема.

2. Защита от воды и пыли — все же стоит немного переплатить и купить смартфон с сертификацией по защите от воды и пыли (стандарт IP67/68). Он предполагает,

что гаджет переживет погружение в пресную воду как минимум на 30 минут. В аппаратах среднего класса можно встретить сертификацию IP53. Это значит, что

даже если частицы пыли или капли воды попали в телефон, то не навредят ему.

3. Объем аккумулятора — почти на всех смартфонах на Android сейчас ставят батареи от 4000 до 5000 мА·ч. Это значит, что энергии от такого аккумулятора при

100% зарядки хватит на полный день (даже с учетом игр), и гаджет можно спокойно зарядить вечером.

4. Средний размера экрана — оптимальный составляет 6—6,3 дюйма, достаточный для комфортного пользования телефоном.

Объем памяти, производительность, камера, версия ОС, наличие различных модулей, возможность установки двух SIM-карт и прочие «навороты» остаются на усмотрение родителей, но субъективно не должны оказаться решающими факторами при подборе смарт-гаджета для ребенка.

ЧТО ЕЩЕ УЧЕСТЬ:

- Отдайте предпочтения аппаратам популярных брендов — нужные запчасти и аксессуары всегда будут в доступе.

- Приобретите чехол и наклейте на экран защитное стекло.

- Проследите, чтобы оболочка смартфона была максимально «чистой» — никаких подключенных «по умолчанию» дополнительных опций, услуг или рекламы (например, игр с платными микротранзакциями).

- Установите «родительский контроль».