Винни-Пух по-итальянски: В Риме спасатели 8 часов вызволяли преступника, застрявшего в подкопе к банку

То, что на одной из тихих улочек римского района Аурелио, расположенного буквально в 5 минутах ходьбы от Ватикана, происходит что-то странное её жители заметили еще пару недель назад Фото: Евгений СУЧКОВ

То, что на одной из тихих улочек римского района Аурелио, расположенного буквально в 5 минутах ходьбы от Ватикана, происходит что-то странное её жители заметили еще пару недель назад. В престижном квартале по ночам регулярно отключались свет и телефонная связь, а прибывающие по вызову специалисты лишь разводили руками – к их приезду подача тока сама собой возобновлялась. Поэтому когда 11 июля коммунальщики внезапно перекрыли дорогу и начали стягивать строительную технику, римляне даже обрадовались, подумав, что их проблема наконец-то будет разрешена. Но каково было их удивление, когда вместо электриков весь район буквально заполонили полиция, пожарные, спасатели и карабинеры.

Как оказалось, что причина переполоха – застрявший в собственном подкопе на глубине 6 метров несостоявшийся грабитель банка. К слову, причиной перебоев с электричеством и вправду оказались вор и его сообщники, периодически отключавшие мешавшие их «работе» силовые и коммуникационные кабели.

Преступники в лучших киношных традициях сняли пустующее помещение на другой стороне улицы и начали рыть туннель от подвала бывшего магазина к хранилищу расположенного неподалеку банка. Преступники, видимо рассчитывали втихую провернуть свое дело, воспользовавшись тем, что Рим традиционно пустеет накануне праздника Успения Богородицы (Феррагосто) 15 августа.

Однако, несмотря на неплохой в принципе план, инженерных знаний для такого рискованного мероприятия им явно не хватило. Проходчики-самоучки даже не удосужились укреплять стены туннеля и в итоге в середине раскопок произошел обвал грунта, зажав одного из воришек. Самостоятельно освободить товарища подельники не смогли и были вынуждены позвонить спасателям. По началу прибывшие по вызову пожарные подумали, что это просто глупый розыгрыш, но затем услышали мольбы о помощи, доносившиеся прямо из-под дорожного полотна.

Как оказалось, что причина переполоха – застрявший в собственном подкопе на глубине 6 метров несостоявшийся грабитель банка. Фото: Евгений СУЧКОВ

В итоге чтобы вызволить бедолагу пришлось копать параллельный туннель, а спасательная операция продлилась более 8 часов. Несостоявшийся грабитель был извлечен из ловушки под аплодисменты наблюдателей и отправлен в больницу.

При этом трое его сообщников, ранее судимых за грабежи и кражи итальянцев, были оперативно задержаны карабинерами, поскольку горе-мафиози оформили договор аренды на одного из членов банды, звонили в экстренные службы с мобильного телефона другого и даже не удосужились покинуть место происшествия, наблюдая за событиями из толпы зевак.