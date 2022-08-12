Минобороны: Зеленский "положил" под Соледаром 2000 человек

Остатки личного состава 14-ой механизированной бригады ВСУ выведены в тыл, часть других бригад дезертировала в неизвестном направлении

«В результате наступательных действий союзных сил в районе Соледара потери 14-й механизированной бригады ВСУ составили более двух тысяч человек. Остатки личного состава бригады выведены украинским командованием в тыловые районы», - заявил на прошедшем брифинге официальный представитель Минбоороны Игорь Конашенков.

Генерал-лейтенант отметил, что в районах населенных пунктов Опытное и Невельское Донецкой Народной Республики в результате высокоточных ударов ВКС России потери 56-й мотопехотной бригады ВСУ в живой силе превысили 70 процентов списочной численности.

«Высокоточным ударом ВКС России по пункту временной дислокации 28-й механизированной бригады ВСУ в районе населенного пункта Новогригорьевка Николаевской области уничтожено до 100 боевиков и девять единиц военной техники, потери 3-го батальона 66-й механизированной бригады в живой силе составили более 50%, в районе населенного пункта Зайцево Донецкой Народной Республики в результате поражения опорного пункта 58-й мотопехотной бригады, уничтожено до 40 националистов и пять единиц автомобильной техники,

- перечислил Конашенков потери ВСУ за прошедшие сутки.

Все эти проценты - сотни погибших военнослужащих ВСУ.

Результатом артподготовки союзных сил стало бегство личного состава 23-го батальона бригады ВСУ с боевых позиций. Бригада в полном составе самовольно оставила боевые позиции и убыла в тыловые районы. Можно предположить, что в ней служили самые сообразительные бойцы территориальной обороны.

«Ударами оперативно-тактической и армейской авиацией, ракетными войсками и артиллерией по военным объектам на территории Украины за сутки поражены: пять пунктов управления, в том числе 4-й танковой бригады в районе населенного пункта Залиман Харьковской области, 103-й бригады территориальной обороны в районе Николаевки Донецкой Народной Республики, а также живая сила, вооружение, военная и специальная техника в 157-ми районах, склад горючего для украинской военной техники в районе Курахово Донецкой Народной Республики, шесть складов боеприпасов в районах Великое Артаково Николаевской области, Залиман Харьковской области, Краматорск, Зайцево, Красногоровка и Авдеевка Донецкой Народной Республики», - сообщил пораженные цели Конашенков.

Представитель Минобороны также указал, что в районе населенного пункта Часов Яр Донецкой Народной Республики ВКС России уничтожена поставленная США киевскому режиму радиолокационная станция контрбатарейной борьбы AN/MPQ-64 производства США, четыре взвода реактивных систем залпового огня «Град», два артиллерийских взвода орудий «Акация» и четыре взвода гаубиц Д-30.

Силы противовоздушной обороны союзных сил за сутки сбили пять украинских беспилотников, два реактивных снаряда системы залпового огня «Хаймарс» в районе Новой Каховки и четыре снаряда РСЗО «Ольха» в районе Чернобаевки Херсонской области.

БОЕВАЯ СВОДКА

Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожено:

267 - самолетов.

146 - вертолетов.

1732 - беспилотных летательных аппарата.

365 - зенитных ракетных комплексов.

4293 танка и других боевых бронированных машин.

797 - боевых машин реактивных систем залпового огня.

3290 - орудий полевой артиллерии и минометов.

4844 - единицы специальной военной автомобильной техники.