Директор Института археологии РАН Николай Макаров - о неожиданных находках под Муромом: В средние века в русских деревнях жили совсем не так, как считалось

Археологи подводят итоги летнего сезона раскопок к своему профессиональному празднику - День археолога отмечается 15 августа. Фото: Shutterstock

Археологи подводят итоги летнего сезона раскопок к своему профессиональному празднику - День археолога отмечается 15 августа.

- Россия - страна с огромным многообразием археологических культур. Министерство культуры в этом году выдало около 2 тысяч открытых листов (так называют разрешение на археологические работы. - Ред), - рассказал Николай Макаров, директор Института археологии РАН.

Сотрудники Института сейчас ведут раскопки в 38 экспедициях - от Великого Новгорода до Чукотки.

Одна из интереснейших находок была сделала под Муромом, во Владимирской области, в средневековом селище Чаадаево:

- В Чаадаево под Муромом мы полностью выявили планировочную структуру русского села конца XI века. Она очень сложная, и это неожиданность, - поделился Николай Макаров. - Большие спасательные раскопки (почему спасательные, читайте ниже. - Ред.) впервые дали возможность увидеть эту структуру. Было вскрыто 2 гектара. Найден крест с изображением распятия XI века, а это самое начало христианизации Руси. Хотя Муром всегда воспринимайся как некий медвежий угол. Обнаружено много элитных вещей - оружие, застёжки для книг. Значит, в усадьбах проживали представители знати. И они читали книги. В целом, это совсем новое понимание жизни в русской деревне.

ЧИТАЛИ, МОЛИЛИСЬ, ВОЕВАЛИ

Что ещё нашли археологи в Чаадаево и что узнали о жителях этого большого древнерусского села:

Центральная улица шириной от 6,7 до 8,6 метров. Даже по современным меркам для сельской местности вполне прилично. Эта «трасса» шла через все село с северо-запада на юго-восток и делила его на две почти равные части.

Огромные усадьбы - по размерам сравнимы с усадьбами столиц древнерусских княжеств того времени, Владимира, Суздаля, Рязании. Площадь двух самых крупных усадебных комплексов 9,5 тысяч кв.метров. Сейчас бы там поместился целый коттеджный посёлок или огромный торговый центр. Возможно, в Чаадаево жили представители социальной жить того времени, участвовавшие в управлении Муромскими землями, предполагают археологи. Село выполняло административные функции, как бы сказали сейчас.

Усадьбы поменьше имели площадь от 910 до 1900 кв. метров (сравните со своей дачей).

Вокруг усадеб ставили частокол. Вход был с центральной улицы - красиво!

В одной из усадеб нашли детали хороса (светильника в православном храме) – видимо, здесь проходили богослужения. Такое среди находок - нательные крестики, подвески-иконки.

В центре поселения - свободное пространство, 780 квадратных метров. Скорее всего, площадь для разных общественных событий.

Украшения (серебряное височное кольцо с бусинами, украшенными зернью, подвески в виде коня и утки), воинские атрибуты (кольчужные кольца, наконечники стрел), товарные пломбы с княжескими знаками, стилос для письма, книжные переплёты. Люди здесь были не только зажиточными, но и грамотными!

На кладбище обнаружено 47 погребений, сделанных по православным обычаям.

По данным Института археологии РАН.

ФЕДЕРАЛЬНАЯ ТРАССА И 23 ПАМЯТНИКА

Раскопки под Муромом ведутся на месте будущей федеральной трассы М12 Москва - Казань.

- Всего на трассе 23 археологических памятники. На всех раскопки завершаются, они проведены качественно и в полном объеме. При желании и ответственном отношении строителей мы всегда можем найти с ними общий язык, чтобы наследие было сохранено, - уверен Николай Макаров (хотя вокруг подобных работ и вообще строек на месте исторических памятников всегда возникает множество вопросов, споров и сомнений).

Собственно, Чаадаево и нашли благодаря этим спасательным раскопками. До 2020 года о его существовании учёные вообще не подозревали. Пока не провели историко-культурную экспертизу перед строительством автотрассы М12 Москва – Нижний Новгород – Казань. Раскопки начались прошлым летом, в этом году продолжаются. В итоге Чаадаево станет наиболее полно исследованным древнерусским селищем XII века в центральной России.