С 25 августа в России стартует новый этап туристического кэшбека: Как получить обратно 20% от цены тура

Горно-Алтайск. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин на совещании "О развитии индустрии туризма и гостеприимства в РФ" в ходе рабочей поездки в Сибирский федеральный округ. Фото: Александр Астафьев/POOL/ТАСС

В правительстве решили устроить себе небольшой отпуск и приобщиться к прелестям внутреннего туризма. Большое турне по регионам Дальнего Востока у премьера Михаила Мишустина началось в эту пятницу – с Горно-Алтайска. А продолжится только в понедельник – уже в Чите. Выходные делегация планирует насладиться красотами алтайских гор. Все логично. Где еще, как не на Алтае, принимать решения, касающиеся поддержки внутреннего туризма. Не в Сочи же!?

- В нынешних условиях открываются дополнительные возможности для запуска новых проектов. Для правительства важно, чтобы бизнес был уверен, что его инвестиции в туристический сектор оправдаются, - заявил Мишустин в пятницу на совещании по вопросу о развитии индустрии туризма и гостеприимства в Горно-Алтайске.

По словам премьера, власти страны «устанавливают долгосрочные правила». В рамках нацпроекта «Туризм и индустрия гостеприимства» действует широкий набор мер поддержки. Для бизнеса создают выгодные условия для старта новых проектов. А для нас с вами – выгодные условия по поездкам внутри страны. С 25 августа стартует очередной этап программы туристического кэшбека. Получить скидку можно будет за поездки с 1 октября по 25 декабря этого года. А если ехать на Дальний Восток – вернуть можно будет вдвое больше.

- По поручению президента правительство увеличивает максимальную сумму возврата части средств гражданам при покупке путевок на Дальний Восток. Теперь возмещаться будет 20% от стоимости путевки — до 40 тысяч рублей. Раньше этот порог был ограничен 20 тысячами рублей, - добавил премьер-министр.

Продажа путевок в рамках осеннего кешбэка продлится до 10 сентября 2022 года включительно. Об этом сообщила руководитель Ростуризма Зарина Догузова. Еще одно нововведение этого этапа – в программе участвуют туры от 3-х ночей. Минимальная стоимость поездки для получения кешбэка не установлена. Считаются и самые дешевые автобусные туры, и самые скромные гостиницы. Оплатить отдых надо онлайн картой «Мир». На нее в течение 5 дней вернется часть денег — 20%, но не более 20 тысяч рублей.

По словам премьера, программа туристического кэшбека оказалась востребованной. Субсидиями от государства уже воспользовались 4 млн россиян. Этой осенью отдохнуть со скидкой смогут около 600 тысяч путешественников.

СПРАВКА

Как получить компенсацию за отдых в России

- С маршрутами полная свобода, на компенсацию можно рассчитывать, отправляясь в любой регион России. В том числе и в тот, где живете или соседний (из Москвы в Звенигород или из Краснодара в Сочи, например).

- Кешбэк положен как клиентам турфирм, так и самостоятельным путешественникам (при соблюдении всех остальных условий). Можно купить пакетный тур, в который входит перелёт, проживание и трансфер. Или самостоятельно оплатить только отдых в отеле или санатории.

- Получить кешбэк можно только на банковскую карту «Мир». Ею нужно оплатить тур или проживание в отеле. Необходимо внести полную стоимость отдыха. Кешбэк приходит на карту автоматически в течение 5 дней. При оплате тура наличными или картами VISA или MasterCard кэшбек не дадут.

- Важно выбирать только те туры и отели, которые участвуют в программе. Все предложения собраны на сайте мирпутешествий.рф. Для туроператоров, гостиниц, сайтов онлайн-бронирования участие в акции — дело добровольное, и не все к ней подключаются. Лучше уточнять этот момент до покупки.

- В акции можно участвовать сколько угодно раз, с одной и той же картой «Мир». То есть реально рассчитывать на кешбэк, например, и за путешествие в Нижний Новгород в октябре, и за отдых на Красной Поляне – в декабре. Предельный размер кэшбека действует для каждой покупки, а не в сумме на всю осень. Но не более 20 тысяч рублей (40 тысяч для Дальнего Востока).