Настоящее положение (далее – «Положение») регламентирует порядок участия в творческом конкурсе на внимательность: «Главный приоритет - безопасность!» (далее – «Конкурс»).

1.1. Организатором Конкурса является Общество с ограниченной ответственностью «Движение без опасности» (ООО «ДБО»), ОГРН: 1097746191223, ИНН: 7714778350, КПП: 771401001, место нахождения: 125284, г. Москва, вн. тер. г. Муниципальный округ Хорошевский, Хорошёвское шоссе, д. 12, к. 1, этаж 2 (далее – «Организатор»).

1.2. Оператором Конкурса является АО «ИД «Комсомольская правда», ОГРН:1027739295781, ИНН:7714037217, зарегистрированное и расположенное по адресу: 127015, г. Москва, ВН.ТЕР.Г.Муниципальный округ Бутырский, ул. Новодмитровская, д. 2Б, этаж 8, помещение 800 (далее – «Оператор»).

1.3. Конкурс проводится в рамках федеральной социальной кампании на тему безопасного проезда перекрестков и реализации Организатором Контракта № 22/04 от 23.03.2022 на оказание услуг по мероприятию «Проведены социальные кампании, направленные на привлечение внимания населения к основным факторам риска в дорожном движении и их профилактике». Данная кампания ставит своей целью уменьшение количества ДТП на перекрестках.

1.4. Конкурс проводится на территории Российской Федерации, а именно на официальной странице Оператора в социальной сети «Вконтакте» https://vk.com/kpru (далее – «Страница Конкурса»), где размещаются подробное описание условий Конкурса и результаты Конкурса.

1.5. Конкурс проводится в соответствии с законодательством Российской Федерации и Положением.

1.6. Конкурс проводится на русском языке.

В настоящем Положении используемые термины имеют следующие значения:

Аккаунт Участника — личная страница Участника в социальной сети «ВКонтакте».

Конкурсный пост — отдельно взятая публикация на Странице Конкурса для возможности принятия участия в Конкурсе, содержащая информацию о Конкурсе и используемая для размещения прочей информации от Организатора и/или Оператора.

Конкурсная работа — уникальное произведение Участника, соответствующее требованиям, указанным в п. 6.5 Положения.

Участник — лицо, соответствующее критериям, указанным в разделе 6 настоящего Положения.

Победитель — Участник, признаваемый победителем в порядке, описанном в разделе 7 Положения

Жюри — группа экспертов, подводящая итоги Конкурса и принимающая решение о Победителях.

Модерация – контроль выполнения требований Положения, установленных Организатором и/или Оператором.

Персональные данные — фамилия, имя и отчество; дата, месяц, год и место рождения, адрес проживания и регистрации; паспортные данные, номер телефона и адрес электронной почты, ИНН (при наличии), СНИЛС.

Приз – ценный подарок, вручаемый Победителям Конкурса согласно настоящему Положению.

3. Сроки проведения конкурса

3.1. Общий период проведения Конкурса — с 15 по 31 августа 2022 года включительно. Указанный срок включает в себя:

3.1.1. Сроки совершения действий для участия в Конкурсе (далее – «Период приема Конкурсных работ») — с 15 по 17 августа 2022 года включительно.

3.1.2. Сроки определения Победителей — с 18 по 19 августа 2022 года включительно.

3.1.3. Сроки публикации итогов Конкурса — результаты Конкурса публикуются Оператором на Странице Конкурса в комментариях к Конкурсному посту 22 августа 2022 года.

3.2. Сроки вручения Призов — каждый Победитель Конкурса вправе получить Приз с 23 августа 2022 года по 31 августа 2022 года включительно.

4. Номинации конкурса

4.1. В Конкурсе присутствует три номинации:

«Супер-внимательность». Победитель № 1, который первым нашел и опубликовал максимальное количество «спрятанных» слов в Конкурсном посте;

«Супер-реакция». Победитель № 2, который вторым нашел и опубликовал максимальное количество «спрятанных» слов в Конкурсном посте;

«Супер-сосредоточенность». Победитель № 3, который третьим нашел и опубликовал максимальное количество «спрятанных» слов в Конкурсном посте.

5. Призовой фонд конкурса

5.1. Приз для каждого из Победителей – Фитнес-браслет. Общее количество Призов – 3 (три), по 1 (одному) Призу Победителю в каждой номинации. Стоимость каждого Приза не превышает сумму в размере 4 000 (четыре тысячи) рублей 00 копеек.

5.2. На основании п. 28 ст. 217 Налогового Кодекса Российской Федерации приз, полученный Победителем, общей стоимостью до 4 000 (четырех тысяч) рублей 00 копеек за налоговый период (календарный год) не облагается НДФЛ.

5.3. Стоимость, цвет, другие параметры и характеристики призов определяются по усмотрению Организатора.

5.4. Выплата денежного эквивалента стоимости призов или замена другими призами не производится.

6. Требования к участникам конкурса

6.1. Участником может стать полностью дееспособное физическое лицо, являющееся гражданином Российской Федерации, старше 18 лет и имеющее личную страницу «ВКонтакте» с подтвержденным аккаунтом, открытую для переписки.

6.2. Запрещается принимать участие в Конкурсе работникам Организатора и Оператора, аффилированным с ними лицам, членам семей таких работников и представителей, а также работникам любых других лиц, имеющих непосредственное отношение к организации или проведению Конкурса.

6.3. Факт участия в Конкурсе подразумевает, что его Участники ознакомлены и согласны с Положением. Согласие с Положением является полным и безоговорочным.

6.4. Для того, чтобы стать Участником, претендующим на получение Приза, необходимо выполнить на странице Конкурсного поста в Период приема Конкурсных работ следующие действия: найти одним из первых максимальное количество «спрятанных» в задании слов и отправить их в комментариях к Конкурсному посту с Аккаунта Участника.

6.5. Действительной Конкурсной работой считается опубликованный комментарий к Конкурсному посту с Аккаунта Участника, содержащий найденные Участником «спрятанные» в задании слова на тему Конкурса. Критериями для оценки Конкурсных работ являются соответствие опубликованных в комментариях к Конкурсному посту слов теме Конкурса, их количество и очередность публикации комментария (время публикации комментария).

6.6. Участник вправе создать неограниченное количество Конкурсных работ. Каждая работа должна быть уникальна и не должна дублировать предыдущие свои работы и работы других Участников. Дублирующими Конкурсными работами признаются все Конкурсные работы, созданные позднее своих аналогов.

6.7. Совершение лицом действий, указанных в п. 6.4 настоящего Положения, признается согласием на участие в Конкурсе в соответствии с Положением. По итогам совершения таких действий такое лицо признается Участником и становится претендентом на получение Приза, указанного в разделе 5 настоящего Положения.

6.8. Оператор осуществляет передачу Организатору поступивших Конкурсных работ и ссылок на Аккаунты Участников.

6.9. Конкурсные работы Участников проходят Модерацию в течение Срока определения Победителей.

6.10. Организатор имеет право по своему усмотрению дисквалифицировать Участника, включая, но не ограничиваясь, в следующих случаях, если Конкурсная работа:

содержит нецензурные выражения, призывы к насилию и т.д.;

задевает честь и достоинство других Участников;

разжигает межнациональную, расовую, религиозную и иную рознь;

дублирует конкурсную работу других Участников.

6.11. Оператор и/или Организатор оставляет за собой право в любой момент вводить дополнительные технические ограничения, препятствующие, в том числе, недобросовестным методам получения Приза.

6.12. Становясь Участником, лицо соглашается, что предоставляет Организатору неисключительную (простую) лицензию, на основании которой Организатор без уплаты какого-либо вознаграждения такому Участнику вправе использовать (в том числе публично) Конкурсную работу Участника любыми способами, перечисленными в статье 1270 Гражданского Кодекса Российской Федерации в течение всего срока действия исключительного права без ограничения по территории использования, а также предоставлять указанное право третьим лицам в рамках сублицензирования. Организатор оставляет за собой право использовать Конкурсные работы Участников в любых своих маркетинговых материалах.

6.13. Участники обязаны выполнять все действия, связанные с участием в Конкурсе и получением Призов, в установленные Положением сроки и порядке.

7. Порядок определения победителей и призов

7.1. По окончанию Периода приема Конкурсных работ, посредством модерации Конкурсных работ Жюри определяет 3 (трех) Победителей, соответствующих всем требованиям, указанным в настоящем Положении, в соответствии со Сроками определения Победителей, а именно:

в номинации «Супер-внимательность» побеждает Участник, который первым нашел и опубликовал максимальное количество «спрятанных» слов в Конкурсном посте;

в номинации «Супер-реакция» побеждает Участник, который вторым нашел и опубликовал максимальное количество «спрятанных» слов в Конкурсном посте;

в номинации «Супер-сосредоточенность» побеждает участник, который третьим нашел и опубликовал максимальное количество «спрятанных» слов в Конкурсном посте.

7.1.1. Итоговая оценка каждой Конкурсной работы осуществляется всеми членами Жюри. Каждый член Жюри оценивает работу согласно критериям, указанным в п. 6.5 настоящего Положения.

7.2. Каждому Победителю согласно п.7.1 Положения полагается по одному Призу.

7.3. После определения Победителей Конкурса в соответствии с Положением, Оператор 22 августа 2022 года размещает информацию о Победителях на Странице Конкурса в комментариях к Конкурсному посту. Организатор уведомляет о победе каждого Победителя Конкурса посредством направления сообщения на Аккаунт Участника.

7.4. Жюри формируется из нечетного количества членов с равными правами.

7.5. Для получения Призов, указанных в разделе 5 настоящего Положения, Победитель обязан в срок не позднее 5 (пяти) календарных дней с момента уведомления о победе предоставить на электронную почту Организатора emelina@bezdtp.ru:

7.5.1. Скан-копии следующих документов (скан-копии должны быть четкими с читаемыми буквами и цифрами):

паспорта гражданина Российской Федерации (страницы 2-3, а также страницы с отметкой о регистрации по месту жительства);

СНИЛС;

свидетельства о постановке на учет физического лица (ИНН) (при их наличии).

7.5.2. Контактную информацию: точный адрес проживания для определения способа передачи Приза с обязательным указанием индекса, региона, области, населенного пункта, улицы, дома (корпус/строение), квартиры, а также номер мобильного телефона.

7.6. Указание неполной/недостоверной контактной информации, а также непредоставление/отказ от предоставления копий документов, указанных в п.7.5 настоящего Положения, означают отказ от получения Приза.

7.7. В момент получения Приза Победитель предъявляет для проверки оригинал паспорта гражданина Российской Федерации, собственноручно подписывает акт передачи Приза.

7.8. Если в течение 3 (трёх) календарных дней Победитель, претендующий на Приз, не отвечает на сообщения от Организатора о победе, отказывается от получения Приза, направив письменное уведомление на электронную почту Организатора emelina@bezdtp.ru, или отказывается предоставить информацию, указанную в п. 7.5 Положения, то Организатор оставляет за собой право отказать Победителю Конкурса в выдаче Приза и имеет право распорядиться Призом по собственному усмотрению иным способом, не противоречащим действующему законодательству Российской Федерации. Организатор не несет ответственности за неполучение, в том числе в установленный срок, писем, содержащих указанные в п. 7.5 настоящего Положения копии документов и контактную информацию, по техническим или иным причинам, не зависящим от Организатора. Организатор оставляет за собой право выбора нового победителя из списка Участников.

7.9. Организатор и Оператор ни в какой мере не несут ответственности в том случае, если на сообщения с аккаунта/электронной почты Победителя будет отвечать не Победитель, а иное лицо.

7.10. Приз, указанный в разделе 5 настоящего Положения, выдается каждому Победителю в офисе Организатора по адресу: г. Москва, Хорошёвское шоссе, д. 12, к. 1, этаж 2. Датой вручения Приза считается дата его фактической передачи Победителю, зафиксированная в документе, подтверждающем получение Приза Победителем.

7.11. Победителю Конкурса, который не может получить Приз указанным в п.7.10 способом, Приз будет отправлен почтовой/курьерской службой по адресу, указанному им в ответ на уведомление Организатора о победе, не позднее чем 31 августа 2022 года включительно. Дата вручения Победителю Приза способом, указанным в настоящем пункте Положения, определяется по дате передачи Приза Организатором в почтовую/курьерскую службу.

7.12. Способ передачи Победителю Приза определяется Организатором. Организатор оставляет за собой право изменить способ передачи Победителю Приза.

7.13. С даты вручения Приза Победитель несет ответственность за повреждения и утрату Приза.

7.14. Организатор не несет ответственности за задержку доставки Призов по вине третьих лиц, осуществляющих такую доставку.

7.15. Замена Приза или какой-либо его части иными призами не допускается, Приз не может быть истребован Победителем повторно. Приз не выдается в денежном эквиваленте и обмену не подлежит. Передача Призов третьим лицам не допускается.

7.16. Организатор не несет ответственности в случае, если обладатели призов не могут осуществить их получение ввиду отсутствия необходимых документов или любых других причин, при условии выполнения Организатором своих обязанностей.

7.17. Почтовые расходы по доставке призов на адреса Победителей оплачиваются Организатором.

7.18. Все прочие расходы, связанные с получением Победителями призов, оплачиваются Победителями за собственный счет.

8. Заключительные положения

8.1. Конкурс, Положение, а также любая деятельность, связанная с проведением Конкурса, регулируются законодательством Российской Федерации.

8.2. Конкурс не является публичной офертой. Участие в Конкурсе не означает заключение договора в результате объявления публичной оферты, не влечет каких-либо обязательных отношений между Организатором, Оператором и Участниками.

8.3. В случае нарушения Участником Положения Конкурса, выявлении Организатором или Оператором недобросовестных операций Участника с целью получения Приза, Организатор оставляет за собой право отказать в предоставлении Приза.

8.4. Организатор и Оператор вправе по своему усмотрению не вступать в письменные переговоры либо иные контакты с Участниками, кроме как в случаях, предусмотренных Положением или на основании требований действующего законодательства Российской Федерации.

8.5. За исключением оговоренного Положения, все Участники самостоятельно оплачивают все расходы и убытки, понесенные ими в связи с участием в Конкурсе (в том числе, без ограничений, расходы, связанные с доступом в сеть «Интернет»).

8.6. Принимая участие в Конкурсе, Участник, действуя по своей воле и в своем интересе, дает свое полное согласие Организатору и Оператору на обработку своих персональных данных на следующих условиях: персональные данные будут использоваться Организатором и Оператором исключительно в целях проведения Конкурса, передачи Победителям призов и предоставления отчетности Организатором в рамках Контракта № 22/04 от 23 марта 2022 на оказание услуг по мероприятию «Проведены социальные кампании, направленные на привлечение внимания населения к основным факторам риска в дорожном движении и их профилактике». Согласие дается на совершение следующих действий: сбор, запись, систематизация, накопление, хранение, уточнение, обновление, изменение, использование, распространение в случаях и в объеме, предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации и Положением, обезличивание, блокирование, уничтожение персональных данных. Согласие может быть в любой момент отозвано Участником путем направления уведомления по электронной почте в адрес Организатора – emelina@bezdtp.ru, в адрес Оператора – elena.kiseleva@phkp.ru. Отзыв согласия на обработку персональных данных считается отказом от участия в Конкурсе. Персональные данные собираются и обрабатываются Организатором и Оператором в соответствии с Федеральным законом «О персональных данных» от 27 июля 2006 г. № 152-ФЗ.

8.7. Организатор и Оператор не несут ответственность за технические сбои, в том числе за несвоевременную доставку/получение электронных сообщений, а также любые иные технические сбои интернет-провайдеров, предоставляющих услуги связи Участникам, возникшие не по вине Организатора или Оператора.

8.8. Обязательства Организатора относительно качества Призов ограничены гарантиями, предоставленными их изготовителями. Целостность и функциональная пригодность Призов должна проверяться Победителями непосредственно при их получении. Внешний вид Призов, их параметры и характеристики могут отличаться от их изображений в Конкурсном посте и упаковке Призов. Все претензии относительно качества Призов необходимо предъявлять непосредственно их производителю. Организатор не осуществляет гарантийный ремонт Призов. При наступлении гарантийного случая Участник может выбрать ближайший к месту своего проживания сервисный центр. По всем дополнительным вопросам Участник может обращаться к Организатору по адресу электронной почты emelina@bezdtp.ru.

8.9. Все сообщения, отправленные Организатором и/или Оператором на аккаунт Участника, считаются отправленными и полученными в момент отправки электронного сообщения от Организатора и/или Оператора.

8.10. Организатор и Оператор не несут ответственности за пропуск Участниками сроков, установленных Положением, для совершения определенных действий для участия в Конкурсе и получения призов. Претензии в связи с пропуском сроков не принимаются. Приз по истечении предоставленного срока для его получения не выдается.

8.11. Вся переписка с Участником имеет силу с момента начала участия в Конкурсе Участником и сохраняет ее (силу) после окончания Конкурса, в том числе после момента получения Победителем Приза.

8.12. Допускается получение Приза уполномоченным представителем Победителя на основании надлежаще оформленной доверенности. Скан-копию доверенности необходимо направить Организатору по адресу: emelina@bezdtp.ru заблаговременно до получения Приза, а при получении Приза вручить оригинал указанной доверенности Организатору.