Если не до смерти, то до тюрьмы: как Украина пытается "обязательно-принудительно" эвакуировать собственное население

Вице-премьер правительства Украины Ирина Верещук. Фото: president.gov.ua

Киев так заботится о своих согражданах, что слезы сами закипают на глазах. Пуще своего ока берегут обладателей украинских паспортов. Помнится, в конце июля вице-премьер правительства Ирина Верещук объявила обязательную эвакуацию из подконтрольных Киеву территорий Донецкой области. Потом, правда, вроде бы опомнилась, заявив, что можно и не эвакуироваться, но для этого надо подписать официальный отказ.

И 2-го августа эта обязательно-принудительная эвакуация началась. Но, по всей видимости, пошла не совсем так, как планировали в Киеве, и 11-го августа все та же Верещук снова обратилась к этой теме. Причем, говорила в таком тоне, что стало ясно – Киев намерен эвакуировать украинцев вплоть до летального исхода этих самых своих сограждан. Ну, если не до смерти, то до тюрьмы – это уж точно.

На свежем брифинге Верещук популярно объяснила, что если "человек отказывается, он просто подписывает бланк, что он несет персональную ответственность за все, что с ним будет происходить в случае наступления для него негативных последствий".

Вот как, уже и "негативные последствия" нарисовались. А какие именно? Верещук не стала наводить тень на плетень, а объяснила коротко и доходчиво. Так, что у граждан Украины должны были холодные мурашки по телу забегать. Оказывается, все украинцы, которые остаются на неподконтрольной Киеву территории, обязательно потом, после "освобождения" Киевом будут сидеть. И мотать приличные сроки. От пяти до пятнадцати лет, в зависимости от "тяжести вины". Верещук даже разъяснила, за что какой срок полагается по законам, которые Киев трактует, как хочет.

- Если это будет добровольное производство хозяйственной деятельности с взаимодействием со страной- агрессором, то их будет ждать лишение свободы на срок до пяти лет с конфискацией, - плотоядно улыбаясь, объяснила она. - То есть, это очень серьезная санкция и очень серьезное наказание. Очень прошу всех задуматься, нужно ли это делать или нет.

То есть любой фермер, который выращивает скот или зерновую продукцию, даже бабушка, которая продаст огурцы с помидорами со своего огорода, абсолютно каждый рабочий или офисный клерк, работающий на территории, занятой Россией, автоматически становится потенциальным заключенным на 5 лет, да еще и с конфискацией.

Для муниципальных служащих, полицейских, служащих других государственных органов кара будет еще тяжелее. Особенно, если человек получит российский паспорт, то есть станет гражданином России.

- Если такое будет происходить, мы предлагаем лишение свободы, да это тяжелая санкция, от 10 до 15 лет с конфискацией имущества, - буквально расцвела Верещук, снова озвучивая ласкающее ей слух слово "конфискация", и тут же разъяснила, каковы истинные цели "эвакуации" по-киевски - Мы должны остановить этот парад, который устраивает Россия, устраивая такую принудительную паспортизацию именно для людей, которые должны брать ответственность на себя за свои действия и за действия на территории, потому что мы представляем государство. Тут – Украина, и государство будет себя защищать в данном случае.

Киев просто трясет от того, какое количество украинцев подают сейчас на освобожденных территориях заявления о принятии российского гражданства и получении российских паспортов. Особенно, если сравнить с тем микроскопическим количеством российских граждан, что решили подать заявку на получение визы для въезда на Украину по новым правилам.

А впереди ведь еще более тяжелые для Киева времена. И, в отличие от Арестовича, Зеленского и всякого рода Кулеб и Подоляков, Верещук имеет дело с реальностью. Она не может объявлять о грядущих "контрнаступах" и "перемогах", ее удел – готовить людей к принудительной эвакуации, осуществляемой украинскими властями примерно теми же способами, какими фашисты угоняли украинцев в рабство во время Великой Отечественной. И она прекрасно понимает, какие перспективы у режима Зеленского, иначе не объявляла бы что эвакуация вскоре затронет еще три области, вернее, остающиеся пока подконтрольными Киеву территории Запорожской, Херсонской и Харьковской области.

Интересно, сколько запросит прокурор для самой Верещук, когда она окажется на скамье подсудимых?