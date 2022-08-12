Карта боевых действий на Украине на 12 августа 2022: Как отступает ВСУ

В ходе СВО российские войска продолжают нивелировать противника не только на линии соприкосновения в Донецкой Народной Республике. Фото: Александр КОЦ

170- й день спецоперации. Типа Сайт kp.ru публикует карту боевых действий на Украине на 12 августа 2022 года.

В ходе СВО российские войска продолжают нивелировать противника не только на линии соприкосновения в Донецкой Народной Республике.

В Новогригорьевке под Николаевым в результате высокоточного удара ВКС 28-я мехбригада ВСУ лишилась пункта временной дислокации, до роты личного состава и 9 единиц военной техники.

В Залимане Харьковской области разбит пункт управления 4-й танковой бригады.

В поселках Широкое и Великая Александровка Херсонской области подавлены два взвода РСЗО «Град».

Кроме того, из разных источников поступила информация о точечных ударах по военным объектам в Тернопольской области.

Фото: Алексей СТЕФАНОВ

Артемовск (ДНР) — бои на восточных окраинах

Соледар — бои в городе, 14-я МБ ВСУ отступила

Марьинка — удар по 66-й МБ ВСУ

Зайцево — уничтожен ОП 58-й МБ ВСУ

Невельское — удар по 56-й МБ ВСУ

Часов Яр — уничтожена РЛС AN/MPQ-64 из США

Георгиевка — уничтожен взвод гаубиц Д-30

Серебрянка — уничтожен взвод РСЗО «Град»

Пески — идет зачистка

Зайцево — идет зачистка

С начала проведения спецоперации сбиты 267 самолет и 146 вертолетов ВСУ, уничтожены 1732 беспилотника и 365 ЗРК противника. Разбиты 4293 танка и других бронемашин. Нивелированы 797 РСЗО и 3290 орудий полевой артиллерии и минометов.