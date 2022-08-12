Золото скифов и ритуалы бронзового века: Директор Института археологии РАН Николай Макаров рассказал о впечатляющих находках в Крыму

Археологи подводят итоги раскопок к своему профессиональному празднику - День археолога отмечается 15 августа.

- География работ широка: от Калининграда до Чукотки, от Крыма и Дагестана до Великого Новгорода и Вологды. За пределами России наши сотрудники ведут раскопки в Абхазии, Узбекистане, Казахстане, на Шпицбергене, - рассказал Николай Макаров, директор Института археологии РАН. - Мы исследуем самые разные памятники: палеолитические стоянки, древнерусские города, наскальные изображения могильники различных эпох.

КОСТИ, ЗУБЫ И ТОПОР

- В Крыму завершены раскопки поселения Багай эпохи поздней бронзы, XII - X веков до нашей эры. Огромное поселение, с очень сложной застройкой, ритуальными комплексами, основаниями жилых построек. Сделаны находки очень редких бронзовых вещей, - порадовался за своих коллег Николай Макаров.

Багай находиться в Западном Крыму, в Сакском районе. Что за ритуалы устраивали здесь три тысячи лет назад? Археологи нашли две большие кости (это были ноги какого-то крупного копытного), вкопанные в землю вертикально. Вход в «ритуальный комплекс». Внутри - множество зубов, опять же животных.

Из бронзы у древних жителей Багая были нож, пинцет, булавки и топор. Его нашли среди камней, из которых сложено жилище - скорее всего, топор был жертвоприношением, сделанным при строительстве. «Орудие оригинально, сочетает западные карпато-балканские черты и восточные средневолжские», - отмечают в Институте археологии.

100 ЗОЛОТЫХ УКРАШЕНИЙ

- Исследованы 35 курганов скифского времени. Некоторые остались нетронутыми грабителями и исключительно интересны для изучения погребальных конструкций IV века до н.э. Это сложные сооружения с дромосами (коридорами) и склепами. Найдены прекрасные наборы украшений, мы можем представить весь погребальный обряд, - продолжает Николай Макаров.

В одном из курганов, который окрестили «элитным», похоронены шесть человек. Может, родственники, а может и нет - хоронили их в разное время. И золото, конечно же - золото скифов. Благодаря тому, что в кургане все сохранилось так же, как было устроено много сотен лет назад (редкий случай, богатые захоронения грабили и в древности, и в наше время), ученые надеются полностью восстановить костюм богатого скифа с сотней золотых нашивок. Часть из них с красивыми изображениями: грифонами и круглыми лицами, археологи назвали их «луноликими».

Исследования в поселении бронзового века и скифских курганах велись не случайно - через эти места пройдут новые автотрассы в обход Симферополя и Евпатории. Археологи проводят так называемые спасательные археологические раскопки.