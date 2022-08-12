Минобороны: Шойгу посетил оборонные предприятия в Свердловской области

Министру продемонстрировали технологический процесс и производственные линии, на которых осуществляется сборка различной военной техники

Министр обороны России Сергей Шойгу совершил рабочую поездку в Свердловскую область где проверил ход выполнения гособоронзаказа на предприятиях оборонно-промышленного комплекса.

«Руководством предприятий главе оборонного ведомства были представлены новейшие разработки в области бронетехники и оружия, доложены варианты модернизации образцов техники, стоящей на вооружении российской армии. Министр обороны ознакомился с новейшими образцами вооружения, военной и специальной техники, выпускаемыми на предприятиях», - прокомментировали кадры в Минобороны России.

Также министру продемонстрировали технологический процесс и производственные линии, на которых осуществляется сборка различной военной техники.

Шойгу провел рабочие совещания с руководством предприятий и профильных органов военного управления, на которых обратил особое внимание на соблюдение графика выполнения государственного оборонного заказа.

Напомним, днем ранее Сергей Шойгу посетил ряд предприятий оборонной промышленности в Коломне и Туле.

Там он встретился с губернаторами регионов и провел совещания с руководством предприятий и профильных органов военного управления, на которых обратил особое внимание на соблюдение графика выполнения государственного оборонного заказа по всей номенклатуре продукции.