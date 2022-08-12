Как получить электронный больничный и кому пригодится «Социальный навигатор»

В России развиваются меры господдержки, система льгот и гарантий для самых разных групп населения. Среди них – заболевшие работники (в том числе подхватившие ковид), будущие мамы и семьи с маленькими детьми, люди с инвалидностью и работники, получившие травмы на производстве. Всем им оказывает государственные социальные услуги Фонд социального страхования Российской Федерации (ФСС РФ).

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Эти и другие вопросы вы можете задать экспертам Фонда социального страхования РФ. Ответы будут опубликованы на этой же странице.