Облава на граждан, охота на начальников

Oхота на "агентов Путина" развернулась по-настоящему Фото: REUTERS

"Охота на ведьм" приобрела на Украине размах настоящей всеукраинской кампании. Нет, оно и раньше было не на задворках общественного внимания, тем более, что украинские спецслужбы все время поддерживали "тонус" по этой тематике. Можно вспомнить, как при Порошенко Служба Безопасности Украины (СБУ) периодически размещала в сети размытые фотографии каких-то субъектов в кожаных плащах с изъятыми у них "удостоверениями диверсантов ГРУ", но все это было какими-то всплесками. Ныне же охота на "агентов Путина" развернулась по-настоящему.

Совсем недавно глава украинской власти в Николаевской области закрывал свой областной центр на несколько дней на рейды по отлову "агентов Кремля", устраивали облавы по квартирам и на улицах, проверяли контакты и сообщения на мобильных телефонах, а после местные контрразведчики и власти отчитались, что им удалось обезвредить около 400 таких "пособников врага". Остается только посочувствовать этим людям, вся беда которых сводилась к наличию у них родственников в России.

Акция явно понравилась украинским властям, ведь можно отчитаться о необычно высокой эффективности работы контрразведки. И сейчас под такой же угрозой оказались жители Харькова. В этот второй по величине город Украины высадился целый десант из сотрудников СБУ, военных, добровольцев украинских нацбатов. И Харьковское управление СБУ во главе с новым начальником (прежнего Зеленский уволил недавно в рамках проводимой им зачистки спецслужб) уже отчиталось, что за последнюю неделю обезвредило более 60 "коллаборантов и российских шпионов и диверсантов".

Секретарь СНБО Украины "заслуженный ветеринар-юрист" Алексей Данилов, проведший юность в криминальных бригадах в Донбассе, буквально на днях высказался максимально категорично.

- Если бы была возможность проверить всех без исключения украинцев, это бы сделали. Так как это вопрос нацбезопасности. Неважно, где эти кроты сидят. Нам надо этих "крыс" находить и травить, травить и травить. Чтобы их не осталось на нашей территории, - заявил Данилов о перспективах проверки всех своих сограждан на предмет возможного сотрудничества с Россией.

А заместитель министра обороны Украины Анна Маляр сообщила, что в Минобороны подозревают высокопоставленного военного в том, что он раскрыл для России стратегические планы ВСУ: "Утечка такого рода информации срывает планы ВСУ, поскольку враг корректирует свои действия и использует эту информацию против нас".

И сейчас украинские журналисты теряются в догадках, кого она имела в виду из генералов – бывшего заместителя секретаря СНБО Сергея Кривоноса или Дмитрия Марченко, командовавшего до апреля обороной Николаевской области. Между тем, могли бы поискать и поближе, и, что называется, повыше. Никто из генералов не озвучил ничего такого, что бы уже не говорили советники главы Офиса президента Алесей "Люся" Арестович, окончательно свихнувшийся Михаил Подоляк или министр обороны Украины Резников вместе с его патроном "Володимиром Зеленьским".

Впрочем, в реальной эффективности такой контрразведывательной работы возникают определенные сомнения практически сразу же в ходе чтения таких отчетов СБУ. Так, например, в том же отчете СБУ по работе в Харькове говорится, что в ходе обезвреживания "российских агентов" СБУ "передала ВСУ более 700 координат для огневого поражения российских войск на восточном фронте".

Спрашивается, где здесь логика? Информация о позициях российских войск получена не от "языков" на фронте, не от агентов Киева в Генштабе России, не от шпионов на территории России, а от российских "агентов", находящихся в украинском городе. Извините, а откуда она у них? Им куратор из российского штаба специально доложил, что вот там-то и там находятся артиллерия, а здесь – танки. И все это специально, чтобы те могли доложить обо всем на допросах в СБУ.

Впрочем, логика – это последнее, что следует искать у украинской власти. А сомневаться в том, что они отчитаются, как "надо", и наберут "российских шпионов", сколько потребуется, не стоит. В этом они действительно мастера, как и в выбивании нужных им показаний.