Донбасский след в Москве: первые кремлевские звезды, станции метро и саркофаг для Ленина

Реставрация звезды на Троицкой башни Кремля, 2015 год Фото: Алиса ТИТКО

История Донбасса и Москвы неразрывна долгие годы. Все передовые разработки и технологии, специалистов и «главные умы» со всего Советского Союза направлялись в столицу. Рассказываем, без чего сейчас нельзя представить Москву и чем помогал промышленный Донбасс.

Шахтеры строили метро

Москва долгое время изучала опыт берлинского, лондонского, нью-йоркского метро, какими были тоннели и станции. Инженеры не могли определиться с проходкой, а именно глубиной заложения станций. Точку в споре поставил Иосиф Сталин, который в 1932 году проголосовал за проект глубокого заложения.

Для проходки тоннелей метро на большой глубине в Москву из Донбасса был командирован 37-летний организатор угольной промышленности СССР Егор Абакумов. С ним отправили команду опытных горных инженеров.

- Поскольку горняки Донбасса были опытными проходчиками, то им доверяли строительство участков глубокого заложения, что по технологии близко к добыче угля. Поначалу строительство велось вручную. Уже при проходке стволов шахт строителям приходилось преодолевать обводненные грунты, в том числе и плывуны, - рассказал kp.ru Константин Черкасский, историк метро, директор Народного музея метрополитена.

Опыт шахтеров из Донбасса был успешным Фото: фотохроника ТАСС.

Применялись самые разные способы: кессонный способ - проходка вертикальных и горизонтальных тоннелей под давлением сжатого воздуха, тоннель-кессон - опускание готового и загерметизированного участка тоннеля на проектную глубину в обводненных грунтах. Последний способ был применен, например, при строительстве перегона «Комсомольская» - «Красные ворота». А для сооружения перегона «Лубянка» - «Охотный ряд» применялись тоннелепроходческие щиты.

Опыт шахтеров из Донбасса был успешным, уже к лету 1933 года удалось достичь требуемой глубины и приступить к строительству тоннелей. Уроженец Донецка (тогда города Юзовка) Егор Абакумов в 1933 году стал первым заместителем, а с 1935 года начальником «Метростроя». Открытие первых станций метро состоялось 15 мая 1935 года – участок от «Сокольников» до «Парка культуры».

Новую станцию метро «Стахановская» в 2020 году назвали в честь шахтера-передовика Алексея Стаханова, который стал рекордсменом по добыче угля за смену (102 тонны - в 14,5 раз больше нормы) на шахте «Центральная-Ирмино» в Луганской области.

Новую станцию метро «Стахановская» в 2020 году назвали в честь шахтера-передовика Алексея Стаханова Фото: Алиса ТИТКО

Оборудование для метро Москвы

Послевоенные годы дали городу Ясиноватая в Донецкой области крупный машиностроительный завод, а для Москвы – поставщика оборудования для строительства метрополитена. Завод основан в 1947 году.

- Не только для Москвы, но и для строительства подземных объектов Санкт-Петербурга, Новосибирска, Самары. Поставляли оборудование для сооружения железнодорожных тоннелей БАМа, - рассказали на заводе.

В те годы завод стал одним из крупнейших в СНГ производителем горнопроходческой техники для угольных шахт, подземных разработок рудников, оборудования для строительства тоннелей для ж/д транспорта, метро и автодорог.

Первые кремлевские звезды

Кремлевские башни изменились 87 лет назад – вместо двуглавых орлов в 1935 году на них подняли звезды, изготовленные из уральских самоцветов. Прослужили они недолго – не выдерживали нагрузку ветра, уже через два года пришлось менять на стеклянные «рубиновые» звезды. Заказ на выполнение стекол для кремлевских звезд получил передовой по тем временам завод «Автостекло» в Константиновке Донецкой области.

Бывшая сотрудница завода Людмила Семчишина в интервью «Комсомольской правде» рассказывала, что кремлевские звезды делал ее отец Алексей Кузнецов.

- Он был в бригаде, которая шлифовала рубиновое стекло. Для его изготовления нужно было золото, можете себе представить, сколько это стоит. А тут в Кремль понадобилось 500 квадратных метров такого стекла. Звезды, они ведь многослойные, сверху рубиновые, а внутри молочные. А у нас в Константиновке разработали новую технологию – «селеновый рубин». Стекло и без золота получалось нужного цвета и качества, - вспоминала Людмила Семчишина.

Рубиновое стекло Фото: Алиса ТИТКО

Она помнит, как отец с бригадой ездили в Москву на установку «рубиновых» звезд. Из поездки отец привез редкие колбасы и конфеты. По архивным данным Кремля, стекла были прочные и выстояли даже в годы Великой Отечественной войны, но в 1946 году некоторые все же пришлось заменить.

«Хрустальные» саркофаги для Ленина и Сталина

После «рубиновых» звезд завод «Автостекло» получил новый заказ из Кремля — изготовить первый саркофаг для Мавзолея Ленина. Это было в 1938 году.

- Второй саркофаг в 1960 году заказывали снова у нас. Я тогда уже работала на заводе и помню – это было как раз в мою смену. Стояла задача сделать пуленепробиваемое стекло, так как предыдущий саркофаг неоднократно пытались разбить, - рассказала Людмила Семчишана, экс-сотрудница завода «Автостекло».

Для прочности в состав стекла добавили какой-то раствор, который был привезен из Москвы. Константиновское стекло и московский раствор дали необходимую прочность новому саркофагу. Убедившись в надежной конструкции, создали и второй саркофаг для Иосифа Сталина. Но исторически так сложилось, что саркофаг Сталина не доехал в Москву, к тому моменту тело Иосифа Виссарионовича захоронили. Стеклянная гробница оказалась не нужной и долгое время оставалась в подвале завода.

Константиновское стекло и московский раствор дали необходимую прочность новому саркофагу Фото: фотохроника ТАСС.

Стекла для иллюминаторов

Еще одной гордостью константиновского завода «Автостекло» было изготовление иллюминаторов под грифом «секретно». Ходили слухи, что в том числе и для космических кораблей. Сохранилась информация, что иллюминаторы использовали для атомного ледокола «Ленин», для танков, самолетов, подводных лодок.

На заводе разработали специальные прожекторы для обороны Москвы. Маршал Георгий Жуков использовал 200 сверхмощных прожекторов, изготовленных в Константиновке, в своем знаменитом ночном танковом наступлении при штурме Берлина.

Завод союзного значения перестал работать в 1996 году. Остались одни руины, хотя в 2000-х годах в подвальных помещениях еще хранились ящиках с экспонатами для музея.

Крымский мост

Одним из самых красивых мостовых сооружений Москвы считается Крымский мост на трассе Садового кольца. Его строительство начали в 1936 году по проекту инженеров Власова и Константинова. Они использовали редкий в мировой практике подвесной тип конструкции.

Стальные элементы моста были изготовлены на Новокраматорском машиностроительном заводе в Донецкой области. Потребовалось около 10 тысяч тонн металла. Сравнивая с другими мостами, Крымский - единственный мост в мире с таким удельным весом стали.

Торжественное открытие моста состоялось 1 мая 1938 года. По одной из легенд, которые рассказывают экскурсоводы, одна из сотен тысяч заклепок Крымского моста сделана из чистого золота.

Крымский мост летом на несколько часов перекрывают для велопарада Фото: Алиса ТИТКО

Кстати

Известные личности, которые родились в населенных пунктах Донбасса:

- Сергей Прокофьев, советский композитор - Сонцовка, Донецкой области,

- Иосиф Кобзон, народный артист СССР - Часов Яр, Донецкой области,

- Николай Дупак, актер, театральный режиссер - Старобешево, Донецкой области,

- Нонна Мордюкова, народная артистка СССР - Константиновка, Донецкой области,

- Александр Ревва, комедийный актер - Донецк,

- Ольга Ломоносова, актриса кино - Донецк,

- Виктор Онопко, советский футболист - Луганск,

- Евгений Халдей, военный фотограф - Донецк,

- Михей (наст.имя - Сергей Крутиков), рэп-исполнитель - Макеевка, Донецкой области,

- Тутта Ларсен (наст.имя - Татьяна Романенко), телеведущая - Ханженково, Донецкой области.