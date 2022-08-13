Американский конгрессмен заявил, что столкновение самолета с НЛО - всего лишь «вопрос времени»

Складывается впечатление, что законодатель живет в своем собственном мире, в котором людей гораздо больше волнуют встречи с НЛО, чем инфляция и подорожание топлива Фото: Shutterstock

Бывший мэр округа Нокс (штат Теннеси), а ныне конгрессмен Тим Бурчетт выступил с заявлением, согласно которому непосредственное столкновение самолета с НЛО - не за горами и является лишь вопросом времени. Свое мнение он высказал в соцсетях.

Как считает конгрессмен, правительство США должно, во-первых, приложить больше усилий в расследовании случаев наблюдения непонятных объектов, а во-вторых, опубликовать все имеющиеся в наличии документы по этой теме. Кроме того законодатель призвал выслушать устные свидетельства всех пилотов, которые встречались с НЛО.

Бурчетт уверен, что общественность страны должна быть серьезно обеспокоена возможностью близкой встречи с неопознанными летающими объектами.

Складывается впечатление, что законодатель живет в своем собственном мире, в котором людей гораздо больше волнуют встречи с НЛО, чем инфляция, подорожание топлива и снижение уровня жизни.

Впрочем, зарплата конгрессмена, которая не меняется уже давно и составляет $174 тысячи в год, позволяет Бурчетту больше заботиться о контактах с инопланетянами, а не о хлебе насущном. Что думает по этому поводу общественность США – пока неизвестно.