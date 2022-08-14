Герои спецоперации «Z»: младший сержант Пешков уничтожил в бою трех боевиков

Фото: REUTERS

Продолжаем знакомить с героями спецоперации «Z» - участниками боевых действий на Донбассе. Рядовыми, сержантами, ефрейторами и офицерами, что проявили свой профессиональный опыт, характер и выполнили боевые задачи. Их решимости, напористости и боевому опыту в Минобороны России дают самую высокую оценку.

«Тяжело в учении — легко в походе! Легко в учении — тяжело в походе!», - писал генералиссимус Александр Суворов. А воинам русский полководец советовал: «Сам погибай — товарища выручай!». Еще воинам русским воинам русский полководец советовал: «Никогда не презирайте вашего неприятеля, каков бы он ни был, и хорошо узнавайте его оружие, его образ действовать и сражаться. Знай в чем его сила и в чем слабость врага».

ВЫТАЩИЛ ТОВАРИЩЕЙ ИЗ-ПОД ОГНЯ

Сержант Алексей Терехов

Сержант Алексей Терехов Фото: Минобороны РФ

«Сержант Алексей Терехов вместе со своим подразделением выполнял боевую задачу по освобождению одного из населенных пунктов от вооруженных формирований украинских националистов. Стремясь удержать населенный пункт под своим контролем, боевики оказывали ожесточенное сопротивление с применением артиллерии и минометов.

В результате очередного артиллерийского залпа противника несколько российских военнослужащих получили тяжелые ранения. Алексей, несмотря на угрозу собственной жизни, вытащил раненых товарищей из-под огня, эвакуировал их в наиболее безопасное место и оказал первую медицинскую помощь, чем спас им жизнь, после чего продолжил бой с противником. После того, как националисты начали отступать, сержант Терехов продолжил оказывать раненым всю необходимую помощь, до прибытия медиков. Благодаря грамотным и умелым действиям Алексея Терехова, удалось сохранить жизни военн

ПОД ОБСТРЕЛАМИ ВОССТАНОВИЛ 4 ЕДИНИЦЫ БРОНЕМАШИНЫ

Ефрейтор Владимир Шикарев

Ефрейтор Владимир Шикарев Фото: Минобороны РФ

«Механик-водитель, ефрейтор Владимир Шикарев в составе экипажа боевой машины десанта выполнял разведывательно-поисковые задачи. Продвигаясь по окраине населенного пункта Владимиром была вскрыта замаскированная минометная установка противника, расположенная в отдельно стоящем заброшенном здании.

Владимир, оценив ситуацию, используя условия местности, скрытно подвел боевую машину к позициям украинских боевиков, и, прикрывая экипаж корпусом БМД, дал возможность вести прицельный огонь по националистам, благодаря чему, противник, застигнутый врасплох, был ликвидирован.

В ходе ожесточенных боев с националистами, удерживающими населенный пункт, ефрейтор Шикарев в условиях вражеского артиллерийского и минометного огня выполнял задачи по восстановлению поврежденной военной техники.

Несмотря на полученное в ходе очередного обстрела националистами позиций ранение, оперативно восстановил 4 единицы военной техники.

Смелость и самоотверженность ефрейтора Владимира Шикарева способствовали сохранению наступательного потенциала российских подразделений. По итогам боев населенный пункт был освобожден».

УНИЧТОЖИЛ В БОЮ 3 БОЕВИКОВ

Младший сержант Анатолий Пешков

Младший сержант Анатолий Пешков. Фото: Минобороны РФ

«Младший сержант Анатолий Пешков в составе батальонно-тактической группы выполнял боевую задачу по освобождению одного из населенных пунктов от вооруженных формирований украинских националистов. На подступах к населенному пункту Анатолий обнаружил вооруженную группу украинских диверсантов. Российские военнослужащие вступили в бой с националистами. В ходе боестолкновения с боевиками, боевая машина Анатолия Пешкова подверглась обстрелу со стороны украинских боевиков, получила повреждения и потеряла ход.

Анатолий, мгновенно оценив сложившуюся обстановку, спешился, выбрал выгодную огневую позицию, после чего, умело используя рельеф местности, вступил в бой с украинскими националистами. Ведя прицельный огонь, младший сержант Пешков уничтожил 3 боевиков.

Благодаря высокому профессионализму, смелым и уверенным действиям младшего сержанта Анатолия Пешкова российским военнослужащим удалось уничтожить группу боевиков в окрестностях населенного пункта, что создало условия для его последующего освобождения наступающими российскими подразделениями»».