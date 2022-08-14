Киссинджер заявил о возможной войне США с Россией и Китаем

Киссинджер высказывал мнение о том, что постоянная конфронтация с Китаем не принесет пользы США Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Бывший госсекретарь США Генри Киссинджер заявил, что в данный момент Соединенные Штаты балансируют на опасной грани войны с Россией и Китаем. Также он считает, что частично вина за сложившуюся ситуацию лежит и на американском правительстве.

– Мы находимся на грани войны с Россией и Китаем по вопросам, которые мы частично создали, не имея какого-либо представления о том, чем это закончится или к чему это должно привести, – сказал Киссинджер в интервью The Wall Street Journal.

По его мнению, властям США стоит предпринять меры для разрядки международной напряженности и не усиливать противостояние сторон.

Ранее Киссинджер высказывал мнение о том, что постоянная конфронтация с Китаем не принесет пользы США, которые должны всеми силами стараться не допустить появления в мире любого другого гегемона.

99-летний Генри Киссинджер занимал пост государственного секретаря США при двух президентах-республиканцах (Ричарде Никсоне и Джеральде Форде) в 1973-1977 годах. Примечательно, что некоторое время Киссинджер совмещал с должности госсекретаря и советника по национальной безопасности – это был первый подобный случай в США.

Находясь во власти, Киссинджер был едва ли не самым важным и узнаваемым за рубежом американцем, постоянно находясь в центре любых политических событий, связанных с США. При нем было отмечено значительное снижение напряженности между США и СССР.

В то же время, эксперты утверждают, что именно Киссинджеру принадлежит идея ликвидации коммунистических движений в Южной Америке, а глава чилийской хунты Аугусто Пиночет обязан ему своим удачным военным переворотом.