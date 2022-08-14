Раскрыта жестокая правда Фанагории: Почему все жители города исчезли в один момент

Фанагория была одним из главных городов Хазарского каганата. Фото ТАСС/ Сергей Мурашов

Фанагория, древний город на Таманском полуострове, - один из известнейших и крупнейших археологических памятников России. Тайн, кладов и открытой хранит ещё много. Об удивительных находках, сделанных во время раскопок 2022 года, рассказал Владимир Кузнецов, заведующий отделом классической археологии Института археологии РАН, руководитель Фанагорийской экспедиции Института археологии.

- Фанагория - большой город-государство с окружающей сельской территорией, его размеры приближаются к 100 кв. метрам. Сейчас у нас в работе два больших раскопа на территории города, на некрополе, а также подводные исследования - часть Фанагории затоплена морем.

Фанагория известна в первую очередь как древнегреческий город, в разные века входивший в состав Боспорского царства и Византийской империи. И тут археологов ждал сюрприз:

- Для нас стало неожиданностью, что в античном городе с культурный слоем примерно в 7 метров слои средневекового времени занимают 4 метра - больше половины.

А значит, можно ждать находок, относящихся к неизвестным страницам истории Фанагории. Так и случилось.

ВИЗАНТИЙСКИЙ ДЕТЕКТИВ

- Мы открыли слои VI века, и здесь нас ждали очень интересные и совершенно неожиданные открытия. Мы обнаружили очень большой хозяйственный комплекс из серии помещений и внутренних дворов, нашли много пифосов (глиняных бочек), амфор, наполненных сгоревшим зерном. Там же - винодельня: виноград давили сначала ногами, потом прессом. Винодельня очень маленькая, это говорит о том, что она вино не было предназначено для продажи.

Мы знали, что в 518 году в Фанагории уже существовала епархия, так как епископ Фанагорийский Иоанн в этом году участвовал в соборе в Константинополе. И пришли к выводу, что это хозяйственный комплекс, принадлежавший кафедральному собору в самом центре города.

Археологи нашли также мраморные купели для крещения, кресты, стол. Вино, видимо, делали для причащения.

- Это важнейшая находка: она показывает, как христианство распространилось по югу России, - подчеркнул Владимир Кузнецов.

Сгоревшее зерно - свидетельство трагедии: город погиб в страшном пожаре между 545 и 554 годами нашей эры. Точные даты помогли установить два факта. Во время раскопок была найдена золотая византийская монета - такие чеканил император Юстиниан I в 545–565 годах. А византийский историк Прокопий Кесарийский писал о разрушении Фанагории, и он закончил свой труд в 554 году.

Это был конец Фанагории византийской. Но у археологического детектива есть продолжение. Через 120 - 130 лет город возродился - уже в составе Хазарского каганата.

О ГИБЕЛИ ГОРОДА РАССКАЗАЛИ 16 СКЕЛЕТОВ

- Фанагория была одним из главных городов Хазарского каганата. Но об этом времени мы знаем очень мало, - продолжает Владимир Кузнецов. - Считалось, что все хазарские города состояли из небольших домиков на одну-две комнаты. Наши раскопки показали, что это не так. Дома были площадью 100 кв. метров, некоторые 130 м, и состояли из пяти-шести комнат. В одном из раскопанных нами зданий одна из шести комнат отводилась под детскую спальню. В VIII - IX веках Фанагория была благоустроенным, правильно сформированным, очень богатым приморским городом.

До сих пор было непонятно - почему город прекратил своё существование? Раскопки показали, что в один момент все жители одновременно покинули его, оставив в домах все, что там было. Посуда, амфоры, пифосы, зернотерки лежат нетронутыми. И мы не понимали, в чем причина.

Пока не нашли 16 скелетов людей, которые погибли насильственной смертью. Они остались лежать на улицах, у некоторых пробиты черепа, у одного вообще головы нет. Антропологические исследования показали, что двое погибших были монголоидами, что нас ставит в какой-то степени в тупик.

По мы поняли причину: город был захвачен врагами. Но не был сожжен и разрушен. Просто сопротивлявшихся жителей убили, а остальных увели в рабство. Таким образом прекратила существование Фанагория. Это было в начале X века.