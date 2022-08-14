Волонтеры Национального центра из Москвы вылетели в Пермь на поиски 6-летней девочки

Фото: Национальный центр помощи пропавшим и пострадавшим детям

Они помогут в поисках 6-летней Насти Брихунец, которая 12 августа не вернулась после похода в магазин. По предварительной версии, малышку могли увести неизвестные мужчины. Операцию не останавливают ни на минуту.

«Вторые сутки мы находимся в напряжении. Несмотря на то, что к поискам подключилось рекордное количество волонтеров и специальных служб, мы приняли решение отправить подкрепление. Поисковики Национального центра из Москвы выехали в Пермский край. Каждый понимает, что малышка в опасности, нужно действовать. И действовать сообща. Про какие-то другие версии даже думать страшно. Дорога каждая минута. И наша задача сделать все возможное для того, чтобы найти ребенка. Как можно быстрее»! - прокомментировала ход поисковой операции исполнительный директор Национального центра помощи пропавшим и пострадавшим детям Екатерина Мизулина.

Фото: Национальный центр помощи пропавшим и пострадавшим детям

Добровольцы Национального центра в тесном сотрудничестве со специалистами Следственного комитета и экстренных служб продолжают работать в поселке Верхнечусовские Городки Чусовского городского округа Пермского края. Участники поисковой операции осмотрели каждый сантиметр поселка и близлежащих территорий. Были проведены опросы местных жителей и родственников, изучены видео с камер наблюдения. Местные СМИ опубликовали призыв к автовладельцам, которые могли находиться с 19 часов 12 августа по настоящее время в районе поиска ребенка и пересмотреть записи видеорегистраторов.

По предварительным данным следствия, Настя ушла из дома около 19.00 12 августа. Накануне исчезновения девочки местные жители видели в городе подозрительных незнакомцев.

Фото: Национальный центр помощи пропавшим и пострадавшим детям

Следственным отделом по городу Чусовой следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Пермскому краю возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного п. «в» ч. 2 ст. 105 УК РФ, по факту безвестного исчезновения малолетнего ребенка.

Фото: Национальный центр помощи пропавшим и пострадавшим детям

Волонтеры Национального центра, не покидая места операции, ставят новые задачи на день. Предстоит повторное прочесывание поселка, более тщательное исследование заброшенных зданий и заросших участков, осмотр колодцев, выгребных ям, в которые могла провалиться малышка. Также планируется запуск беспилотного летательного аппарата, выезд на внедорожниках в природную среду. Местные жители тоже активно помогают: на двух лодках они прошлись по акватории реки. Продолжается распространение ориентировок. Поиски пока результатов не дали.