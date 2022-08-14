Педагог по вокалу оценил главные хиты лета: в чем секрет голоса Шамана и сверхпопулярности нового трека Анны Асти

Трек «По барам» Анны Асти все лето на первых местах чартов Фото: соцсети

В августе на первых местах чартов и хит-парадов неожиданно оказались песни новых, недавно загоревшихся звезд. Хотя пробился в лидеры и один мэтр – Дмитрий Маликов. Вспомнят слова этих песен через год или нет – покажет время. А пока разбираемся почему эти песни стали хитами и набрали свои миллионы прослушиваний на разных платформах.

Хиты этого месяца для kp.ru послушала педагог вокала Юлия Таравкова.

Педагог вокала Юлия Таравкова разобрала песни артистов с профессиональной точки зрения Фото: Личный Архив

«Черная любовь»

Звезда турецких сериалов Бурак Озчивит недавно прилетал в Москву на презентацию трека «Черная любовь». Актер стал любимцем женщин, благодаря сериалам «Черная любовь», «Королек Птичка певчая», «Великолепный век». Бурак Озчивит принес удачу музыкантам – трек «Черная любовь» рэпера Эльмана и певицы Моны сразу после выхода попал в первую пятерку чарта треков «Apple Music», «ВКонтакте». В соцсетях чаще всего обсуждают эту композицию. Нам показалось или очень похоже на манеру пения победителя шоу «Маска» модного певца Джонни?

Педагог вокала Юлия Таравкова: «Романтичный дуэт, где гармонично тембрально сочетаются голоса Elmana и певицы Mona. Аранжировка очень напоминает звучание треков Jony, что не удивительно: ведь раньше артист состоял в лейбле автора песни. Теперь Elman продвигает новую участницу лейбла – певицу Mona. Манера исполнения Elmana очень напоминает Jony: пение, как будто с закрытым ртом, невнятной дикцией. Сейчас так поет большинство новых артистов - дань моде. Сама гармония песни – relax, здесь нет накала страстей и динамики, все очень спокойно. Текст примитивен: «ясно - прекрасно - счастье». Но в целом красивая романтичная восточная фоновая песня».

«По барам»

Альбом «Феникс» Анны Асти на первом месте в чарте музыкальных альбомов «ВКонтакте». Самой популярной песней из него на разных площадках стал трек «По барам». У него первое место в плейлисте треков «Яндекс Музыки», «По барам» ритмично перемещается в первой тройке мест на других платформах. Редкий случай, когда песня в топе чартов не только на модных музыкальных площадках, но и в хит-парадах радиостанций – к примеру, на «Новом радио». На YouTube у клипа «По барам» - 25 миллионов 425 тысяч просмотров. Почему именно этот трек певицы стал главным летом?

Педагог вокала Юлия Таравкова: «Трек создан по принципу-мини фильма. Два главных героя проживают свою лирическую историю. Слушая ее, мы ясно представляем картинки этой истории, погружаемся в чувства героев. Интересное образное мышление, не банально. Не часто девушка поет о чувствах мужчины – уже это необычно. «Я твоя кара, я твоя карма» - люди запомнили и поют. Почему именно эта песня в топе? Нестандартные музыкальные ходы, запоминающаяся мелодия. Песни, заставляющие слушателя включать воображение, всегда будут в цене - это про творчество. Ну и не стоит забывать, что автор трека Дима Лорен, который в предыдущем дуэте уже создал не мало хитов. Бонусом - узнаваемый самобытный тембр Анны, все это в совокупности цепляет слушателя».

«Тесно»

У этого трека первое место в чарте «ВКонтакте» и в российском топе Apple Music, высокие места в других хит-парадах. Вышла песня «Тесно» позже других треков, а уже в лидерах. Поют артисты, чьи творческие псевдонимы вряд ли известны массовой аудитории, но свои поклонники и опыт у них уже есть – эта песня от Aarne, Bushido Zho и Anikv.

Педагог вокала Юлия Таравкова: «Понравилась идея трека – он сделан в жанре лондонской урбанистической электронной музыки 90-х. Ломаные ритмы, затюниный вокал - непонятно женский или мужской; исполнитель - прекрасно, ритмично читающий речитатив. Сама идея не замылена, но вот качество звука оставляет желать лучшего. Слышно, что все «сделано на коленке» - возможно даже не в профессиональной студии, а дома. Творческая идея с непрофессиональным звучанием…»

«Ночь расскажет»

В лидеры радийного хит-парада «Золотой граммофон» этим летом вырвался прошлогодний трек «Ночь расскажет» Дмитрия Маликова. Как удалось мэтру пробиться сквозь треки коллег помоложе?

Педагог вокала Юлия Таравкова: «Дмитрий талантливый композитор, прекрасный музыкант. Только деньги можно заработать на банальной попсе, поэтому мы слышим то, что слышим. Вроде бы современная аранжировка и звучание трека, но манера исполнения осталась прежней - «совковой». Текст песни банальный, мелодия тоже не яркая: в общем, песня-однодневка. На мой взгляд, она стала популярной из-за поклонников старых хитов Маликова. Повторюсь, что Дмитрий прекрасный композитор и музыкант, но у его вокала нет яркого тембра, скорее это похоже на полушепот».

«Я русский»

Меньше чем за месяц у клипа «Я русский» на YouTube больше 9 миллионов просмотров. Поет музыкант SHAMAN, которого зрители помнят по яркому участию в телепроектах «Фактор А» и «Голос» - там он был Ярославом Дроновым. По нынешним временам особенно ценно, что написал песню (слова и музыку) сам Ярослав. Наш эксперт говорит, что SHAMAN – новый Газманов. Напомним, что Олег Газманов, согласно опросам ВЦИОМ - лучший эстрадный певец страны. Опытный продюсер Яна Рудковская напророчила: «Смелый парень – далеко пойдет! Попомните мои слова».

За пару недель у клипа Шамана «Я русский» больше 9 миллионов просмотров Фото: соцсети

Педагог вокала Юлия Таравкова: «Патриотическая песня, что само по себе уже претендует на народность, ведь эта музыкальная ниша современной молодежью совершенно не занята. Теперь ее занимает SHAMAN. Такой вот новый Олег Газманов. Только с большим диапазоном, правда грудного обертона маловато. Вокал Шамана (особенно полетные высокие ноты) - подача, манера, бэк-вокал, прописанный в этой песне, даже мелодия припева «Я русский» похожи на певца Andru Donald’s и на его песню «Simple Obsession», только в более брутальной версии - с претензией на поп-рок».

Что еще послушать?

Три новых трека, которые начинают набирать популярность:

«Бежит от скуки Москва» - Лариса Долина и Гарик Зебелян

«Звездопад» - дуэт «ЭЛиПС» (певица Эльгиза Каражанова и оперный баритон, участник шоу «Голос» Сурен Платонов).

«Нам 17» - «Руки Вверх!» и ANGEL – Сергей Жуков поет со своим сыном.