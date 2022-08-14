Минобороны: более 200 солдат 56-й мотопехотной бригады ВСУ отказались воевать

Все больше среди украинских военнослужащих становится дезертиров Фото: REUTERS

Вооруженные Силы Российской Федерации продолжают специальную военную операцию по денацификации и демилитаризации Украины. В результате наступательных действий Вооруженных Сил Российской Федерации полностью освобожден населенный пункт Уды Харьковской области. Вооруженные силы Украины (ВСУ) потеряли за сутки более сотни военнослужащих.

«Высокоточными ударами ВКС России по пункту временной дислокации 66-й механизированной бригады в районе населенного пункта Дзержинск Донецкой Народной Республики уничтожено до 40 националистов и 9 единиц военной техники. В 63-й механизированной бригаде ВСУ в районах Белая Криница и Белогорка Херсонской области уничтожено 35 националистов и 15 единиц бронетанковой и автомобильной техники. В 53-й механизированной бригады ВСУ в районе населенного пункта Срибное Донецкой Народной Республики уничтожено до двухсот националистов и 15 единиц военной техники», - перечислил потери ВСУ на прошедшем брифинге официальный представитель Минобороны Игорь Конашенков.

Генерал-лейтенант отметил, что военнослужащие Украины все чаще отказываются выполнять преступные приказы своего командования. Все больше среди украинских военнослужащих становится дезертиров, которые сдают оружие и переходят на сторону Донбасса.

«Так, в районах населенных пунктов Опытное и Первомайское Донецкой Народной Республики более двухсот военнослужащих 56-й мотопехотной бригады ВСУ отказались выполнять боевые задачи и самовольно оставили позиции из-за больших потерь. В третьем батальоне данной бригады, действовавшим в районе Марьинки, из 580-ти человек списочного состава осталось около 140 военнослужащих», - рассказал Конашенков.

Удары оперативно-тактической и армейской авиацией, ракетных войск и артиллерии по военным объектам на территории Украины за сутки уничтожили: радиолокационную станцию обнаружения и наведения целей в районе населенного пункта Пересадовка Николаевской области, склад горючего в районе Славянска, два склада боеприпасов в районах Звановка Донецкой Народной Республики и Искровка Кировоградской области, два склада ракетно-артиллерийского вооружения 58-й мотопехотной бригады в Артёмовске Донецкой Народной Республики и 63-й механизированной бригады в районе Березнеговатое Николаевской области.

«Также ликвидированы пять пунктов управления, в том числе 43-й воздушно-десантной бригады в Великой Новоселке, артиллерийской группы 79-й десантно-штурмовой бригады в районе Часов Яр Донецкой Народной Республики, штаб 247-го батальона 127-й бригады территориальной обороны в городе Харьков, четыре пункта временной дислокации подразделений 113-й бригады территориальной обороны в районе Золочева Харьковской области, а также живая сила, вооружение и военная техника в 151-м районе», - перечислил Конашенков.

Артиллеристы союзных войск в ходе контрбатарейной борьбы подавили: украинский взвод реактивных систем залпового огня «Град» в районе населенного пункта Артемовск, артиллерийский взвод орудий «Геацинт-Б», а также семь взводов гаубиц Д-30 на огневых позициях националистов в районах Звановка, Кузьминовка, Северск, Переездное, Весёлое и Выемка Донецкой Народной Республики.

А силы противовоздушной обороны сбили два беспилотника, баллистическую ракету «Точка-У» над Лисичанском Луганской Народной Республики и 15 реактивных снарядов систем залпового огня в районах Лисичанска Луганской Народной Республики, Антоновки и Новой Каховки Херсонской области.

БОЕВАЯ СВОДКА

Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожено:

267 - самолетов.

148 - вертолетов.

1738 - беспилотных летательных аппаратов.

365 - зенитных ракетных комплексов,

4303 - танка и других боевых бронированных машин.

798 - боевых машин реактивных систем залпового огня.

3298 - орудий полевой артиллерии и минометов.

4888 - единиц специальной военной автомобильной техники.

ТЕМ ВРЕМЕНЕМ

В освобожденном от украинских националистов Бердянске Запорожской области военнослужащие Росгвардии восстановили и открыли памятник советским воинам, погибшим в годы Великой Отечественной войны, возложили цветы и провели торжественный митинг.

Росгвардейцы отремонтировали практически разрушенный в результате обстрелов боевиков территориальной обороны и ВСУ фасад и гранитную плиту воинского мемориала, возведенного в 1975 году к 30-летию Великой Победы курсантами Ворошиловоградского штурманского училища, проходящими службу в бердянском авиационном полку. Кроме того, росгвардейцы восстановили бордюры, убрали мусор, засохшую траву, покрасили элементы мемориала, побелили деревья и высадили цветы на клумбах.

«Сегодня мы не просто открываем восстановленный памятный знак в честь подвига наших дедов и прадедов. Мы вновь возвращаемся к нашей героической истории, без знания которой не может быть ни настоящего, ни будущего! Спасибо росгвардейцам, которые после освобождения Бердянска уже от неофашизма XXI века обратили внимание на него и своими силами восстановили», - сказала представитель военно-гражданской администрации города Анна Хорошун.