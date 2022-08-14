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Наука14 августа 2022 13:58

Зафиксирована мощнейшая в истории молния длинной в 96 километров

Явления, происходящие в верхних слоях атмосферы нашей планеты, озадачивают ученых
Владимир ЛАГОВСКИЙ
Владимир ЛАГОВСКИЙ
Джет, сфотографированный в небе над Гавайскими островами.

Джет, сфотографированный в небе над Гавайскими островами.

В верхних слоях атмосферы Земли – близ ее границы с космическим пространством - течет загадочная электромагнитная жизнь и происходят грандиозные события, в которых ученые пока не могут разобраться. Но внимательно изучают. Как проинформировал портал Live Science, на днях в журнале Science Advances появился соответствующий отчет американских геофизиков и метеорологов. Они описали так называемый гигантский джет, зафиксированный над Оклахомой в 2018 году наземными радарами и со спутников. Гигантский джет - электрический разряд небывалой силы взметнулся из грозового облака вверх на высоту 96 километров. Ударил в 60 раз мощнее любой «нормальной» молнии, бьющей в землю или между облаками. Джеты, конечно, «попадались» и раньше, но такие сильные – никогда.

Несколько последовательных снимков джета, полыхнувшего над Оклахомой.

Несколько последовательных снимков джета, полыхнувшего над Оклахомой.

Анализируя собранные данные, ученые обратили внимание на высокочастотное радиоизлучение, которое генерировали множество мелких источников, расположенных впереди джета. Он словно бы посылал в космос какие-то сигналы.

Почему появляются такие аномальные и мощные электрические разряды, которые ударяют вверх, а не вниз? По какой причине? Кому они сигналят? Ученые пока не разобрались.

Кстати, в прошлом году французский астронавт Томас Песке (Thomas Pesquet), находившейся в то время на Международной космической станции (МКС), случайно сфотографировал и выложил в интернет, тоже, скорее всего, джет, полыхнувший над Европой. Он не был такой рекордной мощности в сравнении с тем, который «достался» американцам, но впечатлил не меньше. И озадачил.

Вспышка, сфотографированная с борта МКС.

Вспышка, сфотографированная с борта МКС.

На снимке, сделанном с высоты около 400 километров, видно свечение, напоминающее сполох сварочной дуги гигантского размера. Оно появилось в безоблачном небе. А это не соответствует американским научным наблюдениям. Рассказывая о «самом мощном джете» и о многих других, о которых имелись данные, американцы подчеркивали, что феномены, как правило, возникают над грозовыми облаками. В безоблачном небе их не бывает. То ли джеты, как и молнии, ведут себя иной раз «неправильно», то ли француз сфотографировал нечто совсем уж таинственное. Например, НЛО.

Ученые точно зафиксировали место, над которым появился электрический разряд.

Ученые точно зафиксировали место, над которым появился электрический разряд.

Занятно, но еще в начале нашего века джеты, и в самом деле, считали НЛО. Не верили пилотам, которые о них докладывали. Мол, фантазируют. А то и бредят. Только получив более-менее четкие изображения, ученые убедились в реальности феномена. И причислили его к мимолетным оптическим явлениям. Загадочным.

Наука: Клуб любознательных