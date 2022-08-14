Зафиксирована мощнейшая в истории молния длинной в 96 километров

Джет, сфотографированный в небе над Гавайскими островами.

В верхних слоях атмосферы Земли – близ ее границы с космическим пространством - течет загадочная электромагнитная жизнь и происходят грандиозные события, в которых ученые пока не могут разобраться. Но внимательно изучают. Как проинформировал портал Live Science, на днях в журнале Science Advances появился соответствующий отчет американских геофизиков и метеорологов. Они описали так называемый гигантский джет, зафиксированный над Оклахомой в 2018 году наземными радарами и со спутников. Гигантский джет - электрический разряд небывалой силы взметнулся из грозового облака вверх на высоту 96 километров. Ударил в 60 раз мощнее любой «нормальной» молнии, бьющей в землю или между облаками. Джеты, конечно, «попадались» и раньше, но такие сильные – никогда.

Несколько последовательных снимков джета, полыхнувшего над Оклахомой.

Анализируя собранные данные, ученые обратили внимание на высокочастотное радиоизлучение, которое генерировали множество мелких источников, расположенных впереди джета. Он словно бы посылал в космос какие-то сигналы.

Почему появляются такие аномальные и мощные электрические разряды, которые ударяют вверх, а не вниз? По какой причине? Кому они сигналят? Ученые пока не разобрались.

Кстати, в прошлом году французский астронавт Томас Песке (Thomas Pesquet), находившейся в то время на Международной космической станции (МКС), случайно сфотографировал и выложил в интернет, тоже, скорее всего, джет, полыхнувший над Европой. Он не был такой рекордной мощности в сравнении с тем, который «достался» американцам, но впечатлил не меньше. И озадачил.

Вспышка, сфотографированная с борта МКС.

На снимке, сделанном с высоты около 400 километров, видно свечение, напоминающее сполох сварочной дуги гигантского размера. Оно появилось в безоблачном небе. А это не соответствует американским научным наблюдениям. Рассказывая о «самом мощном джете» и о многих других, о которых имелись данные, американцы подчеркивали, что феномены, как правило, возникают над грозовыми облаками. В безоблачном небе их не бывает. То ли джеты, как и молнии, ведут себя иной раз «неправильно», то ли француз сфотографировал нечто совсем уж таинственное. Например, НЛО.

Ученые точно зафиксировали место, над которым появился электрический разряд.

Занятно, но еще в начале нашего века джеты, и в самом деле, считали НЛО. Не верили пилотам, которые о них докладывали. Мол, фантазируют. А то и бредят. Только получив более-менее четкие изображения, ученые убедились в реальности феномена. И причислили его к мимолетным оптическим явлениям. Загадочным.