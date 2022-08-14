Родители Алисы Тепляковой обратились к россиянам с просьбой о помощи

Тепляковы рассчитывают на финансовую помощь от тех, кому небезразлична судьба их детей Фото: Личный архив

Новость о пополнении Евгений обставил оригинально: «Раз журналистам нечего писать, мы взвесили детей и делимся результатами.

35.7 34 22.5 20.1 19 15.1 и Тесей спит.

Коты весят 4 и 6.3. Котов взвешивать тяжелее, погрешность больше.

Папа весит хорошо за 130, под 140, мама беременна ;)

Способы поддержки семьи и передачи денег на питание вы можете уточнить в личных сообщениях».

В следующем посте есть реквизиты для перевода средств. Тепляковы рассчитывают на финансовую помощь от тех, кому небезразлична судьба их детей, интересна их методика, позволяющая в семь лет освоить программу средней школы, а также тех, кто готов помочь им в поиске и простраивании образовательной траектории в вузах.

Евгений пообещал оправдать доверие, не тратить полученные деньги на свинину (читай на себя), а если соберётся достаточно, то купить квартиру побольше. И напомнил, что им с Наталией до сих пор не дали орден «Родительская слава», а пора бы.

У Тепляковых уже растут семеро детей-погодков. Старшие - 10-летняя Алиса и 8-летний Хеймдалль - сейчас пытаются поступить в вуз. Младшему Тесею годик. Семья прославилась прошлым летом, когда Алиса стала самой юной студенткой страны, поступив на факультет психологии МГУ на платное. Из-за конфликтов родителей с учебной частью девочка почти весь год не посещала занятия, пропускала зачеты и экзамены, однако по заверениям папы, уже «закрыла» программу трёх курсов, занимаясь с ним дома. Евгений и Наталия оба 1985 года рождения, у обоих это второй брак.