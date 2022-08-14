Россия
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Россия
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Россия
Москва
+30°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
Общество14 августа 2022 15:47

Родители Алисы Тепляковой обратились к россиянам с просьбой о помощи

Воспитывающее детей-гениев семейство Тепляковых ждет восьмого ребенка
Анна ЛУКЬЯНОВА
Тепляковы рассчитывают на финансовую помощь от тех, кому небезразлична судьба их детей

Тепляковы рассчитывают на финансовую помощь от тех, кому небезразлична судьба их детей

Фото: Личный архив

Новость о пополнении Евгений обставил оригинально: «Раз журналистам нечего писать, мы взвесили детей и делимся результатами.

35.7 34 22.5 20.1 19 15.1 и Тесей спит.

Коты весят 4 и 6.3. Котов взвешивать тяжелее, погрешность больше.

Папа весит хорошо за 130, под 140, мама беременна ;)

Способы поддержки семьи и передачи денег на питание вы можете уточнить в личных сообщениях».

В следующем посте есть реквизиты для перевода средств. Тепляковы рассчитывают на финансовую помощь от тех, кому небезразлична судьба их детей, интересна их методика, позволяющая в семь лет освоить программу средней школы, а также тех, кто готов помочь им в поиске и простраивании образовательной траектории в вузах.

Евгений пообещал оправдать доверие, не тратить полученные деньги на свинину (читай на себя), а если соберётся достаточно, то купить квартиру побольше. И напомнил, что им с Наталией до сих пор не дали орден «Родительская слава», а пора бы.

У Тепляковых уже растут семеро детей-погодков. Старшие - 10-летняя Алиса и 8-летний Хеймдалль - сейчас пытаются поступить в вуз. Младшему Тесею годик. Семья прославилась прошлым летом, когда Алиса стала самой юной студенткой страны, поступив на факультет психологии МГУ на платное. Из-за конфликтов родителей с учебной частью девочка почти весь год не посещала занятия, пропускала зачеты и экзамены, однако по заверениям папы, уже «закрыла» программу трёх курсов, занимаясь с ним дома. Евгений и Наталия оба 1985 года рождения, у обоих это второй брак.

КАРТИНА ДНЯ