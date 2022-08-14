Закулисье звездных родов: недоношенная двойня Орловой, скрытность Шнурова и «бюджетные роды» Девятово

Актеры Марины Орлова и Георгий Кирьянов переживали пока их двойняшки были в отделении интенсивной терапии. Фото: Социальные сети

На этой неделе сразу в нескольких звездных семьях случились радостные события. Актрисы и певицы вернулись домой из роддома, где счастливые отцы семейства приготовили им сюрпризы. Рассказываем: где рожали звезды и какими эмоциями уже успели поделиться.

38-летняя Марина Девятова стала мамой второй раз в роддоме Центральной клинической больницы. У певицы и ее супруга бизнесмена Алексея Пигуренко родился сын Александр. С малышом и мамой все в порядке: вес ребенка 3 кг 500 грамм, рост 54 см. У Девятовой с мужем подрастает 5-летняя дочь Ульяна, которая появилась на свет в этом же роддоме. Так что Марина шла проверенным путем: «Уже второй раз, уходя из родильного дома Центральной клинической больницы, я ощущаю, что покидаю дом. Здесь все: от профессорского состава врачей до нянечек - одна большая семья. Вот уже во второй раз я была в надежных руках профессионалов. Скажу, что вторые роды оказались для меня эмоционально намного сложнее, чем первые. Поэтому находиться в надежных руках, для меня было самое главное». Дома Девятову ждал сюрприз от мужа: Алексей украсил комнату шарами, на одном из которых напечатал благодарность «любимой жене за сына».

Марина Девятова сразу после родов — с мужем, сыном, врачом и акушеркой. Фото: Социальные сети

Стоимость родов: Роды проходят по ОМС. Но возможен контракт на индивидуальные роды. Чем часто и пользуются звезды. Цена программы дородового наблюдения с 36-й недели и роды – 185 тысяч рублей.

Марина Девятова с мужем Алексеем, сыном Александром и дочкой Ульяной на выписке из роддома ЦКБ. Фото: Социальные сети

36-летняя звезда сериала «Барвиха» Марина Орлова заставила поволноваться свою семью. Актриса родила королевскую двойню – мальчика и девочку, но малыши появились на свет недоношенными, поэтому провели два дня в отделении интенсивной терапии новорожденных. Но уже все в порядке и отец семейства звезда сериала «Чернобыль: Зона отчуждения» Георгий Кирьянов привез семью домой. Георгий оказался активным папой: с малышами рядом с самого рождения. Муж присутствовал на родах, подбадривал Марину и снимал происходящее на видео; а когда малыши находились в отделении интенсивной терапии – навещал их и показывал жене по видеосвязи.

Выписка звезды сериала «Барвиха» Марины Орловой из роддома в Лос-Анджелесе. Артистка чувствует себя хорошо, но у них принято вывозить женщин на выписку в коляске. Фото: Социальные сети

Марина рассказала, что дети в порядке: «Была проверка дыхания, сосания, сердцебиение, температура, кровь, тесты на слух и так далее. Недоношенные детки по правилам находятся под контролем до срока полного вынашивания. Как бы вместо животика растут в теплом инкубаторе. Слава Богу, нашим малюткам не понадобился кислород, они прекрасно дышали сами. Сами кушали и держали тепло». Теперь Орлова дома кормит детей сама и радуется материнству – говорит, что очень счастлива. Актеры живут уже второй год в Лос-Анджелесе, где решили строить карьеру.

Стоимость родов: Ведение беременности в элитной клинике Лос-Анджелеса – от 500 тыс. руб. Роды – от 400 тыс. руб.

49-летний Сергей Шнуров стал отцом в четвертый раз. Супруга музыканта Ольга Абрамова родила ему наследника в одной из клиник Швейцарии. Пол ребенка не раскрывается. У Абрамовой и лидера группы «Ленинград» - это второй общий ребенок, их первенцу сыну недавно исполнился год.

Стоимость родов: Роды в швейцарской частной клинике – от 1 млн. руб.

Кто еще родил?

В московских роддомах появились на свет еще две звездных девочки.

Мария Луговая с новорожденной Мартой. Фото: Социальные сети

35-летняя актриса Мария Луговая и 41-летний звезда сериала «Кухня» Сергей Лавыгин тоже уже дома – с новорожденной дочкой Мартой. Звезда сериала «Мурка» Мария Луговая рассказала, как выбрала имя дочке: «Мы открыли список в Интернете, но когда произносишь чье-то имя, сразу возникают какие-то ассоциации - с родными, коллегами, знакомыми. Другие жизни, чужие истории. И вдруг наткнулись на имя Марта - у меня ни одной знакомой Марты не было. Кроме героини любимого фильма «Тот самый Мюнхгаузен».

Звезда сериала «Мурка» Мария Луговая и актер сериала «Кухня» Сергей Лавыгин счастливы после рождения дочки. Фото: Социальные сети

43-летний ведущий программы «Время покажет» Руслан Осташко и его жена 24-летняя модель Татьяна Попова стали родителями девочки. Екатерина Стриженова так поздравила коллегу: «Это маленькое счастье назвали Анастасией! Руслан, желаю тебе меньше бессонных ночей. Хотя ты совсем справишься – у таких ответственных и заботливых отцов должно быть много детей».