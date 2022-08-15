Последние новости о ситуации вокруг Украины на 15 августа 2022 года: как Киев предпринял попытку самоуничтожения и почему солдаты ВСУ не верят в победу над Россией

Дмитрий Стрельников, командир нацформирования «Кракен» попал в плен. Фото: Кадр видео

Командир «Кракена» назвал условия «победы»

Дмитрий Стрельников, командир нацформирования «Кракен», попавший в плен, высказался о том, есть ли у Киева возможность победить российскую армию. Он уверен, что подразделение, которым он командовал, никакими спецнавыками не владело, а информация об их суперподготовке и высоком моральном духе , которая шла по украинским каналам, была лишь частью информационной войны. Стрельников прямо заявил: «Мне кажется, у нас нет такой возможности — победить российскую армию». Он также признал, что оружием, предоставленным Киеву его западными спонсорами, большинство военных толком пользоваться не умеют. Только тихо - не говорите об этом Зеленскому!

Атомную станцию продолжают обстреливать

Еще накануне член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов, рассказывая о состоянии ЗАЭС после обстрелов, сообщал, что «атомная станция не пострадала и работает в штатном режиме. ПВО российской армии в очередной раз прикрыла объект от ядерной угрозы». 13 августа прилетело 9 снарядов. Рогов допустил, что станцию могут законсервировать. И вот ближе к вечеру воскресенья, 14 августа прошла информация о новом ударе по атомной станции, как минимум один человек погиб, осколочные ранения получила местная жительница. В Киеве явно сидят самоубийцы.

Сколько стоит прикинуться студентом и сбежать

Молодым украинцам предлагают выскочить из незалежной под видом студентов. Посредники за 2,5 тыс. долларов гарантируют поступление в иностранные вузы — и таким образом ловко избежать мобилизации. Этим вариантом довольно успешно пользуются не только желающие реально учиться за границей, но и те, кто просто косит от армии. Посредники гарантируют желающим «поступление и выезд» в польские и прибалтийские вузы. Причем некоторые из этих вузов даже пошли на то, чтобы ввести в наступающем учебном году обучение на... русском языке и предоставляют украинцам скидки. Из страны валит обеспеченная молодежь, а селяне, у которых не хватает денег откупиться (чтобы комиссоваться, например, надо выложить не менее 5 тыс. долларов) катят в обратном направлении, на Донбасс. В общем, кто на что учился...

Amnesty International нанимает внешних экспертов

DPA, немецкое агентство, сообщило, что Amnesty International организует проверку своего доклада об использовании украинскими военными гражданских объектов. Для чего привлечет внешних экспертов. Немецкое бюро правозащитной организации полагает, что результаты доклада «не были переданы с той деликатностью и точностью», которых ожидали от организации. Процесс проверки доклада сейчас инициируется на международном уровне. Эксперты изучают процессы и решения по подготовке пресс-релиза об исследовании, а также юридический и политический анализ отчета. Amnesty International сожалеет, что пресс-релиз был обнародован «без достаточного контекста». Организация утверждает, что хочет понять, «что именно пошло не так и почему». Повторяем: правда глаза колет — вот что пошло не так.

Из мест боев вывезли 28 тысяч человек

За минувшие сутки российские военные вывезли из мест, затронутых боевыми действиями на Украине и в Донбассе около 28 тысяч человек. Вот что заявил начальник Национального центра управления обороной РФ Михаил Мизинцев: «Без участия украинских властей, из опасных районов Украины и республик Донбасса на территорию РФ эвакуированы 27 714 человек, в том числе 4 522 ребенка» А всего с начала специальной военной операции - 3 342 109 человек, из которых 533 441 ребенок. Госграницу РФ пересекли 557 084 автомобиля, в том числе, за сутки - 4 145.

В Херсоне призвали Киев не стрелять

Кирилл Стремоусов, замглавы военно-гражданской администрации Херосна призвал власти Украины прекратить обстреливать регион Стремоусов заявил: «Им стоит одуматься, пока еще не поздно, прекратить обстреливать и терроризировать местное население и дать возможность воспользоваться законным правом на самоопределение». В ночь на 14 августа по Херсону был нанесен массированный удар. Большая часть ракет была перехвачена системой ПВО, но часть все таки достигла городских объектов. Есть пострадавшие. Это так Киев «возвращает свое» - ударами по мирным городам?

Кто пытался убить мэра Бердянска

Александр Сауленко, глава Бердянска, сообщил, что недавнее покушение на него напрямую курировала Служба безопасности Украины. При том он отметил, что «произошедшее - единичный случай» и Бердянск - тихий и мирный город. Подозреваемый в покушении на мэра задержан и в своих показаниях сообщает о сотрудничестве со спецслужбами Украины. Ну и кому это нужно в тихом и мирном городе?

Словаки открещиваются от поставок МиГов

Ярослав Надь, глава минобороны Словакии, опроверг сообщения, что самолеты МиГ-29 уже переданы на Украину. Он уточнил, что истребители все еще находятся на авиабазе Слиач в центре страны. И до конца августа они будут охранять ее воздушное пространство. Надь заявил: «Пока никакого окончательного решения не принято »

Днем ранее глава офиса Зеленского, Андрей Ермак поведал, что Братислава передала Киеву партию самоходных артиллерийских установок Zuzana 2 калибра 155 мм. Наверное, сожалеет, что самоходки не летают.

Секта «Новое поколение» поклонялась националистам

Масштабные обыски прокатились по России в ячейках религиозной секты «Новое поколение», признанной нежелательной у нас в стране, да к тому же поддерживающей запрещенный у нас полк «Азов». Обыски, по данным РИА Новостей, проходят в Челябинске, Москве, Краснодаре, Сочи, Кемерово, Новосибирске. Уголовное дело связано с осуществлением деятельности иностранной неправительственной организации, признанной нежелательной на территории России. 12 днями ранее Верховный суд России признал украинский полк «Азов» террористической организацией и запретил его деятельность на территории государства.