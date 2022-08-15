Английский брамин и йог, все смешалось в доме Зеленских, «А мужик, купец и воин попадал во Кировлес», телеграм-канал «Северная пчела»

Бывший канцлер казначейства Риши Сунак Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Известной особенностью демократических стран является бдительное наблюдение граждан за бытовым поведением руководителей. В видах недопущения случаев парадности и зазнайства. Собственно, об этом еще в уставе КПСС было написано, однако не всегда соблюдалось. Личная нескромность - вообще бич госуправления.

В борьбе с зазнайством англичане обрушились на бывшего канцлера казначейства, брамина Риши Сунака, ныне домогающегося поста премьера. Выступая перед трудящимися, Сунак явился в элегантном черном костюме, однако обувь его была неисправна - один из башмаков просил каши. Казалось бы, это служило примером ленинской простоты Сунака. Обладая семейным состоянием в 800 млн ф. ст. да и на посту канцлера имея возможность наканцлерить, он тем не менее экономит даже на обуви.

Но трудящиеся рассудили иначе. Они разузнали, что костюм брамина стоит 3500 ф. ст., т. е. обнаженным факиром его не назовешь, а сейчас он закончил строительство бассейна для купаний в своем поместье, потратив на него 700 тыс. ф. ст., а стоимость эксплуатации купели оценивается в 13 тыс. ф. ст. в месяц. При нынешнем нормировании водоснабжения - самое то. Поэтому граждане решили, что с дырявыми башмаками Сунак лукаво прибедняется, а в действительности богат, как индийский набоб, что и поставили ему в вину.

Галера для Макрона

На континенте бдительность неменьшая. Во время отдыха в форте Брегансон, что близ Марселя, Эммануэль Макрон катался по морю на водном мотоцикле мощностью 160 л. с. Экологи стали его бранить и срамить, отмечая, что катания на гидроцикле в то время, когда Франция тяжко страдает от энергетического кризиса, имеют признаки особенного цинизма.

Со своими королевско-императорскими замашками Макрон мог бы пересесть с гидроцикла на галеру, чтобы гребцами там были физически крепкие сотрудники его охраны. Скорость не та, но зато галеру можно роскошно изукрасить. Однако опасливый Макрон, представив, какая вонь подымется по поводу экологически чистой президентской галеры - не примут ведь даже во внимание, что с углеводородным балансом у нее все в порядке, - также решил продемонстрировать ленинскую простоту и стал выходить в море на каноэ. Полагая, что утлый челн мощностью в 1 президентскую силу уж точно не вызовет нареканий. Но нет. Гражданское общество оказалось столь сильно, что и катание на челне вызвало дружное «гав-гав-гав», хотя уж совсем непонятно, что тут экологам не понравилось.

Перемудрили

У наших же братьев, где гражданское общество еще недостаточно развито, борьбу со злоупотреблениями ведет Национальное агентство Украины по предотвращению коррупции (НАПК). Оно «Добавило в списки кандидатов на международные санкции еще 362 человека, поддерживающих политику России». Среди пораженных НАПК - артист Н. С. Михалков, певица И. А. Аллегрова и другие деятели искусства.

Тут как-то непонятно. Коррупция - это различные виды воровства. Взятки, нецелевое использование средств etc. Тогда как поддержка политики России - это даже с точки зрения украинского законодательства совсем другой состав. Случаями поддержки занимается «Миротворец», тогда как у НАПК совсем другие задачи. Все смешалось в доме Зеленских.

Не надо воровать казенные дрова

В нашем же доме все более однообразно. Вынесен новый приговор по лесному хозяйству Кировской обл. - «Бывшему вице-губернатору Кировской области Плитко по делу о взятках в составе преступной группы за заключение договоров купли-продажи древесины и аренды леса назначить наказание в виде 11 лет лишения свободы».

Воровать казенные дрова - это занятие старинное, о нем еще А. С. Пушкин писал в оде «На выздоровление Лукулла». Фото: Екатерина МАРТИНОВИЧ

Место воистину заколдованное -

Земную жизнь пройдя

до половины,

Я очутился в Кировском лесу,

Утратив правый путь

во тьме долины.

Каков он был, о, как произнесу,

Тот Кировлес, дремучий

и грозящий,

Чей давний ужас в памяти

несу!

Еще во времена губернатора Белых состоялся первый процесс по делу «Кировлеса» с участием А. А. Навального. Навальный - по другому делу - сидит, продолжая на зоне бороться с коррупцией, а роковая чащоба требует новых жертв -

А мужик, купец и воин

Попадал во Кировлес,

Кто зачем - кто с перепою,

А кто сдуру в чащу влез -

но исход неизбежно печальный.

Воровать казенные дрова - это занятие старинное, о нем еще А. С. Пушкин писал в оде «На выздоровление Лукулла». Вероятно, лесные богатства нашей Родины к тому склоняют.

Вы платите, вам зачтется...

Но есть, казалось бы, и новые поприща, связанные с интернетом, которого в прежние времена не было. Чекисты кинжальным образом арестовали киберактивистов, ведших телеграм-каналы, причем самого разного направления - от ура-прогрессивного до ура-патриотического. Невзирая на огромные идейные разногласия, все они увлеченно делали общее дело: собирали с купцов дань за неупоминание их гешефтов в отрицательном (и даже в каком бы то ни было) смысле.

Впрочем, технологии новы, но предрассудки стары, порадуйтесь, не истребят ни годы их, ни моды, ни пожары. Один из первозачинателей российской популярной прессы, издатель «Северной пчелы» Ф. В. Булгарин, без малого двести лет назад занимался тем же самым - принимал дары от купцов за «блок» на негативные публикации. Со времен телеграм-канала «Северная пчела» ничего не изменилось.

Хотя одно отличие все же есть. Опытный Фаддей Венедиктович все больше работал по купечеству второй гильдии, а, например, с более важными лицами вроде графа П. А. Клейнмихеля, возглавлявшего тогда российские технологии, не связывался, понимая, что это может выйти боком и вместо даров он получит чувствительных люлей. Нынешние блогеры куда менее опытны и сведущи - вот и попались.