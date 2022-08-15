Мать Наташи Королевой поддержала Украину и публично оскорбила зятя Тарзана – бывшего офицера российской армии

В Америку родительница звезды переехала еще в 90-х годах, и с тех уже 30 лет живет в Майами. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Мать Наташи Королевой больше тридцать лет живет в Майами, куда она переселилась из Киева. Но свою историческую родину Людмила Порывай не забывает. Ради корней 76-летняя родительница певицы готова подставить любимую дочь и оскорбить родного зятя. Минувшим днем Людмила Порывай посетила концерт украинской певицы Ирины Билык и устроила на нем антироссийскую провокацию.

Ирина Билык колесит по США с концертами в поддержку Украины. Порывай пришла на ее выступление в Майами, накинув на плечи украинский флаг. В разгар выступления Билык вытащила маму Наташи Королевой на сцену. Сияя от радости, мама Люда размахивала сине-желтым полотнищем и, путая русские и украинские слова, выкрикивала националистические лозунги. Видеороликом со своим демаршем Порывай поделилась на своей странице в соцсетях.

Видеороликом со своим демаршем на концерте в Майами Порывай поделилась в соцсетях. Фото: соцсети.

Но простым выражением поддержки родной стране Людмила Порывый не ограничилась. Дело дошло до публичного оскорбления мужа Наташи Королевой Тарзана. В прошлом Сергей Глушко – офицер российской армии. В первые дни СВО России на Украине он открыто поддержал позицию российских властей. О чем не преминула вспомнить Ирина Билык. Когда Порывай поднялась на сцену, певица положила руку ей на плечи и спросила по-украински: «Моя дорогая, ваш зять оказался говном?». Зал взорвался аплодисментами и одобрительными возгласами. Теща Тарзана не стала заступаться за мужа своей дочери. В ответ Порывай громко рассмеялась, показав, что полностью разделяет мнение Билык. Видеоролик с оскорблениями в адрес Сергея Глушко разошелся по соцсетям.

В Инстаграме фолловеры осуждают Людмилу Порывай и обвиняют ее в том, что она совершенно равнодушна к судьбе дочери и зятя. «С такими родственниками и врагов не надо», « Как жаль, я думала, что мама Люда умнее», - пишут интернет-пользователи.

В ответ на вопрос о том, что ее зять оказался "г...м" мама Наташи Королевой громко рассмеялась. Фото: кадр видео.

До эмиграции в Америку Людмила Порывай, заслуженный деятель культуры Украинской ССР, работала педагогом. Она преподавала вокал в Киевском национальном университете культуры и искусств. Там же она была доцентом кафедры фольклористики, народного песенного и инструментального исполнительства. Но в 90-х годах желание устроить себе сытую жизнь за океаном перевесило любовь к студентам, и мама Королевой эмигрировала в США.

Порывай как-то призналась, что в Штатах она не работала ни дня. Но, тем не менее, получает там неплохие деньги - минимальную пенсию по старости.

- В Америке я получаю пенсию. Я ни одного дня не работала, и у меня пенсия - 600 долларов, - сообщила мама звезды.

В США она снова вышла замуж. Супруг Людмилы Ивановны – владелец нескольких ресторанов русской кухни, он хорошо обеспечивает жену. Кроме того, у Порывай есть несколько квартир в Майами, которые она сдает.

Людмила Ивановна никогда не скрывала, что не жалует второго супруга дочери Сергея Глушко. Первым мужем Наташи Королевой был знаменитый на всю страну музыкант Игорь Николаев. Поэтому второго мужа дочки мама Люда поначалу восприняла в штыки. По мнению Порывай, Глушко на фоне Николаева смотрелся убого. Раньше мама певицы часто выражала свое недовольство выбором дочери, но потом смирилась.

Наташа Королева и Сергей Глушко еще никогда не были так близко от развода, как сейчас. Не исключено, что поступок мамы певицы окончательно рассорит их. Фото: соцсети.

Наташа Королева и Сергей Глушко еще никогда не были так близко от развода, как сейчас. Не исключено, что поступок мамы певицы окончательно рассорит их. По слухам, еще в феврале Людмила Порывай разругалась с мужем дочери, поскольку Тарзан встал на защиту России. В итоге Порывай публично отреклась от зятя, демонстративно отписавшись от его страницы в соцсетях.

Сергей Глушко родился в семье потомственных военных, его дед и отец были офицерами. Сам он после школы пошел в военное училище, потом служил на космодроме «Плесецк». В феврале муж Наташи Королевой опубликовал видео, в котором обратился к российским военнослужащим на Украине со словами поддержки и одобрения.

- Ребята! Русские солдаты, солдаты российской армии! Вся страна верит в вас, все мы очень переживаем за вас! Мы любим вас! Мы с вами! Победа будет за нами! Ребята, никогда мы не поверим в ту грязь, которую пытаются про вас распространить. Вы самые лучшие, самые справедливые, самые добрые! Победа будет за нами! Россия, вперед! - заявил Глушко в видео.