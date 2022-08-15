Ели икру и носили ажурную обувь: Археологи открыли удивительные факты о жизни древнего Новгорода

15 августа - День археолога. В Великом Новгороде, кроме берестяных грамот, летом 2022 нашли много интересного Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Великий Новгород - символическое место для российской истории и археологии. К профессиональному празднику, Дню археолога, который отмечается 15 августа, о результатах раскопок 2022 года рассказал Петр Гайдуков - член-корреспондент РАН, заместитель директора Института археологии РАН, руководитель Новгородской экспедиции Института археологии:

В Великом Новгороде запущен новый археологический проект в связи созданием историко-археологического квартала. Здесь, в центральной части Торговой стороны, наиболее мощный в Новгороде культурный слой - 8 метров. Но в силу разных причин планомерных археологических работ не было. Хотя нам известно по письменным источникам, что именно здесь на протяжении 500 лет, с конца XII века, располагалась фактория Ганзы, торгового объединения немецких городов, которая вела активнейшую торговлю с Великим Новгородом. В шурфе, где мы ведём раскопки, значительная часть находок - западноевропейского происхождения. Где-то рядом находится доминанта Немецкого двора, католическая готическая церковь Святого Петра, хорошо известная по письменным источникам.

Вид на раскоп: начало работ. Фото с сайта Института археологи

ИМПОРТНЫЕ ИГЛЫ

В 2022 году мы вошли в слои XIV века, и они дали показательный набор находок, - продолжает Пётр Гайдуков. - Их уже более 2 тысяч, что для такой маленькой площади даже в Новгороде абсолютно нетипично. В числе обычных древнерусских находок огромное количество немецкой столовой керамики и деревянной посуды. Например, столовая плошечка - похожа на наши ушаты, только маленькая. Много предметов с купеческими фамильными знаками, товарных свинцовых пломб - такими опечатывали фламандские и нидерландские сукна, которые привозили купцы. Пломбы гарантировали качество и сохранность. Пряжки поясные и одёжные, пуговицы, ножи, напёрстки… И более 200 игл. А по письменным источникам мы знаем, что молодым европейским купцам разрешалось с новгородцами торговать небольшими партиями иголок. Обувь совершенно нетипичная для Новгорода - ажурная, прорезная.

ТАЙНА ВОЗНИКНОВЕНИЯ НОВГОРОДА

Работы на раскопе продолжаются, сейчас идёт слой третьей четверти XIII века. Это ещё слой немецкого двора: немцы у Новгорода приобрели часть территории в конце XII века. А до этого в течение 250 лет, начиная с середины X века, здесь располагались новгородские усадьбы. Там нас ждут древнерусские слои.

И они могут открыть историкам много тайн. Это центральная часть Славенского конца, одного из древнейших районов Новгорода - одного из трех первоначальных поселков, в результате объединения которых в X веке образовался Новгород.

В этом районе никогда ещё до конца был изучен культурный слой, - объясняет Пётр Гайдуков. - Нас ждут интересные открытия. И они, может быть, прояснят вопрос происхождения Новгорода.

Берестяная грамота: момент находки. Фото с сайта Института археологи

ЛОСОСЬ И КОРОБОЧКА ИКРЫ

Новгородская экспедиция Института археологии РАН этим летом ведет раскопки и на Софийской стороне исторического центра города. В трехстах метрах от Неревского раскопа. Того самого, где были найдены первые сотни берестяных грамот.

В XV веке здесь стояли три усадьбы. И там осталось много интереснейших вещей, рассказывающих о жизни хозяев. Серебряные монеты, свинцовые печати и миниатюрная золотая печать с надписью «Печать Панфильева». Скорее всего, владел ею боярин Панфилий Селифонтович, известный своим участием в переговорах с польским королем Казимиром IV в 1471 году.

Фото с сайта Института археологи

И, конечное, берестяные грамоты - в этом раскопе 5 штук. Самая красноречивая и хорошо сохранившаяся, грамота № 1148, наверняка заставит вас позавидовать изысканному рациону древних новгородцев: «Серькию лосось, Юрью лосось, Микулиньскому лосось, Лазорю коробоцка икри да торпица, Зехъну торпица да сухыхъ…».

Археологи предполагают, что речь идёт о раздаче дорогой рыбы, привезенной из Приладожья или Прионежья. Лососи в берестяных грамотах уже встречались (видимо, были привычным блюдом). А вот «торпица», то есть речная либо озёрная форель, упомянута впервые. Икра- тоже новинка древнерусского меню, до сих пор в берестяных грамотах подобной роскоши не описывали (хотя в других письменных источниках — да). Повезло Лазарю!