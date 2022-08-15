Припасть к «Истокам»: в Печорах с августа по октябрь проходит историко-культурный форум для молодежи

Фото: пресс-служба Федерального агентства по делам молодежи

«Школа воспитания» и «школа исследователей» - две тематические августовские смены крупного российского историко-культурного форума «Истоки» подошли к концу – они последовательно длились с 1 по 13 августа. Участниками насыщенной образовательной программы стали свыше 300 человек. Еще восемь смен пройдут на территории Печор до конца октября 2022 года.

При этом по словам первого заместителя руководителя администрации президента России Сергея Кириенко, молодежный лагерь и детский центр в Печорах начнут работать круглый год. Для этого уже выделяются средства на разработку проектно-сметной документации для строительства площадок.

Фото: пресс-служба Федерального агентства по делам молодежи

- Задача форума «Истоки» — наработка проектов, принципов подхода и образовательных программ, которые будут тиражироваться на все молодежные форумы и на все образовательные организации в нашей стране, - отметил Сергей Кириенко в ходе церемонии открытия смены «Школа исследователей» молодежного историко-культурного форума. - Ребята сейчас отрабатывают свои проекты. У нас есть соответствующее поручение президента и уже выделяются средства на то, чтобы началась проектная работа, направленная на то, чтобы здесь сделать не только летний форум, но и организовать работу круглогодичного детского центра и круглогодичного молодежного центра.

Паломнический центр Свято-Успенского Псково-Печерского мужского монастыря гостеприимно распахнул свои двери для всех любителей истории, изучения культуры, литературы, русского языка, знаковых и значимых для каждого неравнодушного к истории собственной страны проектов и вех. Педагоги и исследователи истории Северо-Запада из регионов России, Луганской и Донецкой Народных Республик посетили лекции, проектные интенсивы и научно-образовательные семинары.

Фото: пресс-служба Федерального агентства по делам молодежи

В том, что историю России нужно чтить, любить, помнить и не предавать даже в самые тяжелые и смутные времена, когда пошатнуть устои традиционного общества легче всего, говорили на протяжении нескольких дней. За круглыми столами, дискуссиями, творческими занятиями, интенсивами и даже за утренней зарядкой и за посиделками у костра, где, порой, разгорались нешуточные споры, а также проходили самые яркие мозговые штурмы и придумывались проекты, которые уже в обозримом будущем запустятся молодыми преподавателями истории в разных уголках нашей страны.

Фото: пресс-служба Федерального агентства по делам молодежи

На открытие второй смены для студентов, аспирантов, молодых исследователей и преподавателей ведущих вузов высадился и федеральный «десант» экспертов – форум «Истоки» посетили первый заместитель руководителя администрации президента Российской Федерации Сергей Кириенко, руководитель Федерального агентства по делам молодежи Ксения Разуваева, губернатор Псковской области Михаил Ведерников, митрополит Псковский и Порховский Тихон.

Фото: пресс-служба Федерального агентства по делам молодежи

В своем приветственном слове Сергей Кириенко подчеркнул, насколько важна работа исследователя истории, и пожелал участникам, чтобы вторая школа стала началом проектов, проложила старт для успешного пути в профессии и в призвании.

- Вы — люди, которые занимаются изучением истории. А самое главное, не просто изучением истории, а передачей знаний об истории следующему поколению. На самом деле, ничего более важного нет сейчас. Кто-то из ребят вспоминал золотую фразу: только тот народ и та страна, которая знает свою историю, имеет будущее. Это абсолютная правда. Поэтому то, что вы делаете, и призвание, которое вы выбрали в жизни — невероятно важно, — отметил Сергей Кириенко. - Сегодня непростое время, когда происходят тектонические события в мире. Но любой кризис — это время возможностей. Наш Президент сформулировал принцип, которым мы руководствуемся — каждый человек талантлив. Задача государства — создать условия, чтобы каждый как можно быстрее мог найти свой талант и реализовать его. Для этого создаются все условия, но самое главное — ваша собственная активность. Хочу пожелать вам не упускать время возможностей. От вашего успеха зависит будущее нашей великой страны.

Фото: пресс-служба Федерального агентства по делам молодежи Фото: другой источник.

О миссии участников в своем выступлении упомянула глава Росмолодежи Ксения Разуваева: «Хочу вам сказать, что вы не просто участники этого мероприятия, не просто слушатели обязательной программы, безусловно, интересной, но вы — полноценные соучастники и соавторы всего, без исключения, что здесь происходит. На пространстве форума вы вносите свой вклад и в программу форума, в это пространство, вы здесь на полях проектируете будущий центр, который, вероятнее всего, здесь через какое-то время появится. Вы вносите в свой вклад в развитие региона».

Фото: пресс-служба Федерального агентства по делам молодежи

- Название форума подобрано не случайно, оно родилось на Псковской земле, ребята сами придумали и выбрали его. В Псковской области истоки православия — здесь родилась Княгиня Ольга и ее внук князь Владимир. Здесь Псково-Печерский монастырь, который за пятивековую историю ни разу не закрывался. Здесь множество мест с особой атмосферой, где творили Пушкин, Мусоргский, Римский-Корсаков, истоки многих ратных подвигов. Мне хотелось бы, чтобы помимо образовательной программы вы к этому прикоснулись, это почувствовали, этим зарядились и захотели снова сюда приехать», — подчеркнул губернатор Псковской области Михаил Ведерников.

Фото: пресс-служба Федерального агентства по делам молодежи

Тихон (Шевкунов), митрополит Псковский и Порховский: «Сами ребята назвали это место – «Истоки». Они интуитивно попали абсолютно в точку. Прикоснуться, найти истоки, понять их, прикоснуться к ним. Я счастлив за этих ребят, потому что они найдут духовные силы и духовные открытия, которые необычайно их укрепят».

Фото: пресс-служба Федерального агентства по делам молодежи

По мнению Сергея Кириенко, актуальность и своевременность проведения историко-культурного форума в наши дни как никогда высока: поскольку именно сейчас любой неравнодушный и думающий человек видит, как некоторые страны активно предпринимают попытки переписать историю и происходящие в мире события под определенным градусом.

Форум посвящен именно этим вопросам – исторической памяти и патриотическому воспитанию. Псковская область отлично подходит для его проведения. «Уникальная земля, где сочетаются великая российская история, история патриотическая, история военных побед и подвигов. Это великое место духовной силы нашей страны. Название «Истоки», на мой взгляд, очень точное, глубокое и очень подходящее этому форуму и этому месту», — заключил Сергей Кириенко.

Фото: пресс-служба Федерального агентства по делам молодежи

Спикеры встретились с участниками форума на образовательных секциях. Губернатор Псковской области Михаил Ведерников и митрополит Псковский и Порховский Тихон затронули тему исторического наследия. По словам экспертов, это драйвер развития малых территорий Северо-Запада России. Они побеседовали с участниками о том, как сегодня нужно работать с материалами по истории и с фальсифицированными фактами, о связи поколений и проекте «Без срока давности».

Фото: пресс-служба Федерального агентства по делам молодежи

- Есть множество наук в человеческом роде. Точные науки, гуманитарные науки, но есть одна наука, не считая теологии, которая тоже весьма странная с точки зрения науки, но будем говорить, что она тоже в этой компании. Сто процентов есть сакральная и священная наука, и называется она история. История вчерашнего, позавчерашнего дня, сегодняшнего и завтрашнего дня — это священное описание, если это описание абсолютно честное, — подчеркнул митрополит Псковский и Порховский Тихон.

Фото: пресс-служба Федерального агентства по делам молодежи

Во время обхода территории «Истоков» гости также зашли в иконописный класс, где в это время свои силы в росписи икон пробовали несколько представителей образовательной смены. Постоянная площадка организована в ремесленной мастерской и доступна для всех участников форума.

Фото: пресс-служба Федерального агентства по делам молодежи

Кроме этого, участники форума смогли принять участие в насыщенной экскурсионной программе, деловых играх, попробовать свои силы на театральных импровизированных подмостках, найдя при этом силы и энергию на неформальное общение, новые знакомства и обмен идеями со смыслом. Судя по отзывам в социальных сетях, свободных мест на запись в оставшиеся тематические смены «Истоков» скоро может не остаться.

Фото: пресс-служба Федерального агентства по делам молодежи

Как бесплатно попасть на форум «Истоки»

В десяти тематических сменах форума в Псковской области бесплатно могут принять участие волонтеры, представители НКО, исследователи, музейные работники, педагоги, православные активисты и творческая молодежь – все неравнодушные к истории страны, ее культуре и традициям молодые люди в возрасте от 18 до 35 лет.

Фото: пресс-служба Федерального агентства по делам молодежи

В смене форума «школа молодой семьи» с 15 по 20 августа ждут семьи с детьми в возрасте с 7 лет, а в «школу молодого патриота» с 19 по 24 сентября приглашаются активисты детских движений с 14 до 17 лет.

Мероприятие организовано по поручению президента Владимира Путина и при федеральной поддержке. Подать заявку на участие, а также подробнее ознакомиться с программой форума можно на сайте события: https://events.myrosmol.ru/events/istoki

Фото: пресс-служба Федерального агентства по делам молодежи

Организаторами форума являются Федеральное агентство по делам молодежи (Росмолодежь) в рамках программы Роспатриот, общероссийская общественная организация «Российские студенческие отряды», правительство Псковской области, Епархиальный Свято-Успенский Псково-Печерский мужской монастырь Псковской Епархии Русской Православной Церкви.

Ближайшие тематические смены форума «Истоки»

«Школа русского языка»

Когда: 22-27 августа

Кого ждут: творческую молодежь, молодых писателей, поэтов, учителей русского языка и литературы от 18 до 35 лет

Школа творчества

Когда: 29 августа – 03 сентября

Кого ждут: музыкантов, творческих представителей молодежных движений, православных организаций от 18 до 35 лет

Школа историков

Когда: 05 – 10 сентября

Кого ждут: историков, молодых реконструкторов, экскурсоводов, поисковиков от 18 до 35 лет

Кстати

На форуме был презентован проект летней международной исследовательской школы для молодых исследователей и педагогов «Военная история Северо-Запада России». Для участников организованы профильные семинары, лекции и мастер-классы от именитых специалистов, а также проектный интенсив «Форпост».

Фото: пресс-служба Федерального агентства по делам молодежи

По словам Игоря Егорова, председателя студенческого научного общества ПсковГУ, «Форпост» - это наиболее яркое, живое и активное обсуждение внутри одного сообщества, цель которого выработать максимально интересные рекомендации и методические пособия, рассказывающие о роли Северо-Западного округа в военной истории нашей страны.

Фото: пресс-служба Федерального агентства по делам молодежи

Интенсив предлагает для рассмотрения 5 основных тематик:

«Александр Невский — имя России». Проекты направлены на изучение и информирование о жизни князя, уроженца Северо-Западных земель.

Фото: пресс-служба Федерального агентства по делам молодежи

«Наследие Петра Великого». Проекты связаны с военной деятельностью Петра Первого. В частности, рассматривается Северная война и роль Пскова, как главной базы русских войск.

«Без срока давности». Деятельность направлена на сохранение исторической памяти о геноциде мирного населения во время Великой Отечественной войны.

Фото: пресс-служба Федерального агентства по делам молодежи

«Россия начинается здесь». Знакомство с историей северо-запада для жителей других округов. Здесь участники разрабатывают туристические маршруты и занимаются подготовкой краткого курса истории России для переселенцев.

«Печоры — точка притяжения». Печоры являются местом, куда приезжают православные паломники со всего мира. Участники направления работают над проектами по созданию общественных пространств и туристических маршрутов в окрестностях города Печоры.

Фото: пресс-служба Федерального агентства по делам молодежи

В последние дни школы прошла защита 12 проектов по пяти направлениям. В дальнейшем участники приступят к их реализации на территории Псковской области.

Это интересно

Рядом с новым мемориалом «Александр Невский с дружиной» в Самолве кроме молодежного лагеря, планируется создать всю необходимую инфраструктуру, обустроить пешие туристические маршруты, открыть небольшую гостиницу для того, чтобы пребывание паломников, гостей, туристов было максимально комфортным.

Фото: пресс-служба Федерального агентства по делам молодежи Фото: другой источник.

Форумчане также активно участвуют в разработке концепции будущего молодежного лагеря в Самолве. При помощи qr-кода молодые люди могут оставить свои пожелания по инфраструктуре объекта, наполнению образовательного блока.

Важно

Одним из самых проникновенных событий для участников форума «Истоки» стала церемония захоронения останков бойцов и командиров Красной армии, найденных в ходе поисковых работ, а также возложение цветов к братской могиле.

Фото: пресс-служба Федерального агентства по делам молодежи Фото: другой источник.

Фото: пресс-служба Федерального агентства по делам молодежи

11 августа 1944 года Печоры были освобождены от немецко-фашистских захватчиков. С тех пор эта дата отмечается как День города.