Шенгенские визы – тридцать сребреников для России

Премьер-министр Эстонии Кая Каллас также горячо поддержала эту идею Киева и заявила, что ее страна не пустит в Эстонию никого из граждан РФ, кроме моряков, водителей-дальнобойщиков и тех, кто прибыл в республику по делам. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

"Армата" подъехала к пограничному шлагбауму.

- Ваши документы? - откозырял высунувшемуся в люке танкисту эстонский пограничник, посмотрел, поцокал языком и вернул со вздохом. – Исвинитте, у вас нет визы, ничего не могу поттелать, не могу пропустить на территорию Эстонии.

Танкист грустно вздохнул: "И здесь то же самое", - после чего скрылся в корпусе, танк развернулся и погромыхивая гусеницами поехал вглубь России…

Именно так, судя по всему, представляет себе российскую агрессию экс-президент Эстонии Керсти Кальюлайд, на днях заявившая, что аннулирование туристических виз для россиян резко снизит шанс возможного нападения России на Эстонию.

Разве не смешно? Только комичность эта совершенно деланная, некая попытка благородного прикрытия совершенно иных помыслов и замыслов, которые преследуют инициаторы "визового бойкота" российских граждан. Напомним, идею запретить выдачу шенгенских виз россиянам выдвинул президент (пока еще) Украины Владимир Зеленский, и она получила широкую поддержку у руководства стран Прибалтики, Польши и некоторых мелких государств – членов Евросоюза.

- Торговля видами на жительство предыдущими правительствами, их неоправданная щедрость в выдаче видов на жительство российским гражданам, за которой скрывались лишь корыстные интересы некоторых политических дельцов, создали риски для безопасности и способствовали двуязычию, - заявил президент Латвии Эгилс Левитс. - Пришло время пересмотреть эту неудачную и опасную политику.

Премьер-министр Эстонии Кая Каллас также горячо поддержала эту идею Киева и заявила, что ее страна не пустит в Эстонию никого из граждан РФ, кроме моряков, водителей-дальнобойщиков и тех, кто прибыл в республику по делам. Глава МИД Латвии пошел еще дальше и пообещал выслать из страны каждого, кто осмелится получить российское гражданство.

Но вот это все насчет обезопасить свою страну и т.д. и т.п. – это сказки для бедных. Потому что реальные цели инициативы уже рассекретили все в том же Киеве. Глава Офиса президента Украины и его правая рука Андрей Ермак уже рассказал, что введение визовых ограничений вкупе с новыми санкциями против России должны гарантировать победу Украины над "русским миром".

- Визовый бан для россиян = унижение. Оружие + санкции + изоляция и унижение = победа над «русским миром» с прицелом на много лет. Именно этого боится рф. И именно это должно быть целью Украины, ЕС, США, - написал Ермак в Телеграм-канале (орфография и пунктуация Ермака).

А для тех, кто не понял столь сложное "уравнение", окончательно все разжевал советник Ермака Михаил Подоляк, окончательно переехавший в публичное пространство.

- Зачем нужны визовые ограничения для граждан россии? Пол года войны доказали: их не волнуют массовые убийства, разрушенные города, ядерный шантаж, Буча или Мариуполь. Только разговоры о потере виз смогли вернуть к осознанию войны и ответственности. А это первый шаг ... к русскому бунту, - объявил Подоляк (также авторские орфография и пунктуация, и это не ошибки, а их политическая позиция).

Его позицию вновь подтвердил и сам Зеленский в свежем традиционном вечерне-ночном видеообращении.

- Если у вас гражданство России, и вы молчите, значит вы не боретесь, а значит, этим вы поддерживаете. И где бы вы ни находились – как на территории России, так и за рубежом, – ваш голос должен звучать в поддержку Украины, а значит, против этой войны, - заявил Зеленский и подтвердил, что эти шаги предпринимаются им и его союзниками, "чтобы простимулировать граждан государства-террориста ощутить свою часть ответственности за происходящее".

И ведь в той части расчетов, где дело касается беглых российских либералов", Зеленский прав. Эти, которые и без того были против нынешней России, теперь должны из кожи вылезть, чтобы доказать свое право на "привилегии" в виде присутствия в Европе. Но для них называние их русскими и без того было оскорблением. А вот весь остальной многонациональный российский народ совершенно не походит на украинцев, которые за шенгенскую визу угробили и ушатали свою страну.

Сколько там стоил "шенген" в 2014-м? 45 евро? Можно сказать, что именно за такую сумму на каждого украинцы продали и раскололи свою страну, а в результате лишились и ее, и достатка, и зарплаты, а многие - даже крова над головой. Слабовато для современного аналога тридцати сребреников. Ну так, какая страна, такие и герои, такие и "подвиги".

Это очень большая ошибка со стороны и украинских, и европейских политиков, что они думают, будто Россию можно продать за шенгенскую визу, за вид на жительство, за какой-то бытовой комфорт, которого, к слову, с каждым днем в России становится больше, чем в странах Евросоюза.

Что там, по словам Саакашвили, советовал ему сделать с рецептами и советами Запада Путин. И правильно ведь советовал. Только Михаил Николозович не послушал, за что сейчас и расплачивается. Мало того, что сам, так еще и Грузию подставил.

Вот, господа, и вам тоже надо сделать то же самое: возьмите свои визы, сверните в трубочку и – туда-туда, да поглубже. Самый оптимальный вариант.