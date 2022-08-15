Семь врагов Америки: отставной генерал проговорился о «черном списке» Пентагона

Экс-командующий войсками НАТО в Европе Уэсли Кларк проговорился, что у США существовал план уничтожить семь стран за пять лет Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Военные всегда неразговорчивы. Даже уйдя в отставку, они крайне редко балуют и бывших сослуживцев, и гражданскую публику своими воспоминаниями.

Вот и американский отставной генерал Уэсли Кларк хоть и написал в начале этого века пару книг на тему искусства войны, в излишней болтливости замечен не был. Хотя ему, наверняка, есть что рассказать. Ведь Кларк запомнился не только тем, что командовал в 1997-2000 годах силами НАТО в Косово, но и пытался добиться успехов на политическом поприще: так, в 2004 году он думал возглавить Демократическую партию США, а чуть позже его кандидатура рассматривалась на пост кандидата в президенты страны от демократов.

И все же кое о чем 77-летний Кларк проговорился. В Сети внезапно всплыла видеозапись одного из его редких публичных выступлений. Темой встречи с генералом была ядерная сделка с Ираном. Кларк начал сетовать на то, что еще два десятилетия назад он считал, что Вашингтону нужно разбираться с Ираном, но в Белом доме и Пентагоне тогда решили атаковать Ирак.

- Я пришел в Пентагон сразу после [терактов] 11 сентября, примерно через десять дней. – вспоминает Кларк. – Я увидел там госсекретаря Рамсфелда и его заместителя Вулфовица… Один из генералов окликнул меня. Он сказал: «Сэр, вы должны поговорить со мной»… Потом он произнес: «Мы приняли решение, что будем воевать с Ираком». Я переспросил: «Мы собираемся воевать с Ираком? Почему?». Он ответил «Я не знаю… Думаю, что еще никто не знает, как и что делать». Я спросил: «Ну, наверное, нашли какую-то информацию, связывающую Саддама с «Аль-Каидой»*?». Он – мне: «Нет, нет. Нет ничего нового. Просто приняли решение начать войну с Ираком. Думаю, что мы вообще не знаем, что делать с террористами, но у нас есть хорошие вооруженные силы, и мы можем свергать правительства».

На этом Кларк не закончил свой рассказ, и в пылу повествования выдал на-гора настоящую сенсацию – оказывается, у США имелся поэтапный план «покорения» не одной, а нескольких стран!

- Мы повстречались снова через несколько недель. – продолжил Кларк. - Я вновь спросил: «Мы все еще собираемся воевать с Ираком?». И он ответил: «О, все еще хуже!» и потянулся к своему столу, взяв лист бумаги и добавив, что получил его только что с самого верха, имея в виду офис главы Пентагона. «Это меморандум, в котором описывается, как мы собираемся уничтожить семь стран за пять лет. Ирак, затем Сирия, Ливан, Ливия, Сомали, Судан и, наконец, Иран». Уточнив, что документ является секретным, я попросил мне его не показывать. И вот год тому назад я вновь увидел этого человека и напомнил ему о том эпизоде. И он закричал: «Сэр, я не показывал вам эту бумагу! Я вам ее не показывал!».

Кларк отказался называть имя своего собеседника, да это и не играет сейчас никакой роли. Ведь генерал не соврал: написанный почти четверть века назад американский план существовал, и все перечисленные в нем страны подверглись если не военному, то экономическому и политическому шантажу США и их союзников, превратившись в очаги хаоса и напряженности. И вряд ли у кого-то есть сомнения, что к изначальному списку из семи пунктов добавилось еще несколько, и в их числе – Россия.

*запрещенная в России террористическая организация