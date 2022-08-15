Треть россиян уверены, что пришло время развернуть кампанию по поддержке русских за границей

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Пришло время развернуть в Европе масштабную кампанию по поддержки русских. Опрос сайта KP.RU показал, что такого мнения придерживаются треть россиян. Таким образом респонденты отреагировали на сообщение о том, что в Латвии хотят ограничить использование русского языка в общественных местах. При этом многие припомнили, что это далеко не первый случай ущемления прав русских за границей за последние полгода.

65% россиян уверены, что в сложившейся международной ситуации русские за границей нуждаются в защите. При этом 33% полагают, что для решения этой проблемы необходимо развернуть масштабную кампанию по поддержке русских в ЕС.

«Ужасно видеть, как процветает русофобия в странах, которым Россия столько раз помогала», - сокрушается участница опроса.

23% опрошенных отмечают, что всем русским, которые столкнулись с несправедливостью и угнетением за рубежом необходимо помочь вернуться на родину.

«Надо вернуть на родину всех русских, нечего делать им во враждебных странах», - говорит участница опроса.

Однако с таким мнением согласны не все. Кто-то отмечает, что некоторые русские живут в Прибалтике еще со времен Советского Союза и перебраться сейчас в Россию им будет очень и очень сложно.

«У меня дедушка с бабушкой развелся и уехал по распределению от завода в Прибалтику, там второй раз женился на русской (гражданке СССР), и мы раньше ездили в Ригу на новогодние праздники, а они к нам приезжали. Сейчас у меня отцу 84 года, а тете 60 с хвостиком, куда она должна уехать? Она в этой стране всю жизнь прожила. Была ведь одна страна, один народ, одна Родина», - рассказывает респондентка.

Еще 9% добавили, что если русский язык в Латвии все-таки запретят, то необходимо будет обратиться в международные правовые организации, чтобы там отстаивали права русскоязычного населения.

Однако четверть респондентов отмечает, что ничего предпринимать не нужно. Люди, которые уехали за границу, сами виноваты, а теперь должны уважать законы тех стран, где живут и уж, по крайней мере, выучить их язык.

8% опрошенных сообщили, что затрудняются ответить на постеленный вопрос.

Исследование в социальных сетях провел сайт KP.RU. В опросе приняли участие 8,2 тысячи человек.