Улыбка Лизы - всегда до крови

Кожа девочки покрыта зудящей коростой, раны постоянно лопаются и болят, а лечение стоит очень дорого

Лиза любит радоваться, ей хочется дружить и улыбаться, но это так больно! За каждую улыбку, а тем более смех, ей приходится расплачиваться кровью в прямом смысле этого слова. Натягиваясь, кожа вокруг губ лопается. И ранки бесконечно покрывают ее лицо, руки, все тело. Как тропическому цветку, ей показано солнце - только его лучи чуть подлечивают и заживляют кожу, поэтому девочка обожает гулять. Но и это больно, ведь другие родители часто оттаскивают своих детей от больной малышки, боясь «заразы». Когда это происходит, мама Лиза старается делать вид, что ничего не произошло. Не объяснять же всем и каждому, что болезнь опасна только для самой Лизы. Но жить в постоянном стрессе, конечно, тяжело.

Болезнь называется атопический дерматит и, увы, способа раз и навсегда излечиться пока не изобрели. Но можно сдерживать сами проявления болезни. Для этого необходимо придерживаться очень жесткой диеты, которую доктора недавно подобрали девочке. Увы, никаких больше «вкусностей» - булочек, йогуртов, фруктов – только специальная питательная смесь на основе аминокислот. Конечно, ребенку сложно было объяснить необходимость такого шага. Да и для того, чтобы купить несколько банок лечебного питания, маме пришлось здорово поджать весь остальной семейный бюджет, но зато результат превзошел все ожидания. Всего за два месяца лицо Лизы очистилось и девочка стала без страха улыбаться – ведь теперь это не больно! Руки ее больше не в крови, и не нужно постоянно одергивать: «Не чеши! Не ковыряй!» И на улице перестали шарахаться. Не жизнь, а рай! Вот только на поддержание такого лечения у одинокой мамы не хватает средств. На специальную смесь и продукты уходит весь их семейный бюджет, состоящий из пенсии и пособий.

- Увы, работать я пока не могу, так как Лиза нуждается в постоянной опеке - рассказывает мама. – У нее же еще и эпилепсия, на лечение которой, кстати, тоже требуются средства. Второй ребенок – здоров. Но еда и одежда ему нужны так же, как и больной дочери. До сих пор я кое-как справлялась, но стоимость лечебного питания просто выбила из колеи. Если не придерживаться диеты, осенью болезнь вернется, а это значит возобновится боль, кровь и мучения моей девочки. Умоляю вас, помогите нам избежать этого!

Сейчас у семьи две насущные проблемы: оплата очередного ЭЭГ-мониторинга (по линии лечения эпилепсии) и покупка запаса лечебной смеси, с которой Лиза сможет продолжать диету. Пожалуйста, поддержите их!

(499) 250-02-44 Татьяна - координатор

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