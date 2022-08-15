«К искусству не имеет отношения» - известный драматург высказался о предстоящих выступлениях Чулпан Хаматовой

Сбежавшая в Латвию актриса в конце августа дает гастрольный тур Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

С 16 по 19 августа в Новом Рижском театре покажут премьерный спектакль «Post Scriptum» с Чулпан Хаматовой. Все билеты на спектакль проданы. На всякий случай звоню в театр, вдруг осталась бронь.

- У нас нет кассы, билеты продают только на сайте театра. На спектакль «Post Scriptum» их раскупают за 15-20 минут. Во-первых, у нас зал небольшой - всего на 300 мест. Во-вторых, билеты очень дешевые. Самые дорогие - 30 евро, - сказала мне сотрудница театра.

30 евро – это меньше двух тысяч рублей. Если сравнить с московскими ценами, например, со спектаклем «Горбачев», где Хаматова играла Раису Максимовну, и где билеты -10- 15 тысяч руб., считай, почти что даром.

– Если хотите посмотреть «Post Scriptum», ловите билеты за нашим сайтом в конце августа, когда мы начнем продавать октябрьский репертуар.

Посмотришь со стороны и поверишь: грандиозный успех Чулпан Хаматовой в Риге. Но это с как посмотреть. Билеты на её спектакли - в 5-7 раз дешевле, чем в Москве. В малом зале Нового Рижского театра всего 300 мест. В Театре Наций - 500 мест. На основной сцене «Современника», в штате которого работала Хаматова, - под 800 мест. Получается, если сравнивать Ригу с Москвой, разница в кассовых сборах (не в пользу Риги) должна быть как минимум на порядок, то есть в 10 раз. Соответственно и заработки актрисы получаются в 10 раз меньше. Но если бы только это.

- Рига - глубокая театральная провинция. Успех Чулпан Хаматовой в Новом Рижском театре – это домашние радости, - сказал мне один известный театральный критик. – Даже в социальных сетях мне не попадаются новости о событиях в этом театре. В Риге есть довольно успешный театр Латвийской национальной оперы. Его знают за пределами Латвии. А драматический театр Херманиса не известен никому. Даже в России его знают в узкой театральной среде. У Херманиса на западе известность скорее оперного режиссера.

После аншлаговых спектаклей в Новом Рижском театре Чулпан Хаматова с надеждой на успех даст совместные концерты с Анатолием Белым и писательницей Людмилой Петрушевской в Вильнюсе, Риге и Таллинне. Гастрольный тур на троих. Хаматова и Белый будут читать произведения Петрушевской. Сама 84-летняя писательница будет... петь. И это еще не все, в программе значатся танцы. Даже страшно представить, что это может быть.

Драматург Игорь Левитас уже назвал прибалтийское турне пропагандистской акцией, что не имеет к искусству никакого отношения.

Напомним, Чулпан Хаматова присоединилась к труппе Нового Рижского театра в апреле. С Алвисом Херманисом она знакома давно, в 2008 году латышский режиссер поставил в Москве в Театре Наций «Рассказы Шукшина». Два года назад вышел спектакль «Горбачева». В обоих постановках занята Хаматова. Актриса уехала из России после начала спецоперации на Украине. Прежде чем устроиться на работу в Латвии, Чулпан Хаматовой дала интервью латвийскому ТВ, выступила на «антивоенном» митинге в Риге. Многие расценили ее публичные высказывание как способ заработать право на работу в Евросоюзе. Но пока получила только право на работу в Прибалтике.

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