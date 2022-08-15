«Паблик-токи», мастер-классы для детей, интерактивные игры — выставка «Город для каждого» вышла на финишную прямую

Стартовала завершающая, третья неделя работы выставки «Город для каждого» в московском Манеже. За это время её гостями стали более 45 000 человек. Более 160 мероприятий деловой и развлекательной программы уже состоялись на площадке выставки.

До 21 августа москвичей и гостей столицы ждет не менее интересный график — «паблик-токи», мастер-классы для детей, интерактивные игры, можно посетить лекции и кинопоказы, попробовать себя в живописи, архитектуре и робототехнике: всего более 90 активностей до официального закрытия мероприятия.

Для посетителей здесь также доступно много увлекательных экспонатов — интерактивные карты, 4D-аттракционы. А еще здесь можно посмотреть на Москву с высоты птичьего полета или отправиться в медицинский центр будущего. Об этом рассказал руководитель Департамента градостроительной политики города Москвы Сергей Лёвкин.

Всю неделю здесь будут проводиться детские мероприятия и мастер-классы от Музея Транспорты Москвы, Детского центра Музея Москвы и Playtronica.

Нравятся гостям выставки и новые форматы: так, интеллектуальная игра про город и урбанистику от «Квиз, плиз!» собрала более 160 человек, а лекции экспертов в рамках Дня Студии Артемия Лебедева собрали аудиторию более 350 человек.

«Одним из самых популярных форматов событий для гостей выставки стали фитнес-тренировки олимпийских чемпионов по фигурному катанию: так, например, тренировка и автограф-сессия Анны Щербаковой, которая прошла 14 августа, посетили более 400 человек. — говорит Денис Бойков, директор Moscow Urban Forum. — Впереди еще несколько громких событий на выставке, следите за расписанием. Мы ожидаем, что по итогам работы экспозицию посетит около 70 тысяч гостей».

16 августа в 12:30 пройдет мастер-класс от Музея Транспорта Москвы «Детская автомастерская». Методист и педагог программ дополнительного образования Камилла Ситдикова расскажет о том, как бы выглядели транспортные средства, если бы их создавали великие художники. Вдохновившись историями о мастерах-живописцах и их творческом пути, юные посетители выставки с помощью пластилина, фломастеров и красок создадут собственные модели транспорта.

18 августа с 12:00 до 19:00 пройдет Экологический квиз от Экосборки. Ведущие научат посетителей правильно сортировать отходы, покажут, как перерабатывается мусор. Каждый участник или группа участников пройдет 3 задания экоквеста, чтобы погрузиться в тематику раздельного сбора отходов и на практике узнать, какие действия можно предпринять уже сейчас для помощи планете. Прохождение каждого из заданий занимает 5-8 минут. Кроме того, посетителей выставки ждут на «паблик-токах».

15 августа в 16:30 приглашают на дискуссию «Проектирование среды, побуждающей к исследованию, познанию и творчеству». Эксперты расскажут, как организовать пространство для детей, чтобы оно активизировало интерес к исследованиям, как должна функционировать подобная среда и как правильно её проектировать. Модератором выступит Полина Зотова, искусствовед, куратор детских и семейных программ Дома культуры «ГЭС-2».

19 августа в 14:30 состоится разговор о том, как работают художественные мастерские в бывших складских помещениях. На примере Центра художественного производства «Своды» в Доме культуры «ГЭС-2» участники дискуссии рассмотрят вопросы реконструкции бывших складских помещений и их приспособление под художественные мастерские, а также поговорят о принципах и особенностях работы современных российских арт-резиденций.

19 августа в 18:30 пройдёт сессия «Устойчивое проектирование: как формировать проекты городского развития в различных климатических условиях и в условиях меняющегося климата?». Эксперты ответят на вопросы о том, как строится жильё в разных климатических зонах и какие подходы используются в проектировании. Также спикеры расскажут, с какими вызовами сталкиваются архитекторы при создании долгосрочных проектов в условиях изменения климата.

А 21 августа в день закрытия пройдет фитнес-тренировка и автограф-сессия Александры Трусовой — российской фигуристки, выступающей в одиночном катании. Серебряный призёр XXIV зимних Олимпийских игр, Бронзовый призёр чемпионата мира, двукратный бронзовый призёр чемпионата Европы и бронзовый призёр финала Гран-при начнет свое выступление в Амфитеатре Манежа в 18-30. Регистрация на событие.

Актуальная программа мероприятий выставки и регистрация доступны на сайте mosurbanforum.ru