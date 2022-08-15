Виктория Боня пообещала показать истинное лицо знаменитостей в новом шоу

Виктория Боня. Фото: EAST NEWS

Недавно стартовали съемки второго сезона RUTUBE-шоу «Злые языки» с новым ведущим, неожиданными гостями и настоящими исповедями. Уже известно, что одного из ведущих сменит «STAR перец» Вадим Воронов. Создатели шоу обещают: в студии появится звезда, чьё присутствие удивит многих, но точно порадует зрителей. Но кто эта звезда, пока держат в секрете, оставляя интригу.

«По сути это первое шоу, в котором мне дали высказаться обо всем наболевшем, - призналась Анастасия Волочкова, ставшая одним из гостей премьерного выпуска, который в числе других серий появятся на национальном видеохостинге уже этой осенью. – Думаю, это одна из самых настоящих программ, самых честных, где герою дают высказаться, сказать свою позицию и показывают человека таким, какой он есть на самом деле!».

«Название и концепция шоу, казалось бы, располагают к сарказму и остротам, а по факту шоу получается очень душевным, люди в нем раскрываются, - поделилась Виктория Боня, ведущая шоу, светская львица. - Мне очень нравится, что мы можем очистить имя медийных персон, позволить им высказаться на широкую аудиторию. В этом и заключается уникальность нашего проекта — у нас можно узнать истинное лицо знаменитости. Я не люблю собирать сплетни, но вот опровергать их очень даже приятно. Хотелось бы видеть еще и еще больше гостей!»

«Невыносимо сложно видеть боль другого человека, - признается Наталья Краснова, ведущая шоу, стендап-комик. - Я вижу, как, отвечая на наши вопросы, гость порой начинает нервничать, поджимает губы, у него в глазах встают слёзы. Это все прекрасно и ужасно одновременно. Прекрасно, потому что мы видим, как знаменитость в одночасье превращается в обычного человека, со своими проблемами и маленькими радостями жизни. Ужасно, что после съемок я сутки сплю, потому что эмоционально оказываюсь вымотана. Наверное, когда-нибудь я научусь относиться к съемкам, как к работе и не принимать всё близко к сердцу. Но пока не научилась».

«На записи этого шоу пришли очень интересные гости, с которыми я с удовольствием пообщался, - высказал свое мнение Вадим Воронов, ведущий шоу. - Я, как человек проработавший очень долгое время на радио, думал, что готов ко всему, но оказалось, что я ошибался. Да, волновался — это был абсолютно новый опыт для меня. Наши гости показали себя совершенно с другой стороны, это было откровением. Это тонкие, нежные, чувствующие персонажи».

«Первый сезон имел бешеный успех. Работа над вторым сезоном — очень ответственное дело, ведь нужно не просто сохранить заявленный уровень, но и увеличить градус! - рассказала «КП» Мариам Халилова, автор идеи, режиссер и продюсер проекта.

- Новый сезон снова порадует зрителей звездными гостями, среди них есть легенды российского шоу-бизнеса, культовые личности и самые загадочные артисты, которые ранее молчали и не комментировали ни один слух про себя. Сезон удивит беспрецедентным количеством эксклюзивов и откровений. Также у нас новый ведущий — Вадим Воронов, профессионал в своём деле. Да и уровень съемок стал выше, RUTUBE сам растёт и становится синонимом слова “качество”! На RUTUBE уже сейчас можно посмотреть 8 серий первого сезона. В гостях у ведущих уже побывали: Дана Борисова, Митя Фомин, Надин Серовски, Милана Тюльпанова, Анатолий Цой, Лилия Абрамова (Tatarka FM), Прохор Шаляпин и Юлианна Караулова. «Не пропустите премьеру второго сезона шоу «Злые языки»№ уже этой осенью на RUTUBE», - советует продюсер проекта.