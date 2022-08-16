Он не мог дожить до старости: 45 лет назад скончался Элвис Пресли

Пресли совершил настоящую революцию в популярной музыке.

За несколько дней до смерти Элвис выступал на очередном концерте и выглядел откровенно плохо - грузный, с трудом передвигавшийся по сцене мужчина совсем не был похож на энергичного красавчика, чьи сексуальные движение сводили с ума консервативную Америку 50-х. Между тем Пресли было всего 42 - сейчас людей этой возрастной категории относят скорее к молодым, в крайнем случае вспоминают о пресловутом выражении «в самом расцвете сил». Впрочем, можно лишь фантазировать на тему, кем бы стал король рок-н-ролла, если бы следил за здоровьем, не позволял горе-врачам пичкать себя тоннами таблеток и концертировал в более щадящем режиме. Подобная аккуратная жизнь - удел людей рациональных и расчетливых, а к их числу Элвис, конечно же, не относился.

Увы, большинство российских зрителей в силу объявленного Голливудом кинобойкота не скоро увидят вышедший недавно фильм База Лурмана «Элвис», построенный в формате исповеди многолетнего менеджера Пресли полковника Тома Паркера. Отличная, пусть и не безупречная картина довольно точно показывает, каким был легендарный артист - простой шофер из глубинки, наделенный гигантским талантом и не совсем понимающий, что с этим талантом делать. По неписаным законам жизни рядом с такими самородками всегда появляются ушлые ребята с железной хваткой, они же зачастую и доводят гениев до финальной трагической точки. Среди фанатов чрезвычайно популярна версия о том, что алчный полковник Паркер в стремлении заработать на своем подопечном элементарно загнал Элвиса.

Но нельзя не отметить и то, что сам певец в процессе активно поучаствовал: оглушенный славой паренек из провинциального Мемфиса разбазаривал отведенные ему годы с поистине королевским размахом и пролетарским простодушием. Пожалуй, он и не должен был дожить до старости: такие люди просто не могут чинно стареть, регулярно получая награды за вклад в искусство и издавая унылые мемуары под названием «Как я изобрел рок-н-ролл». Собственно, Пресли ничего и не изобретал: он просто жил на сцене, а рок-н-ролл рождался на глазах публики - с каждым фирменным движением, с каждой взятой нотой. И наследие Элвиса - это нечто большее, чем несколько премий «Грэмми» и полмиллиарда проданных пластинок. Все, кто хоть раз слышал Heartbreak Hotel и Jailhouse Rock, знают - Король не умер. Да здравствует Король!